Strategy 26 mayıs ile 31 mayıs arasında 32 Bitcoin’i 2,5 milyon dolara sattığını açıkladı

  • 🚨 Strategy, 26 Mayıs ile 31 Mayıs arasında 32 Bitcoin’i 2,5 milyon dolara sattı.
  • 📌 Satışlar coin başına ortalama 77.135 dolardan gerçekleşti ve gelir imtiyazlı hisse dağıtımları için ayrıldı.
  • 📉 Aynı süreçte $BTC fiyatı kısa süreliğine 72.000 doların altına inerken vadeli işlemlerde 90 milyon doların üzerinde tasfiye görüldü.
  • 🧾 Strategy, 31 Mayıs itibarıyla 843.706 Bitcoin’i ortalama 75.699 dolar maliyetle elinde tutmayı sürdürdü.
Strategy, 26 Mayıs ile 31 Mayıs arasında 32 Bitcoin sattığını açıkladı. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu 8 K bildirimine göre satışlar, coin başına ortalama 77.135 dolar net fiyatla gerçekleşti ve toplam tutar 2,5 milyon dolara ulaştı.

Satışın amacı ve piyasa etkisi

Bildirimde yer alan dipnota göre bu işlem, Strategy’nin kamuya açıkladığı ilk Bitcoin satışı oldu. Elde edilen gelirin, şirketin imtiyazlı hisse dağıtımlarını finanse etmek için ayrıldığı belirtildi. Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli bir yazılım ve hazine yönetimi şirketi olarak biliniyor.

Aynı dönemde Bitcoin fiyatı kısa süreliğine 72.000 doların altına indi. CoinDesk verilerine göre bu hareket sırasında Bitcoin vadeli işlem pozisyonlarında 90 milyon doların üzerinde tasfiye yaşandı. Strategy’nin satış fiyatı, şirketin ortalama maliyetinin üzerinde gerçekleşse de pazartesi günkü spot piyasa seviyesinin de üstünde kaldı.

Hisse satışı ve nakit rezervi

Şirket ayrıca hafta boyunca piyasadan hisse satışı programı kapsamında 128,3 milyon dolar topladı. Bu kaynağın küçük bir bölümüyle ABD doları cinsinden nakit rezervini 871 milyon dolardan 900 milyon dolara çıkardı. Bildirimde, nakit varlığındaki önceki düşüşün önemli kısmının 2029 vadeli dönüştürülebilir tahvillere bağlı kullanımın ardından oluştuğu görüldü.

31 Mayıs itibarıyla Strategy’nin elinde 843.706 Bitcoin bulunuyordu. Şirket bu varlıkları coin başına ortalama 75.699 dolar maliyetle taşıyordu. Buna göre son satış, şirketin birleşik maliyet tabanının üzerinde bir seviyede yapıldı.

Rakamlar ne gösteriyor

Açıklanan veriler, satışın şirketin toplam Bitcoin pozisyonu içinde oldukça sınırlı kaldığına işaret etti. Buna karşılık işlem, Strategy’nin bugüne kadar izlediği yalnızca biriktirmeye dayalı yaklaşımda dikkat çeken bir değişiklik olarak kayda geçti.

KalemVeri
Satılan Bitcoin32 BTC
Ortalama satış fiyatı77.135 dolar
Toplam satış tutarı2,5 milyon dolar
31 Mayıs itibarıyla toplam Bitcoin843.706 BTC
Ortalama alış maliyeti75.699 dolar
Nakit rezervi871 milyon dolardan 900 milyon dolara

Şirketin açıklaması, hem bilanço yönetimi hem de sermaye dağılımı açısından sınırlı fakat dikkatle izlenen bir adım olarak öne çıktı. Özellikle satış gelirinin doğrudan imtiyazlı hisse ödemelerine yönlendirilmesi, işlemin portföy azaltmaktan çok finansman amaçlı yapıldığına işaret etti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
