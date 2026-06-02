Ethereum’da kritik eşik 2.111 dolar oldu! Zayıflığın arkasında ne var?

Ethereum, hem fiyat grafiğinde hem de teknoloji hisselerini izleyen QQQ karşısındaki göreli performansında zayıf bir görünüm sergiliyor. X platformunda paylaşılan iki ayrı analize göre ETH, son yükselen kanal desteğini kaybetti ve toparlanma ihtimalinin yeniden güç kazanması için belirli seviyelerin geri alınması gerekiyor.

QQQ karşısında son yılların en zayıf bölgesi

Heisenberg tarafından paylaşılan grafikte ETHUSD ile QQQ oranı izleniyor. Bu oran, Ethereum’un Invesco QQQ Trust karşısındaki performansını ortaya koyuyor. Son veriler, söz konusu oranın Ocak 2021’den bu yana görülmeyen düşük seviyelere indiğine işaret etti.

Grafiğe göre Ethereum, 2021 döngüsünde QQQ’ya karşı belirgin bir üstünlük kurmuş ve oran 13 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Ancak sonraki dönemde bu güç korunamadı. 2022, 2024 ve 2025 yıllarında tepki denemeleri görülse de her yükseliş bir önceki döngünün zirvelerinin altında kaldı.

Paylaşılan değerlendirmede, Ethereum’un göreli değer açısından artık göz ardı edilmesi zor bir bölgeye yaklaştığı ima edildi; buna karşın grafikte henüz net bir dönüş teyidinin oluşmadığı görüldü.

Son hareketle birlikte ETHUSD ile QQQ oranı 2,66 civarına geriledi. Bu alan, uzun vadeli grafikte alt bölgeye yakın bir konuma işaret ediyor. Mevcut görünüm, Ethereum’un şimdilik QQQ karşısında düşük performans göstermeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Fiyat grafiğinde 2.111 dolar seviyesi öne çıktı

TraderJB’nin paylaştığı ayrı grafikte ise Ethereum’un şubat ayından bu yana fiyat hareketini taşıyan günlük yükselen kanalın altına sarktığı görüldü. Analist, bu kırılımın ardından pozisyonunu kapattığını, ancak hareketin yine de sapma niteliği kazanabileceğini belirtti.

Grafikte öne çıkan en önemli seviye, Haziran 2025 dip bölgesine denk gelen 2.111,89 dolar oldu. Analize göre ETH’nin toparlanma senaryosunu yeniden gündeme taşıyabilmesi için önce bu bölgeyi geri alması, ardından kanal içine dönüp bu yapının üzerinde kalıcılık sağlaması gerekecek.

TraderJB, kanal kırılımının temiz gerçekleştiğini aktarırken, yeniden giriş için ancak Ethereum’un kırılan yapıyı geri kazanması ve bunun üzerinde tutunması halinde uygun bir zemin oluşabileceğini kaydetti.

Olası toparlanma senaryosunda grafikte izlenen yukarı yönlü hedef 2.676,32 dolar seviyesinde yer alıyor. Buna karşılık 1.954,87 dolar civarı ise geçersizlik bölgesi olarak öne çıkıyor. ETH’nin toparlanamayıp daha da aşağı inmesi durumunda söz konusu kurulumun zayıflayabileceği değerlendiriliyor.

Mevcut tabloda Ethereum için ilk kritik sınav, 2.111,89 dolar seviyesinin yeniden aşılması olacak. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa fiyatın önce kanalın orta bölümüne, ardından üst direnç alanına yönelme ihtimali güçlenebilir. Aksi halde kanal altındaki kırılım geçerliliğini koruyacak ve zayıf görünüm sürecek.