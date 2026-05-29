Stellar (XLM)

XLM fiyatı DTCC entegrasyon planı sonrası Asya açılışında %7,19 yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XLM fiyatı Asya açılışında %7,2 yükseldi, 0,2198 doları test etti.
  • 📈 DTCC’nin Stellar ile tokenizasyon planı ralliye ivme kattı.
  • 🔍 $XLM için en yakın direnç 0,2172 dolar, ana destek ise 0,20 dolar olarak öne çıktı.
  • ⚡ Kritik nokta: Büyük piyasa ortaklıkları, zincir üstü hareketlilik ve kısa vadeli teknik göstergeler fiyatta oynaklığı artırdı.
Stellar’ın kripto para birimi XLM, Asya piyasalarının açılışıyla birlikte 0,2053 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı ve gün içinde 0,2198 dolara kadar çıktı. Bu yükselişi takip eden saatlerde fiyat, dalgalanmalar gösterdi ve haftalık getiriler %36’nın üzerinde kaldı.

DTCC iş birliği XLM fiyatına ivme kattı

XLM’de yaşanan bu fiyat artışının arkasında, ABD merkezli finansal piyasaların altyapısından sorumlu kurum olan DTCC’nin tokenizasyon platformunu Stellar ağıyla entegre etme planı öne çıktı. CoinMarketCap verilerine göre XLM, son 24 saatte %7,19 değer kazanarak 0,2043 dolardan işlem gördü. Fiyat önce 0,18 doların altından hızla toparladı, 0,19 doların üzerine çıktı ve bu bölgedeki kısa vadeli geri çekilmelere rağmen yükseliş korundu.

DTCC, finansal işlemlerin arka planında hisse senetleri ve menkul kıymetlerin takas ve merkezi saklama hizmetlerini yürüten büyük bir küresel piyasa alt yapısı sağlayıcısı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, geleneksel varlıkların dijital blok zinciri üzerinde temsili olarak kaydedilmesi ve transfer edilebilmesine olanak tanıyan bir süreçtir. Bu yöntem, hisse senetleri veya tahvil gibi varlıkların dijital parçalar halinde, hızla ve düşük maliyetlerle alınıp satılmasını sağlar.

Stellar’ın geliştiricileri, tokenizasyon hamlesiyle ABD Hazine tahvilleri ve büyük endeksler gibi yüksek likiditeli varlıkların Stellar zincirinde 2027 başında ulaşılabilir olmasını hedeflediklerini açıkladı.

XLM rallisi direnç bölgesine dayandı

Teknik açıdan yapılan analizlere göre XLM, dört saatlik grafikte yaklaşık 0,1460 dolardan başlayan bir yükselişle 0,20 doların üzerine çıkmayı başardı. Fiyat; 0,21 doların üzerine tırmandıktan sonra kısa süreli bir gerileme yaşasa da, alıcılar fiyatı yeniden üst banda taşıdı. Bu hareketin ardından 0,2172 dolardaki önemli direnç bölgesi test edildi.

Grafiklerde son yükseliş hareketlerinden sonra, üst bölgede düşüş yönlü kuvvetli mum işaretleri oluştu. Buna rağmen, fiyat kırılma aralığının üzerinde tutundu ve kısa vadede yükseliş eğilimini korudu. Trend çizgisi destek sunmaya devam etti.

DönemFiyat AralığıDestekDirenç24s Değişim (%)
Asya açılışı0,2053-0,2198 $0,20 $0,2172 $+7,19

Gösterge olarak kullanılan RSI endeksi 80’e yaklaşırken, kısa vadeli pozitif momentumun aşırıya kaydığı görüldü. Bu noktada bir sonraki hedef 0,2131 dolar. 0,2172 doların temiz bir şekilde aşılması halinde XLM için yeni hedef, 0,22 dolar seviyesi. Diğer yandan, 0,20 doların aşağı kırılması halinde sırasıyla 0,19 ve 0,18 dolar destekleri öne çıkabilir.

XLM fiyat hareketlerinde ana destek noktası 0,20 dolar, kısa vadeli direnç ise 0,2172 dolar olarak öne çıktı.

Piyasada yön arayışı sürüyor

Stellar’ın DTCC ile yaptığı entegrasyon duyurusunun hemen ardından gelen bu fiyatlanma, piyasanın gelişmelere hassas şekilde tepki verebildiğini gösterdi. Zincir üstü teknik veriler ve hacimdeki artış, kısa vadeli oynaklığın yüksek olabileceğine işaret etti. Uzmanlar, fiyatın bu bandın üzerinde tutulması halinde yeni direnç bölgelerine hareket edilebileceğini belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

