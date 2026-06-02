BITCOIN (BTC)

ETF çıkışları 11 güne ulaştı! Piyasada dip tartışmasını büyüten detay ne oldu?

  • 🚨 ABD spot Bitcoin ETF’lerinde çıkış serisi 11 güne ulaştı ve piyasada dip tartışması yeniden öne çıktı.
  • 📉 Strategy, yaklaşık dört yıl sonra ilk kez 32 BTC sattı ve işlem 77.135 dolar ortalamayla gerçekleşti.
  • 💬 Tom Lee, bu satışın toplam rezervlerin sadece yüzde 0,004’ünü kapsadığını ve $ETH birikim planlarının yolunda olduğunu belirtti.
  • 📊 Bitmine, geçen hafta 111.942 ETH daha alarak toplam varlığını yaklaşık 5,4 milyon ETH seviyesine taşıdı.
İlayda Peker

Kripto para piyasasında son günlerde görülen kurumsal hareketler ve içeriden satışlar tartışma yaratırken, Bitmine Immersion Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, bu gelişmelerin piyasanın dip dönemlerinde sık görülen olağan işaretler olduğunu söyledi. Lee’nin değerlendirmesi, özellikle son satışların ardından artan tedirginliğin abartılıyor olabileceğine işaret etti.

1 Michael Saylor satışı tartışma yarattı
2 ETF çıkışları ve dip tartışması
3 Bitmine’ın ETH planı sürüyor

Michael Saylor satışı tartışma yarattı

Tartışmanın merkezinde, Strategy İcra Kurulu Başkanı Michael Saylor’ın 32 BTC satışı yer aldı. Satışın ortalama 77.135 dolar seviyesinden gerçekleştiği, işlemin yaklaşık 2,5 milyon dolar gelir sağladığı ve bu kaynağın imtiyazlı hisse temettü ödemelerine destek amacıyla kullanıldığı aktarıldı. Bu işlem, şirketin yaklaşık dört yıl sonra gerçekleştirdiği ilk Bitcoin satışı oldu.

Tom Lee, Michael Saylor’ın daha önce Bitcoin satmayı planladığını açıkladığını hatırlatarak, şimdi yalnızca bu planı uyguladığını belirtti. Lee’ye göre Saylor halen Bitcoin varlığının yüzde 99,99’unu elinde tutuyor ve ekonomik olarak asıl kazancı Bitcoin fiyatındaki yükselişe bağlı kalmayı sürdürüyor.

Söz konusu satış, piyasada Strategy’nin yön değiştirip değiştirmediğine dair soru işaretleri doğurdu. Ancak şirketin elinde halen 843.700 BTC’nin üzerinde rezerv bulunuyor. Bu nedenle satılan miktar, toplam rezervlerin yalnızca yüzde 0,004’üne karşılık geldi. Wall Street tarafındaki birçok analist de işlemin, şirketin uzun vadeli birikim yaklaşımını maddi açıdan değiştirecek ölçekte olmadığını düşünüyor.

ETF çıkışları ve dip tartışması

Lee’nin açıklamaları, ABD spot Bitcoin ETF’lerinde Ocak 2024’teki lansmandan bu yana görülen en uzun çıkış serisinin yaşandığı bir döneme denk geldi. Verilere göre fonlardan 11 gün üst üste çıkış olurken, toplam tutar 3,4 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, kısa vadeli fiyat baskısını ve yatırımcı endişesini derinleştiren başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Lee, bu tür sermaye çıkışlarının piyasa döngüsünün yeniden dengelendiği dönemlerde geriden gelen klasik bir gösterge olduğunu savundu. Ona göre dip bölgelerde satış baskısının artması şaşırtıcı değil; yatırımcılar çoğu zaman en zayıf aşamada satışa yöneliyor.

Tom Lee, ABD’deki piyasa ve makroekonomi başlıkları üzerine yorumlarıyla bilinen bir yatırım stratejisti olarak öne çıkıyor. Bu son değerlendirmesinde de kısa vadeli olumsuz fiyat hareketlerine rağmen Bitmine’ın daha geniş makro yaklaşımında bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Bitmine’ın ETH planı sürüyor

Lee ayrıca şirketin Ether birikim planının planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi. Bitmine geçen hafta ETH alımlarını hızlandırdı ve Aralık ayından bu yana en büyük alımını yaptı. Şirket, güncel fiyatlarla yaklaşık 237 milyon dolar değerinde 111.942 ETH satın aldı.

Bu işlemin ardından Bitmine’ın toplam Ether varlığı yaklaşık 5,4 milyon ETH’ye yükseldi. Bu miktar, dolaşımdaki Ether arzının yaklaşık yüzde 4,47’sine denk geliyor. Lee’nin açıklamaları, şirketin yalnızca Bitcoin tarafında değil, büyük katman 1 varlıklarda da birikim stratejisini koruduğunu gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
