The Merge etkinliği yaklaşırken Ethereum fiyatları yatırımcılar tarafından daha yakından takip ediliyor ve yükseliş umudu korunuyor.

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Ethereum birleşmesinin emisyonları %88 azaltması ve potansiyel olarak ETH’yi deflasyonist yapması beklense de, fiyat Ağustos ayında önemli ölçüde düştü. Ethereum, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 4.868 dolara ulaştığından bu yana azalan bir direnç çizgisinin altında hareket ediyor. Düşüş hareketine bağlı olarak şimdiye kadar Haziran 2022’de 880 doları gördüğü bir dip seviyesine ulaştı. Dip seviyesi aynı zamanda haftalık RSI’da (yeşil daire) tüm zamanlar için de yeni bir seviyesine denk geldi.

Kısa Ralli Yaşandı

Fiyat kısa bir süre sonra toparlandı ve RSI’nın aşırı satım bölgesinin dışına çıkmasını sağladı.

Bundan sonra ise kısa bir ralli gerçekleşti ve 14 Ağustos 2022’de 2.031 dolarlık bir zirve ile bu ralli sona erdi. O zamandan beri ETH düşüyor. Zirve ise 1.920 dolarlık alanın direnç olarak doğrulanmasını sağladı.

Dirençten Düşme

Günlük çizelgeden alınan okumalar, haftalık çizelgeden yapılan reddetmenin geçerliliğini desteklemekte. Bunun nedeni, fiyatın yukarıda belirtilen 14 Ağustos zirvesine ulaşmasının ardından RSI’nın yükselen bir destek çizgisinden ayrılması olarak görülebilir.

Aşağı hareket devam ederse, 1.250 ile 1.330 dolar arasında bulunan destek seviyelerinin birleştiği görülüyor. Bu destek ise şunları oluşturuyor:

0.618 Fib geri çekilme destek seviyesi (beyaz)

Yatay bir destek alanı

Artan potansiyel bir destek çizgisi (kesikli)

Harekette kesin bir doğrulama olmadı bu nedenle kesin olan eğim belirsizliğini koruyor.

Gelecekte Ethereum’un Durumu

En olası dalga sayısı, Haziran ayının en düşük seviyesinden bu yana Ethereum’un beş dalga yukarı yönlü bir hareketi tamamladığını gösteriyor. Eğer öyleyse, muhtemelen bir A-B-C düzeltici yapısı oluşuyordur ve A dalgasının dibine yakın olabiliriz.

Altı saatlik RSI, yükseliş eğilimi (yeşil hat) oluşturmaya başladı. Eğer ayrışma gerçekleşirse, kısa vadeli alçalan direnç çizgisinden bir kırılmaya neden olabilir ve B dalgasının başlangıcını başlatabilir. Doğruysa, sayı ETH’nin C dalgasını tamamlamadan önce 1.730 ila 1.800 dolar arasında yüksek bir seviyeye ulaşacağını gösteriyor olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.