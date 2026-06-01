Stellar (XLM)

XLM’de dikkat çeken sıçrama! Piyasa bu yükselişin arkasında neyi izliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XLM, son 7 günde %76 yükselerek Cardano’yu piyasa değerinde geride bıraktı ve dikkatleri üzerine çekti.
  • 📈 Fiyat, cumartesi günü 0,297 doları gördükten sonra haber anında 0,26 dolar seviyesinde ve son 24 saatte %8 artıda işlem gördü; bu tabloda $XLM öne çıktı.
  • 🏛️ DTCC, 114 trilyon doların üzerindeki saklama altyapısıyla Stellar üzerinde hisse, ETF ve ABD tahvili tokenizasyonu için 2027 başını hedefliyor.
  • 💳 Cash App’in USDC ödemelerini Stellar’a açması ve Bermuda’nın ulusal ödeme hizmetleri planı, ağın kullanım alanını genişletebilecek gelişmeler arasında yer aldı.
Stellar’ın yerel tokenı XLM, son bir haftada hız kazanan yükselişini sürdürdü ve piyasa değeri sıralamasında Cardano’yu geride bıraktı. Hareketin odağında, ABD finans piyasası altyapısının önemli kurumlarından DTCC’nin, DTC saklamasındaki varlıkların Stellar ağı üzerinde tokenleştirilmesini mümkün kılmayı planladığını duyurması yer aldı.

Yükselişte öne çıkan gelişmeler

Hafta sonundaki kısa süreli geri çekilmenin ardından XLM yeniden yukarı yöneldi. Varlık, geçen çarşambadan itibaren üç gün üst üste yükselerek cumartesi günü 0,297 dolara kadar çıktı. Daha sonra bir miktar geri çekilen XLM, haberin yazıldığı sırada son 24 saatte %8 artışla 0,26 dolardan işlem gördü.

Güncel verilere göre Stellar’ın piyasa değeri 8,87 milyar dolara ulaştı. Bu seviye, 8,37 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Cardano’nun önüne geçmesine ve Stellar’ın en büyük 13. kripto varlık konumuna yükselmesine yol açtı.

10x Research, Stellar’ın son bir haftadaki en güçlü grafiklerden birine sahip olduğunu ve XLM’nin 7 gün içinde %76 yükseldiğini aktardı.

Kripto araştırma platformu 10x Research de Stellar’ı haftanın en dikkat çekici hareketlerinden biri olarak gösterdi. Kuruluşa göre XLM’nin 7 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkması olumlu bir teknik sinyal olarak öne çıkarken, fiyatın 30 günlük ortalamanın da üzerinde kalması yükseliş görünümünü destekledi.

DTCC ortaklığı ve ağ kullanımı beklentisi

Yükselişin temel başlıklarından biri, 114 trilyon doların üzerinde varlığın saklama ve takas süreçlerinde rol oynayan DTCC ile Stellar Development Foundation arasındaki iş birliği oldu. Açıklamaya göre Russell 1000 hisseleri, ETF’ler ve ABD Hazine tahvillerinin Stellar’ın halka açık blokzinciri üzerinde tokenleştirilmesi hedefleniyor. Canlı varlıkların 2027’nin başlarında devreye alınması planlanıyor.

Mini sözlük: DTCC, ABD sermaye piyasalarında takas, saklama ve işlem sonrası altyapı hizmetleri sunan merkezi bir kurumdur. Tokenizasyon ise hisse, tahvil veya fon gibi geleneksel varlıkların dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulması anlamına gelir. Bu yapı, varlıkların daha hızlı ve programlanabilir biçimde taşınmasını sağlayabilir.

Stellar Development Foundation, Stellar ekosisteminin büyümesini destekleyen kar amacı gütmeyen yapı olarak biliniyor. Kurumun DTCC ile anılması, ağın yalnızca kripto işlemlerinde değil, geleneksel finans varlıklarının dijitalleştirilmesinde de daha görünür hale gelebileceğine işaret etti.

Ödeme tarafında yeni adımlar

Ağ kullanımına ilişkin bir diğer gelişme de Cash App cephesinden geldi. Block bünyesindeki ödeme uygulaması, 60 milyon kullanıcısı için Stellar üzerinde USDC ödemelerini devreye aldı. Bu adımın, ağın günlük ödeme kullanımını genişletebileceği değerlendiriliyor.

Bermuda’nın da ulusal ödeme hizmetlerini Stellar ağına taşımayı doğruladığı aktarıldı. Bu geçişin gerçekleşmesi halinde ülke, ekonomik işlemleri zincir üstüne taşıma yönünde adım atan ilk kamu otoritelerinden biri olacak. Açıklamada, mevcut durumda %10’a kadar çıkabilen iş yeri komisyonlarının da düşürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

