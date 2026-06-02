Bitcoin 70 bin doların altına indi! Piyasada hangi eşikler izleniyor?

  • 🚨 Bitcoin 70 bin doların altına inerek iki ayın en düşük seviyelerinden birini gördü.
  • 📉 Bitstamp verilerinde 69.631 dolar öne çıkarken, $BTC’de 24 saatteki toplam tasfiyeler 800 milyon dolara yaklaştı.
  • 🧭 Analistler, düşüşün sürmesi halinde 200 günlük ortalamanın yeniden kritik destek olarak izlenebileceğini belirtti.
  • 🌍 ABD ile İran arasındaki belirsizlik sürerken, S&P 500'ün 7.600 puanı aşması piyasalardaki ayrışmayı daha görünür hale getirdi.
Güvenç Koçkaya

Bitcoin, salı günü iki ay sonra ilk kez 70 bin doların altına geriledi. Bitstamp verilerine göre fiyat gün içinde 69.631 dolara kadar düştü. Hisse senedi piyasaları rekor seviyelere yakın seyrini korurken kripto varlıklardaki zayıflığın sürmesi dikkat çekti.

Satış baskısı derinleşti

BTC/USD paritesi, hisse piyasalarındaki yükselişe eşlik edememesinin ardından diğer riskli varlıklardan daha belirgin biçimde ayrıştı ve gün içinde yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Bu hareket, kısa vadede satış yönlü baskının devam ettiğine işaret eden yeni bir zemin oluşturdu.

Piyasadaki sert hareket, kaldıraçlı işlemlerde de etkisini gösterdi. CoinGlass verilerine göre Bitcoin ve altcoinlerde son 24 saatte gerçekleşen toplam tasfiyeler 800 milyon dolara yaklaştı. CoinGlass, kripto türev piyasalarındaki tasfiye verilerini takip eden yaygın veri platformları arasında yer alıyor.

Piyasadaki baskının arttığını belirten trader Ardi, farklı zaman dilimlerinde destek seviyeleri kırılmaya başladığında fiyatın bir sonraki büyük likidite alanına yönelmesinin olağan görüldüğünü, kendi takibinde bu seviyenin 68.700 dolar civarında bulunduğunu aktardı.

Analistler 200 günlük ortalamayı izliyor

Piyasa analiz platformu Material Indicators, pazartesi günü paylaştığı değerlendirmede kendi işlem göstergelerinden birinin temkinli bir tablo ortaya koyduğunu duyurdu. Platform, mevcut hareketin dip oluşturma sürecine mi dönüşeceğinin yoksa düşüşün yeni bir ayağını mı başlatacağının izlenmesi gerektiğini belirtti.

Aynı değerlendirmede, aşağı yönlü seyrin sürmesi halinde 200 günlük basit hareketli ortalamanın yeniden gündeme gelebileceği ifade edildi. Bu gösterge, teknik analizde uzun vadeli eğilimi takip etmek için sık kullanılan temel ölçütlerden biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: 200 günlük basit hareketli ortalama, bir varlığın son 200 gün içindeki kapanış fiyatlarının ortalamasını gösterir. Piyasalarda uzun vadeli destek ve direnç alanlarını değerlendirmek için sık izlenir.

Material Indicators, izlenen fiyat aralığının alıcılar tarafından korunamaması halinde görünümün daha da bozulabileceğini ve piyasanın daha belirgin bir düşüş evresine girebileceğini kaydetti.

Jeopolitik belirsizlik ve piyasa ayrışması

Bitcoin üzerindeki baskının arkasında yalnızca teknik görünüm bulunmuyor. ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecine dair belirsizlik de piyasa duyarlılığını etkileyen unsurlar arasında gösterildi. Pazartesi günü anlaşmanın başarıya ulaşmasının düşük ihtimal taşıdığı yönündeki değerlendirmeler öne çıkarken, ardından ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin hızlı biçimde sürdüğünü açıkladı.

Bu dönemde ABD hisse piyasaları ise farklı bir tablo çizdi. S&P 500 endeksi 7.600 puanın üzerine çıkarak yeni bir zirve gördü, ardından sınırlı bir geri çekilme yaşadı. The Kobeissi Letter, endeksin bu ivmeyi koruması halinde 1985’ten bu yana ilk kez art arda 10 hafta yükseliş kaydedebileceğine dikkat çekti.

Aynı kaynak, 30 Mart’tan bu yana hisse piyasası değerinin 11,7 trilyon dolar arttığını belirtti. Böylece geleneksel piyasalardaki güçlü görünüm ile kripto varlıklardaki temkinli hava arasındaki fark daha da belirgin hale geldi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
