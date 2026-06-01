Cardano Summit için 7.8 milyon ADA oyu 1.46 puanla kaçırdı! Neler yaşandı?

Cardano Foundation, 2026 yılında Singapur’da düzenlenmesi planlanan yıllık zirveyi ileriye taşımak için yapılan hazineden fon talebinin yeterli çoğunluğu alamaması sonrası etkinliği iptal ettiğini açıkladı. Son oylamada, 7.8 milyon ADA (yaklaşık 2 milyon dolar) ayrılması gündeme gelmiş ancak gerekli üçte iki çoğunluğun az farkla sağlanamaması nedeniyle karar alınamadı.

Oylamada kritik eşik aşılamadı

Cardano ağındaki yönetim kuralları gereği, hazineden kaynak ayrılabilmesi için delege edilmiş temsilcilerin oylarının en az yüzde 66.67’sinin onayı gerekiyor. Son düzenlenen oylamada ise destek oranı yüzde 65.21’de kaldı. Yani yalnızca 1.46 puan fark ile öneri kabul edilmedi. Oylamaya 135 temsilci “evet”, 61 kişi “hayır” dedi, 24 kişi ise çekimser kaldı.

Cardano Foundation bu gelişmeyle ilgili olarak X (eski adıyla Twitter) üzerinden şu mesajı paylaştı: “Yönetim, sadece katılım değil, toplu alınan kararlara saygı göstermeyi de gerektiriyor. Cardano topluluğu kararını verdi, biz de buna saygı duyuyoruz.”

Bunun üzerine, vakıf hızlıca zirve hazırlıklarını sonlandırmaya başladı.

İlk teklif reddedilmiş, yenilenmiş başvuru hazırlanmıştı

Bu ikinci fon talebi olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayında ilk başvuru ile hem Cardano Summit hem de EMURGO tarafından organize edilen TOKEN2049 etkinliği için toplam 14 milyon ADA (yaklaşık 3.66 milyon dolar) istenmiş, ancak bu talep yalnızca yüzde 10 oranında destek bulabilmişti.

İlk red sonrası, hem etkinlikler birbirinden ayrıldı hem de talep edilen miktarda yüzde 20’den fazla azaltma yapıldı. Ayrıca, denetimli mali yönetim, aşamalı ödeme sistemi ve bağımsız bir izleme komitesi de yeni teklifte yer aldı.

Cardano yaratıcısı Charles Hoskinson ve vakıf CEO’su Frederik Gregaard, son saatlerde yapılan çağrılarla temsilcileri destek vermeye davet etti. Dikkat çeken bir detay ise, vakfın kendi başvurusunda oy kullanmamış olmasıydı.

Mini sözlük: EMURGO, Cardano ekosisteminin geliştirilmesinden sorumlu olan ve projeye teknik altyapı ile finansal destek sağlayan ana kuruluşlardan biridir.

Ayrı sunulan TOKEN2049 başvurusu ise yeterli oyu alarak geçti. Böylece Cardano, ekim ayında Singapur’daki kripto para konferansında temsil edilecek. Hoskinson, bu etkinlikte stant büyütmeyi ve paralel küçük bir “MiniSummit” yapmayı planladığını belirtti.

Hazineden harcamalara artan itiraz

Oylamanın başarısız olması, Cardano ekosisteminde 2026 yılı boyunca sıkça görülen bir eğilimin devamı niteliğinde oldu. Delege temsilciler, Hoskinson, EMURGO ve Input Output Global’e bağlı bütçe taleplerinin çoğunu geri çevirmeye devam ediyor. Bunlar arasında, ağ altyapısını iyileştirmeye yönelik azaltılmış finansman önerileri de vardı.

Cardano’nun ADA’sı şu anda yaklaşık 8.8 milyar dolar piyasa değeriyle işlem görüyor. Ağdaki toplam kilitli değer 129 milyon dolar seviyesinin altında kalarak, Cardano’yu 28. sıraya yerleştiriyor. Yıllık ücret gelirlerinde ise ciddi düşüşler yaşandığı dikkat çekiyor: 2026 başından bu yana 356 bin dolar gelir sağlanırken, bu rakam 2022’de 8.35 milyon dolar seviyesindeydi.

ADA tokenı haberin yayımlandığı hafta sonunda 0.233 dolar civarındaydı. Bu, son bir ayda değerinin yaklaşık yüzde 5 oranında gerilediği anlamına geliyor.