Kripto para piyasası, lider kripto par birimi Bitcoin‘in son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5’lik bir değer artışı kaydederek 29.400 dolar fiyat seviyelerine ulaşmasıyla birlikte güne yükseliş ile başladı. Son 1 haftada %3,5’ten fazla değer kaybeden Cardano (ADA) da sabah saatlerinde yönünü yeniden yukarı çevirdi ve gün içerisinde %0,2 gibi düşük oranlı bir yükseliş kaydetti.

Cardano (ADA), Yeniden Yükselişe Geçti

2021 yılının son aylarından bu yana güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan ADA, son aylarda da piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde de %3,5’ten fazla değer kaybetti ve haftanın ilk gününde 0,28 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi.

Ancak haftaya düşüş ile başlamasına karşın sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), ortalama %1,5’lik yükseliş ile 29.400 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasası, BTC‘deki değer artışlarının etkisiyle güne yükseliş ile başladı.

ADA da kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğiliminin etkisiyle sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Güne içerisinde %0,2 gibi düşük oranlarda değer artışları kaydeden ADA, 0,29 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve 0,3 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaşmış oldu.

ADA, 0,3 Dolar Fiyat Seviyelerine Yaklaştı

Hafta içerisinde 0,3 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesiyle birlikte değer kayıplarına hız kazandıran ve düşüş yönlü bir ivme yakalayan ADA, piyasanın yönünü yeniden yukarı çevirmesiyle birlikte sabah saatlerinde yükselişe geçse de %0,2’lik değer artışı kaydetse de piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimine kıyasla son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde net bir yükseliş kaydedemedi.

Öte yandan kripto analiz platformlarının paylaştıkları güncel verilere göre Cardano‘da birçok gösterge son dönemlerde önemli yükselişler kaydetti. Kripto analiz platformu Santiment’in paylaştığı verilere göre portföyünde 100.000 adet ile 10 milyon adet arasında ADA tutan adresler, 21 Mayıs’tan bu yana portföylerine 116 milyondan fazla ADA daha ekledi. Ayrıca kripto analiz platformu Messari de yakın tarihli bir raporunda işlem hacimleri ve ağ aktivitesi başta olmak üzere birçok önemli göstergenin yükselişte olduğunu bildirdi.

Ancak Cardano’da kritik metriklerin yükselişte olmasına karşın ADA, son dönemlerde piyasa değeri yüksek birçok kripto para birimine kıyasla oldukça düşük bir fiyat performansı sergiledi. Son 1 haftada %3,5’ten fazla değer kaybeden ADA, BTC başta olmak üzere piyasa değeri yüksek çoğu kripto para biriminin gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırmasına karşın net bir yükseliş kaydedemedi.