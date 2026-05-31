Kayıt Banner
Cardano (ADA)

Cardano fiyatı aylık destek seviyesinin altına gerileyerek yeni dipleri test etti

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚠️ Cardano kritik destek seviyesinin altına indi.
  • Piyasa, ADA’da yeni dip arayışını tartışıyor.
  • 📉 Ay kapanışı, ADA için yön belirleyici olacak.
  • Uzun vadeli yatırımcılar $ADA ’da düşük fiyatları izlemeye devam ediyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasasında son dönemde görülen dalgalanmalar, birçok varlıkta olduğu gibi Cardano’da da önemli fiyat hareketlerine yol açtı. Piyasa genelinde toparlanma sinyalleri görülse de, ADA’daki teknik sıkışma dikkat çekiyor. Bir süredir önemli destek seviyesinin altında işlem gören Cardano, kritik bir aylık kapanış eşiğinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Destek seviyesi aşıldı
2 Düşüş derinleşebilir
3 Kapanış belirleyici olacak

Destek seviyesi aşıldı

Kripto piyasasında fiyatlar karışık bir seyir izlerken, analist Ali Martinez’in paylaştığı son verilere göre Cardano, şu anda 0,232 dolar seviyesinden el değiştiriyor. Bu seviye, 2021 yılından beri ADA için temel bir destek noktası olan 0,247 doların altında kalıyor.

Uzun süredir alıcıların koruduğu 0,247 dolar, geçmişte düzeltmeler sırasında alt sınır görevi görmüş, Cardano aylar boyunca bu seviyede kalmayı başarmıştı. Ancak son düşüşle birlikte ADA, yeniden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

ADA’nın kritik destek seviyesinin altında olması, yatırımcıların endişelerini artırdı. Ay kapanışında fiyatın yeniden 0,247 dolar üzerine çıkıp çıkamayacağı merak konusu oldu.

Düşüş derinleşebilir

Fiyatların destek altında kalması, kısa vadede ADA için daha sert düşüşlere yol açabilir. Analistlere göre Cardano ayı bu seviyenin altında kapatırsa, satış baskısının sürebileceği ve fiyatın daha düşük aralıkları test edebileceği dile getiriliyor.

Öne çıkan tahminlere göre, Cardano’nun yeni destek arayışında 0,113 dolar ile 0,051 dolar bantları gündeme gelebilir. Bu seviyeler, özellikle uzun vadeli yatırımcıların yeniden alım yapabilecekleri bölgeler olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Destek seviyesi, bir varlığın fiyatındaki düşüşlerin genellikle durduğu ve alıcıların devreye girerek fiyatı yukarı çektiği fiyat aralığını ifade eder. Bu seviyenin altında kalındığında, düşüş trendi hızlanabilir.

Kapanış belirleyici olacak

Analistler, Cardano’nun önümüzdeki aylardaki fiyat hareketlerinin büyük ölçüde bu kritik seviyelerde yaptığı kapanışlara bağlı olacağını belirtiyor. ADA, yılbaşı sonrası kayıplarını telafi edip 0,247 dolar üzerinde yeni bir destek bulamazsa, yatırımcı ilgisi ve pozisyonları buna göre şekillenebilir.

SeviyeÖnemi
0,247 dolarKritik destek, 2021’den beri temel seviye
0,232 dolarMevcut işlem fiyatı, destek altı risk bölgesi
0,113 – 0,051 dolarUzun vadeli yeni destek adayları

Aylık kapanışın hangi seviyeden gerçekleşeceği, hem kısa vadeli traderların hem de uzun vadeli yatırımcıların stratejileri açısından belirleyici olacak. ADA’nın yeniden kritik seviyenin üzerine çıkması halinde ise piyasada olumlu bir hava oluşabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

$ADA çok yıllık desteğin altına indi! Ortalığı karıştıran bu grafik ne anlatıyor?

Cardano’da stablecoin hacmi %60 arttı! Fiyat için kritik eşik aşılamadı, neler yaşanıyor?

Cardano balinaları yılın en düşük seviyelerine rağmen ADA varlıklarını 25,1 milyara çıkardı

ADA kritik destek bölgesinde, 0.2545 hedefi öne çıkıyor

Cardano’da Van Rossem hard fork’u için ana ağ oylaması 29 Mayıs 2026’da

Cardano’nun 11.000 DAO ile yönetim krizine araştırma hamlesi

Cardano ana ağında 121 milyon işlem aşıldı hard fork sürecinde kritik adım

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı SUI günlük 1.539 TPS ile yeni zirveyi gördü fiyat 0,91 dolar bandında kaldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SUI günlük 1.539 TPS ile yeni zirveyi gördü fiyat 0,91 dolar bandında kaldı
SUI
XRP borsalarda azaldı, NVT %23 geriledi! Bu veri yatırımcıya ne anlatıyor?
RIPPLE (XRP)
Ethereum kritik 2.000 dolar seviyesini koruyor! Sıradaki hamle ne olacak?
Ethereum (ETH)
LINK fiyatı mayıs zirvesinden bu yana %82 geriledi ancak 9 dolar üzerinde tutunuyor
CHAINLINK (LINK)
Binance Coin, yeni ürün duyurusu sonrası %11 yükselerek 700 dolar direncini geçti
BINANCE COIN (BNB)
Lost your password?