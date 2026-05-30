BINANCE COIN (BNB)

Binance Coin, yeni ürün duyurusu sonrası %11 yükselerek 700 dolar direncini geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 BNB fiyatı, Binance’in 1 Haziran’daki ürün duyurusu öncesinde %11 artışla 712 dolara yükseldi.
  • Alım dalgası 700 dolar direncinin aşılmasını sağladı, teknik göstergeler yükseliş eğilimini destekledi.
  • Piyasa analistleri, $BNB ’de kalıcı bir rallinin 760 dolar seviyesine ulaşabilmek için 700 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.
  • 📊 Destek 640 dolar, ana direnç ise 760 dolar olarak öne çıktı.
Binance Coin (BNB), kripto piyasasında dikkat çeken bir hareketle son 24 saatte yaklaşık %11 değer kazandı ve 712 dolar seviyesini gördü. Bu yükseliş, Binance’in 1 Haziran 2026 tarihinde açıklayacağını duyurduğu yeni bir ürün için yaptığı paylaşımın ardından geldi. Duyurunun yarattığı heyecan, alım baskısını artırarak BNB’nin uzunca bir süredir geçemediği 700 dolar direncinin üstüne çıkmasını sağladı.

İçindekiler
1 Binance’ın duyurusu ve fiyat etkisi
2 Teknik görünümde olumlu sinyaller
3 Yükselişin devamı için kritik seviyeler
4 Piyasa göstergeleri ve uzun vadeli görünüm

Binance’ın duyurusu ve fiyat etkisi

Binance, küresel kripto para piyasasının en büyük borsalarından biri olarak biliniyor. Şirketin sosyal medya üzerinden yaptığı “sürpriz ürün” açıklaması sonrasında, BNB fiyatında güçlü bir hareket başladı. Binance’in kurucusu ve önceki CEO’su Changpeng Zhao, sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir yorumla beklenti ve spekülasyonları daha da artırdı. Olası ürün duyurusuyla ilgili ayrıntılar gizli tutulurken, işlem hacminde de gözle görülür bir artış oldu.

Teknik analizlerde BNB’nin 700 dolar üstüne çıkmasının, son aylarda tepe noktasında sürekli reddedilmesinin ardından güçlenme sinyali verdiği vurgulanıyor. Uzmanlara göre kapanışlar bu seviyenin üzerinde sürdükçe, 760 dolar yeni hedef olarak öne çıkıyor.

Teknik görünümde olumlu sinyaller

BNB, 2026 yılı boyunca genişleyen bir fiyat aralığında işlem gördü. Alt destek bölgesi 570 dolar, üst direnç ise yaklaşık 960 dolar olarak göze çarpıyor. Mayıs ayında fiyat 640 dolara kadar gerilemiş olsa da bu seviyede alıcılar devreye girdi ve daha yüksek bir dip oluştu. Teknik analizde sıkça referans verilen “daha yüksek dip” oluşumu, genellikle güçlü talebin habercisi olarak kabul ediliyor. Bu gelişme, piyasadaki alıcıların direnç kırılır kırılmaz yeniden aktifleşmesini sağladı.

Mini sözlük: RSI (Göreceli Güç Endeksi), bir varlığın aşırı alım ya da aşırı satımda olup olmadığını ölçen teknik analiz aracıdır. 0 ile 100 arasında değer alır; 70’in üzeri genellikle aşırı alım, 30’un altı aşırı satım olarak değerlendirilir.

Yükselişin devamı için kritik seviyeler

700 dolar seviyesi, son üç ayda dört kez güçlü bir direnç noktası olarak test edilmişti. Her denemede satış baskısı azaldı ve son kırılımla birlikte hacmin de desteğiyle daha fazla alıcı piyasaya dahil oldu. Günlük kapanışların 700 dolar üstünde yapılması, 760 dolara doğru yeni bir hamle başlatabilir. Ancak destek 640 doların altına inerse, yükseliş ivmesinin kaybolabileceği ve yeniden 600-570 dolar bandına bir düzeltme olabileceği belirtiliyor.

Piyasa göstergeleri ve uzun vadeli görünüm

En çok takip edilen teknik göstergelerden RSI, şu anda 52,8 seviyesinde ve nötr pozisyonda seyrediyor. MACD göstergesi hâlâ alış sinyali vermeye devam ediyor. ADX endeksi ise 25,2 civarında, bu da trendin güçlenmeye başladığına işaret ediyor. 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarla BNB fiyatı arasında olumlu bir ayrışma sürüyor; tümünde fiyatın üzerinde seyreden bir BNB dikkat çekiyor. Kısa vadede dalgalı bir görünüm olsa da orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisinin korunduğu ifade ediliyor.

GöstergelerSeviyeYorum
RSI52,8Nötr
MACD1,5Al işareti
ADX25,2Trend oluşuyor
50 günlük SMA654,31Fiyat üzerinde

Analistlere göre kısa vadede bazı teknik göstergeler kararsız seyrederken, BNB’nin 700 dolar üzerinde istikrar kazanması durumunda yeni zirveler için kapıların açılması mümkün olabilir. Ancak yükselişin kalıcı hale gelmesi için duyuru sonrasındaki piyasa tepkisi ve genel piyasa koşullarının izlenmesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
