Cardano fiyatı aylık destek seviyesinin altına gerileyerek yeni dipleri test etti

Kripto para piyasasında son dönemde görülen dalgalanmalar, birçok varlıkta olduğu gibi Cardano’da da önemli fiyat hareketlerine yol açtı. Piyasa genelinde toparlanma sinyalleri görülse de, ADA’daki teknik sıkışma dikkat çekiyor. Bir süredir önemli destek seviyesinin altında işlem gören Cardano, kritik bir aylık kapanış eşiğinde bulunuyor.

Destek seviyesi aşıldı

Kripto piyasasında fiyatlar karışık bir seyir izlerken, analist Ali Martinez’in paylaştığı son verilere göre Cardano, şu anda 0,232 dolar seviyesinden el değiştiriyor. Bu seviye, 2021 yılından beri ADA için temel bir destek noktası olan 0,247 doların altında kalıyor.

Uzun süredir alıcıların koruduğu 0,247 dolar, geçmişte düzeltmeler sırasında alt sınır görevi görmüş, Cardano aylar boyunca bu seviyede kalmayı başarmıştı. Ancak son düşüşle birlikte ADA, yeniden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

ADA’nın kritik destek seviyesinin altında olması, yatırımcıların endişelerini artırdı. Ay kapanışında fiyatın yeniden 0,247 dolar üzerine çıkıp çıkamayacağı merak konusu oldu.

Düşüş derinleşebilir

Fiyatların destek altında kalması, kısa vadede ADA için daha sert düşüşlere yol açabilir. Analistlere göre Cardano ayı bu seviyenin altında kapatırsa, satış baskısının sürebileceği ve fiyatın daha düşük aralıkları test edebileceği dile getiriliyor.

Öne çıkan tahminlere göre, Cardano’nun yeni destek arayışında 0,113 dolar ile 0,051 dolar bantları gündeme gelebilir. Bu seviyeler, özellikle uzun vadeli yatırımcıların yeniden alım yapabilecekleri bölgeler olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Destek seviyesi, bir varlığın fiyatındaki düşüşlerin genellikle durduğu ve alıcıların devreye girerek fiyatı yukarı çektiği fiyat aralığını ifade eder. Bu seviyenin altında kalındığında, düşüş trendi hızlanabilir.

Kapanış belirleyici olacak

Analistler, Cardano’nun önümüzdeki aylardaki fiyat hareketlerinin büyük ölçüde bu kritik seviyelerde yaptığı kapanışlara bağlı olacağını belirtiyor. ADA, yılbaşı sonrası kayıplarını telafi edip 0,247 dolar üzerinde yeni bir destek bulamazsa, yatırımcı ilgisi ve pozisyonları buna göre şekillenebilir.

Seviye Önemi 0,247 dolar Kritik destek, 2021’den beri temel seviye 0,232 dolar Mevcut işlem fiyatı, destek altı risk bölgesi 0,113 – 0,051 dolar Uzun vadeli yeni destek adayları

Aylık kapanışın hangi seviyeden gerçekleşeceği, hem kısa vadeli traderların hem de uzun vadeli yatırımcıların stratejileri açısından belirleyici olacak. ADA’nın yeniden kritik seviyenin üzerine çıkması halinde ise piyasada olumlu bir hava oluşabilir.