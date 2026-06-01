Bitmine 26.497 ETH daha aldı! Ethereum cephesinde hangi eşik yaklaşıyor?

Bitmine Immersion, geçen hafta 26.497 ETH satın alarak Ethereum birikimini sürdürdü. Şirketin pazartesi günü paylaştığı güncellemeye göre bu alımın güncel fiyatlarla değeri yaklaşık 53 milyon dolar oldu. Böylece Bitmine’ın toplam varlığı yaklaşık 5,42 milyon ETH’ye yükseldi.

Birikim hızında belirgin yavaşlama

Son alımla birlikte şirketin elindeki ETH miktarı, dolaşımdaki arzın yaklaşık %4,49’una ulaştı. Bu oran, Bitmine’ı halka açık şirketler arasında Ethereum odaklı en büyük hazine yapılarından biri olarak öne çıkarıyor. Şirket, yıl başından bu yana 1 milyon ETH’nin üzerinde alım yaptı.

Buna karşın son haftadaki alım temposu, bir önceki haftaya göre belirgin biçimde düştü. Bitmine, önceki hafta 120.000 ETH satın almıştı. Son 26.497 ETH’lik alım, haftalık bazda %75’in üzerinde bir gerilemeye işaret etti.

Thomas Lee, Ethereum’un temel göstergelerindeki güçlenmenin fiyatlara tam olarak yansımadığını, ancak kripto piyasasının hala erken bir toparlanma evresinde bulunması nedeniyle bunun şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Tom Lee, Mayıs ayında Consensus 2026 etkinliğinde yaptığı açıklamada, Bitmine’ın uzun vadeli hedefi olan Ethereum arzının %5’ine yaklaşması nedeniyle birikim hızını daha dengeli hale getirmeyi planladığını söylemişti. Son veriler, bu yaklaşımın uygulamaya geçtiğini gösteriyor.

%5 hedefine yaklaşan bilanço

Bitmine, daha yavaş alım temposuna rağmen dijital varlık hazinesini büyütmeye devam eden az sayıdaki büyük şirket arasında yer alıyor. Haberde, Michael Saylor’un öncülük ettiği Strategy’nin geçen hafta 2,5 milyon dolarlık bitcoin sattığı bilgisi de yer aldı. Bu tablo içinde Bitmine’ın alım tarafında kalmayı sürdürmesi dikkat çekti.

Şirket, açıkladığı hedef doğrultusunda Ethereum ağındaki toplam arzın %5’ini kontrol etmeyi amaçlıyor. Mevcut seviyeye bakıldığında Bitmine bu hedefin yaklaşık %90’ına ulaşmış durumda. Bitmine Immersion, dijital varlık hazinesi oluşturmaya odaklanan halka açık bir şirket olarak biliniyor.

Staking gelirleri öne çıkıyor

31 Mayıs itibarıyla şirketin toplam kripto varlıkları ve nakit pozisyonu 11,6 milyar dolar seviyesindeydi. ETH hazinesine ek olarak Bitmine’ın elinde 203 bitcoin, 446 milyon dolar nakit ile Beast Industries ve Eightco Holdings yatırımları bulunuyor.

Şirket son dönemde varlıklarından gelir üretmeye daha fazla ağırlık veriyor. Bu çerçevede staking faaliyetlerinin yıllıklandırılmış yaklaşık 258 milyon dolar gelir sağladığı hesaplanıyor. MAVAN staking platformu üzerinden yıllık ödüllerin ise 300 milyon dolara yaklaşmasının beklendiği aktarıldı.

Mini sözlük: Staking, belirli kripto varlıkların ağ güvenliğine katkı sağlamak için kilitlenmesi ve bunun karşılığında ödül elde edilmesi anlamına gelir. Ethereum ağında staking, doğrulayıcı yapısının temel parçalarından biridir. Bu yöntem, varlığı elde tutarken ek getiri üretmek isteyen kurumsal yatırımcılar için de önemli bir gelir modeli haline gelmiştir.