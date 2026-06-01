SUI ağında peş peşe üç kesinti sonrası ağ altı saatten uzun süre durdu, fiyat haftalık bazda %19 geriledi

  • 🚨 Sui ana ağında üç ayrı anda toplam 19 saatlik kesinti yaşandı.
  • Ağ durmasına neden olan hata, gaz ücretlerinin tahsilatında yeni gelen bir özelliğe bağlı olarak zincirleme şekilde ortaya çıktı.
  • 📉 Fiyatta %19’luk haftalık düşüş kaydedildi ve $SUI 0,90 dolara indi.
  • Kullanıcı fonları etkilenmedi, on-chain randomness ve coin nesneleri hakkındaki teknik detaylar dikkat çekti.
Sui Vakfı, Sui blokzincirinin ana ağında 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde arka arkaya üç kesinti yaşandığını açıkladı. Kesintilere, ağın 1.72 sürümüyle devreye alınan yeni bir özelliğin, gaz ücreti tahsilatında beklenmeyen bir hatayı tetiklemesi neden oldu. Sui, 2023’te ana ağını başlatmıştı ve bu süreçte daha önce de benzer kritik problemlerle gündeme gelmişti.

İlk Hata: Yetersiz Bakiye ve Gas Ücreti Çakışması

İlk kesinti 28 Mayıs sabahı saat 7:00 civarında başladı ve yaklaşık yedi saat sürdü. Vakfın aktardığına göre sorun, son güncellemede eklenen “adres-bakiye” özelliği ile klasik coin nesneleriyle yapılan işlemler sırasında ortaya çıktı. Yeni sistemde bir kullanıcının SUI bakiyesi, tek bir değer yerine farklı miktarlarda dijital “banknotlar” şeklinde tutuluyor. İşlem sırasında ağ, bu “banknotları” birleştirerek ödeme yapıyor.

Bu çakışmada, işlem için seçilen coin nesneleri yetersiz kaldığında işlem iptal ediliyordu; fakat gas ücreti tahsil edilmeye çalışılırken yazılımda “alt değer aşımı” (underflow) hatası oluştu ve doğrulayıcılar otomatik olarak kapandı.

Mini sözlük: Coin nesnesi, Sui ve bazı blokzinciri projelerinde kullanıcı bakiyesinin dijital “banknotlar” olarak, farklı kimliklerle muhafaza edildiği varlıklardır. İşlemler yapılırken gerekli tutar, bu nesnelerin birleştirilmesiyle sağlanır.

Geçici Çözüm ve Zincirleme Sorunlar

Ağdaki ilk kesinti, çekirdek ekip tarafından 1.30’da yayımlanan geçici bir yamayla giderildi. Ancak bu çözüm, bilinen bir riski barındırıyordu: Nadir bir durumda ana ağın tekrar durmasına sebep olabilecek bir açık vardı. Ağ hızla tekrar çalışır duruma getirildi ancak kısa süre içinde söz konusu risk gerçekleşti.

İkinci kesinti, 29 Mayıs sabahı 5:00’te yaşandı. Bu kez, geçici yamanın öngöremediği farklı bir hata çeşidi tetiklendi ve doğrulayıcılar yeniden çalışamaz hale geldi. Çekirdek ekip ardından daha kapsamlı bir düzeltme geliştirdi ve doğrulayıcılar yeni yazılıma yaklaşık 9.40’ta geçti.

Üçüncü Durma: On-Chain Rastgelelik ve Bekleyen İşlemler

Üçüncü kesinti, ikinci hatanın ardından doğrulayıcılar yeniden başlatılırken zincirin rastgele sayı üretimi protokolünde (on-chain randomness) yaşanan bir protokol hatası nedeniyle ortaya çıktı. Doğrulayıcılarda yeterli katılım sağlanamayınca rastgelelik mekanizması devre dışı kaldı.

Bu sırada rastgeleliğe ihtiyaç duyan işlemler (örneğin rastgele NFT üretimi vb.) beklemek zorunda kaldı ve sonraki dönem başlatılamadı. Süreç neredeyse altı saatlik bir duraksamaya yol açtı.

Mini sözlük: On-chain randomness, blokzinciri üzerinde öngörülemeyen ve manipüle edilemeyen rastgele sayı üretimi sağlayan algoritmadır. NFT basımı ya da zincir üzerindeki bazı şeffaf oyunlar için gereklidir.

Sui Vakfı, bu kesintiler sırasında kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve herhangi bir işlemin geri alınmadığını belirtti. Vakıf, ekibin hızlı ve aşamalı müdahaleleriyle ana ağda daha fazla sorun yaşanmasının önüne geçildiğini vurguladı.

Fiyata Etkisi ve Geçmiş Problemler

Teknik sorunlara paralel olarak SUI fiyatı da baskı altına girdi. Üç gün süren bu zincirleme aksaklıklar sonrası SUI yaklaşık yüzde 8 düşüşle 0,90 dolara geriledi ve haftalık kayıp yüzde 19’a ulaştı. CoinDesk verilerine göre haftaya başlarken fiyat 0,90 dolar seviyesinde kalmaya devam etti.

Sui için bu, kısa tarihinde kaydedilen üçüncü majör ağ aksaklığı oldu. Daha önce Kasım 2024’te iki saatlik bir işlem planlama hatası, Ocak 2026’da ise altı saat süren fikir birliği protokolü problemi yaşanmıştı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
