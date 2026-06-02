Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de kritik oran %40,6’ya çıktı! Piyasa dibi için hangi seviye izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de zarardaki arz oranı %40,6’ya çıktı ve piyasa dip tartışması yeniden hız kazandı.
  • 📊 CryptoQuant verileri, geçmiş döngü diplerinde bu oranın 2015 ile 2016’da %63’e kadar yükseldiğini gösterdi.
  • 🏦 Analistler, uzun vadeli yatırımcılar ve ETF etkisiyle dip eşiğinin önceki döngülere göre aşağı kaymış olabileceğini belirtti.
  • 🔍 Buna karşın mayıs ayındaki yaklaşık 2 milyar dolarlık ETF çıkışı, $BTC’de kurumsal tarafın da temkinli kalabildiğini gösterdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin’de zararda bulunan arz oranının %40,6’ya yükselmesi, piyasa döngülerinde dip seviyeleri izleyen analistlerin dikkatini çekti. CryptoQuant verilerine göre bu oran, geçmişte görülen sert teslimiyet bölgelerinin altında kalsa da, tarihsel olarak uzun vadeli birikim dönemleriyle ilişkilendirilen alana yaklaşıyor.

İçindekiler
1 Zarardaki arz oranı yeniden gündemde
2 Piyasa yapısındaki değişim dip eşiğini aşağı çekiyor
3 Analistler dip tartışmasını sürdürüyor

Zarardaki arz oranı yeniden gündemde

Söz konusu gösterge, dolaşımdaki Bitcoin arzının ne kadarının alış maliyetinin altında tutulduğunu ölçüyor. CryptoQuant analisti MorenoDV, mevcut %40,6 seviyesinin piyasada anlamlı bir baskıya işaret ettiğini, ancak tarihi verilere göre henüz en güçlü fırsat bölgesine girilmediğini belirtti. CryptoQuant, zincir üstü veriler ve piyasa davranışları üzerine analizler sunan bir kripto araştırma platformu olarak biliniyor.

MorenoDV’nin değerlendirmesine göre mevcut oran, piyasadaki stresin artık belirgin hale geldiğini gösteriyor; buna karşın geçmiş döngülerde görülen “azami fırsat” alanına henüz ulaşılmış değil.

Analize göre gösterge 2015’ten bu yana aşağı eğimli bir yapı izliyor. Büyük döngü diplerinin her birinde, zarardaki arz oranı bu düşen trend çizgisinin üst sınırına temas etti. Bu durum, önceki piyasa diplerinde daha yüksek kayıp oranlarının gerektiğine işaret ediyor.

Önceki döngülerde tablo daha ağırdı. 2015 ile 2016 dönemindeki dipte arzın %60’tan fazlası zarardaydı. Benzer şekilde 2018 ile 2019 dönemi ile 2020 ile 2022 ayı piyasası diplerinde de yüksek oranlar görüldü. MorenoDV, her yeni döngüde dip seviyenin daha düşük bir zarardaki arz oranıyla oluştuğunu, bunun da Bitcoin piyasasının yapısındaki değişime bağlanabileceğini aktardı.

Piyasa yapısındaki değişim dip eşiğini aşağı çekiyor

Analiste göre bu eğilimde uzun vadeli yatırımcıların ağırlığının artması, kurumsal katılımın güçlenmesi ve spot ETF’lerin etkisi öne çıkıyor. Bu nedenle piyasanın dip oluşturması için artık arzın %60 veya daha fazlasının zararda olması gerekmeyebilir. Düşen tarihsel eşik, bu sınırın artık %40’ların sonuna yaklaştığını gösteriyor.

Mevcut %40,6 seviyesi piyasa baskısının arttığını ortaya koysa da, geçmişte en dikkat çekici birikim alanı olarak öne çıkan bölgenin halen altında bulunuyor. Bitcoin yatay seyrini sürdürür ya da daha fazla gerilerse, göstergenin bu trend çizgisine biraz daha yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Analistler dip tartışmasını sürdürüyor

Kripto yorumcusu Frigg de aynı veriye dikkat çekerek yaklaşık her 10 Bitcoin yatırımcısından 4’ünün şu anda maliyetinin altında bulunduğunu söyledi. Frigg, 2015 ile 2016 diplerinde bu oranın yaklaşık %63, 2018 ile 2019 diplerinde %59, 2022 ile 2023 döneminde ise %53 düzeyinde olduğunu hatırlattı. Kademeli gerileme, piyasanın dengeye kavuşması için geçmişe kıyasla daha az yatırımcının zararda kalmasının yeterli olabileceğine işaret ediyor.

Frigg’e göre mevcut tablo dikkat çekici olsa da, kurumsal yatırımcıların varlığı tek başına daha güçlü bir piyasa desteği anlamına gelmeyebilir.

Yorumcu, mayıs ayında spot Bitcoin ETF’lerinden yaklaşık 2 milyar dolarlık çıkış yaşanmasını, belirsizlik dönemlerinde kurumsal tarafın da risk azaltabildiğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Bu nedenle analistler, zarardaki arz oranını önemli bir gösterge olarak izlemeyi sürdürürken, mevcut seviyenin geçmiş döngü dipleriyle tam olarak örtüşmediğini vurguluyor.

Önümüzdeki haftalarda piyasa katılımcılarının odağında, bu göstergenin düşen tarihsel eşiğe doğru ilerleyip ilerlemeyeceği bulunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 71.300 ile 73.000 dolar aralığındaki desteği test ederken, bu bölgenin altına sarkması halinde 65.000 dolar riski öne çıktı

Bitcoin 70 bin doların altına indi! Piyasada hangi eşikler izleniyor?

Bitcoin oynaklığı bu çeyrekte %56 gerileyerek %17,2 seviyesine düştü

Bitcoin ağında dikkat çeken yavaşlama! %44’lük düşüş ne anlatıyor?

Bitcoin’de 60 bin dolar eşiği yeniden gündemde! Haziranda neler yaşanabilir?

MicroStrategy temettü ödemesiyle gündemde! Peter Schiff neden sert çıktı?

Kripto yatırım ürünlerinden geçen hafta 1,67 milyar dolar çıktı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Solana’da 8 aylık kırmızı seri dikkat çekti! Kritik bölgede neler yaşandı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana’da 8 aylık kırmızı seri dikkat çekti! Kritik bölgede neler yaşandı?
Solana (SOL)
Bitcoin 71.300 ile 73.000 dolar aralığındaki desteği test ederken, bu bölgenin altına sarkması halinde 65.000 dolar riski öne çıktı
BITCOIN (BTC)
Ethereum’da kritik eşik 2.111 dolar oldu! Zayıflığın arkasında ne var?
Ethereum (ETH)
Ripple, RLUSD stabilcoinini Türkiye’de BiLira, Bitexen ve Bitlo ortaklıklarıyla kurumsal kullanıma açtı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 70 bin doların altına indi! Piyasada hangi eşikler izleniyor?
BITCOIN (BTC)
Lost your password?