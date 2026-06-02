Bitcoin’de kritik oran %40,6’ya çıktı! Piyasa dibi için hangi seviye izleniyor?

Bitcoin’de zararda bulunan arz oranının %40,6’ya yükselmesi, piyasa döngülerinde dip seviyeleri izleyen analistlerin dikkatini çekti. CryptoQuant verilerine göre bu oran, geçmişte görülen sert teslimiyet bölgelerinin altında kalsa da, tarihsel olarak uzun vadeli birikim dönemleriyle ilişkilendirilen alana yaklaşıyor.

Zarardaki arz oranı yeniden gündemde

Söz konusu gösterge, dolaşımdaki Bitcoin arzının ne kadarının alış maliyetinin altında tutulduğunu ölçüyor. CryptoQuant analisti MorenoDV, mevcut %40,6 seviyesinin piyasada anlamlı bir baskıya işaret ettiğini, ancak tarihi verilere göre henüz en güçlü fırsat bölgesine girilmediğini belirtti. CryptoQuant, zincir üstü veriler ve piyasa davranışları üzerine analizler sunan bir kripto araştırma platformu olarak biliniyor.

MorenoDV’nin değerlendirmesine göre mevcut oran, piyasadaki stresin artık belirgin hale geldiğini gösteriyor; buna karşın geçmiş döngülerde görülen “azami fırsat” alanına henüz ulaşılmış değil.

Analize göre gösterge 2015’ten bu yana aşağı eğimli bir yapı izliyor. Büyük döngü diplerinin her birinde, zarardaki arz oranı bu düşen trend çizgisinin üst sınırına temas etti. Bu durum, önceki piyasa diplerinde daha yüksek kayıp oranlarının gerektiğine işaret ediyor.

Önceki döngülerde tablo daha ağırdı. 2015 ile 2016 dönemindeki dipte arzın %60’tan fazlası zarardaydı. Benzer şekilde 2018 ile 2019 dönemi ile 2020 ile 2022 ayı piyasası diplerinde de yüksek oranlar görüldü. MorenoDV, her yeni döngüde dip seviyenin daha düşük bir zarardaki arz oranıyla oluştuğunu, bunun da Bitcoin piyasasının yapısındaki değişime bağlanabileceğini aktardı.

Piyasa yapısındaki değişim dip eşiğini aşağı çekiyor

Analiste göre bu eğilimde uzun vadeli yatırımcıların ağırlığının artması, kurumsal katılımın güçlenmesi ve spot ETF’lerin etkisi öne çıkıyor. Bu nedenle piyasanın dip oluşturması için artık arzın %60 veya daha fazlasının zararda olması gerekmeyebilir. Düşen tarihsel eşik, bu sınırın artık %40’ların sonuna yaklaştığını gösteriyor.

Mevcut %40,6 seviyesi piyasa baskısının arttığını ortaya koysa da, geçmişte en dikkat çekici birikim alanı olarak öne çıkan bölgenin halen altında bulunuyor. Bitcoin yatay seyrini sürdürür ya da daha fazla gerilerse, göstergenin bu trend çizgisine biraz daha yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Analistler dip tartışmasını sürdürüyor

Kripto yorumcusu Frigg de aynı veriye dikkat çekerek yaklaşık her 10 Bitcoin yatırımcısından 4’ünün şu anda maliyetinin altında bulunduğunu söyledi. Frigg, 2015 ile 2016 diplerinde bu oranın yaklaşık %63, 2018 ile 2019 diplerinde %59, 2022 ile 2023 döneminde ise %53 düzeyinde olduğunu hatırlattı. Kademeli gerileme, piyasanın dengeye kavuşması için geçmişe kıyasla daha az yatırımcının zararda kalmasının yeterli olabileceğine işaret ediyor.

Frigg’e göre mevcut tablo dikkat çekici olsa da, kurumsal yatırımcıların varlığı tek başına daha güçlü bir piyasa desteği anlamına gelmeyebilir.

Yorumcu, mayıs ayında spot Bitcoin ETF’lerinden yaklaşık 2 milyar dolarlık çıkış yaşanmasını, belirsizlik dönemlerinde kurumsal tarafın da risk azaltabildiğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Bu nedenle analistler, zarardaki arz oranını önemli bir gösterge olarak izlemeyi sürdürürken, mevcut seviyenin geçmiş döngü dipleriyle tam olarak örtüşmediğini vurguluyor.

Önümüzdeki haftalarda piyasa katılımcılarının odağında, bu göstergenin düşen tarihsel eşiğe doğru ilerleyip ilerlemeyeceği bulunuyor.