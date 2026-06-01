SHIBA INU (SHIB)

SHIB’de borsalara 178 milyar token döndü! Piyasada hangi riskler öne çıkıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB cephesinde 178 milyar tokenın borsalara dönmesiyle dikkat çeken bir hareket yaşandı.
  • 📉 Borsalardaki toplam rezerv pazartesi günü yeniden 80 trilyon SHIB’in üzerine çıktı.
  • 📊 Teknik görünümde marttan beri izlenen yükselen kama aşağı kırılırken, $SHIB yıl içi diplerine yaklaştı.
  • 🧭 Piyasada şimdi 0,0000053 dolar desteğinin korunup korunamayacağı izleniyor.
Shiba Inu’da satış baskısının güçlendiğine işaret eden yeni zincir üstü veriler, piyasada temkinli havayı artırdı. Yaklaşık 178 milyar SHIB’in yeniden borsalara taşınması, son toparlanma denemesinin ivme kaybetmesine yol açarken, borsalardaki toplam rezervin pazartesi günü yeniden 80 trilyon SHIB’in üzerine çıktığı görüldü.

İçindekiler
1 Borsalara dönüş dikkat çekti
2 Teknik görünüm zayıfladı
3 İzlenen kritik seviye

Borsalara dönüş dikkat çekti

Son 24 saatte piyasada işlem görmeye hazır SHIB arzı belirgin biçimde arttı. Borsalardaki rezervlerin bir süredir 80 trilyon SHIB eşiğine doğru gerilemesi, yatırımcıların tokenlarını kişisel cüzdanlara çektiği ve satışa açık likit arzın azaldığı şeklinde yorumlanıyordu. Ancak son giriş dalgası, bu eğilimin şimdilik tersine döndüğünü gösterdi.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş bir memecoin olarak biliniyor ve özellikle bireysel yatırımcı ilgisiyle öne çıkıyor. Bu nedenle borsalara yönelen yüksek hacimli transferler, fiyat hareketleri açısından yakından izleniyor.

Borsalara dönen 178 milyar SHIB, tek başına kesin bir satış dalgası anlamına gelmese de, geçmişte bu tür yüksek girişlerin oynaklık artışı, kar satışı ya da tasfiye hazırlıklarıyla birlikte görüldüğü aktarıldı.

Teknik görünüm zayıfladı

Zincir üstü verilerdeki bozulmaya teknik tablo da eşlik etti. Mart ayından bu yana fiyatı taşıyan yükselen kama yapısının alt bandı aşağı yönlü kırıldı. Bu kırılmanın ardından SHIB, yıl içindeki dip seviyelerine geri çekildi ve olası yükseliş devamı senaryosu geçerliliğini yitirdi.

Tokenın 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görmesi, genel eğilimin zayıf kaldığına işaret ediyor. Momentum göstergeleri de toparlanma ihtimalini desteklemiyor. Göreceli Güç Endeksi’nin orta 30’lu seviyelere gerilemesi, talepteki düşüşün ve satıcıların piyasa üzerindeki etkisinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

İzlenen kritik seviye

Piyasada öne çıkan en kritik destek noktası 0,0000053 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölge, son dönemde test edilen destek alanına yakın seyrediyor. Satıcıların bu seviyenin altında net bir kırılma yaratması halinde, kısa vadeli toparlanma beklentisini koruyan yatırımcıların pozisyonlarını azaltabileceği değerlendiriliyor.

Borsalardaki rezerv artışı, güçlü girişler ve teknik kırılmanın aynı döneme denk gelmesi, yükseliş yönlü beklentileri zayıflatan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor. Mevcut veriler, SHIB tarafında kısa vadede baskının sürebileceğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
