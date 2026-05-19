BNB 644 dolarda dengede kalırken yapay zekâ destekli SDK ana ağa geçti

BNB, 19 Mayıs 2026 itibarıyla 644 dolar seviyelerinde işlem görerek son 24 saatte yaklaşık yüzde 0,8’lik hafif bir düşüş yaşadı. Kriptopara, 622 dolarlık kritik destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederken, 663 dolar direnç noktasında satış baskısıyla karşı karşıya.

Teknik göstergeler ve son fiyat hareketleri

Teknik analizde MACD göstergesi hala sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor ve bu, piyasada olumlu bir yapının sürmekte olduğuna işaret ediyor. Ancak son işlemlerde yukarı yönlü ivmenin hafiflediği gözlemlendi. RSI göstergesiyse şu an nötr bölgede bulunuyor; yani BNB, ne aşırı alımda ne de aşırı satımda.

On-Balance Volume (OBV) göstergesi, son düzeltmeler sırasında kurumsal yatırımcılardan ciddi bir satış baskısı gelmediğini ortaya koyuyor. İşlem hacmi ise son konsolidasyon sürecinde genel olarak dengeli kaldı. Fiyat hareketine bakıldığında, BNB’nin art arda yükselen dipler oluşturduğu görülüyor. Bu yapının yukarı yönlü görünümü güçlendirdiği ve yatırımcıların dikkatini 663 dolardaki direnç seviyesine odakladığı belirtiliyor.

BNB gelişmelerini değerlendiren kripto analizcileri, fiyatın şu anki aralıktaki hareketini ve teknik göstergelerdeki nötr görünümü, önemli bir yön arayışı olarak yorumladı. Bu süreçte $BNB yatırımcılarının, kısa vadeli hareketlerde hem 622 dolar desteğine hem de 663 dolar direncine dikkatle bakmaları öneriliyor.

Yapay zekâ destekli BNBAgent SDK ana ağa taşındı

BNB Chain ekibi, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamayla, BNBAgent SDK adlı geliştirme paketinin artık ana ağda aktif olduğunu duyurdu. Bu yazılım geliştiricilere, kimlik doğrulama, ödeme işlemleri ve ticaret gibi görevleri yerine getiren yapay zekâ destekli blokzincir ajanlarının oluşturulmasına olanak tanıyor.

BNBAgent SDK’nın ana ağa taşınması, BNB Chain’in blokzincir projelerinde yapay zekâ entegrasyonuna verdiği önemi ve ekosistemin yeni teknolojilere olan adaptasyon hızını vurguluyor. BNB Chain, özellikle merkeziyetsiz uygulamalarda üretime hazır altyapı sunmayı amaçlayan bu tür projelerle ekosistemini güçlendirmek istiyor.

Kuantum güvenliği için yeni araştırma ve protokol güncellemesi

BNB Chain’in teknik ekipleri, BNB Smart Chain altyapısı için post-kuantum yani kuantum sonrası şifreleme çözümlerine dair kapsamlı bir analiz yayımladı. Bu çalışmada, mevcut ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) protokolünün yerini alabilecek ML-DSA-44 isimli imza algoritması ve pqSTARK toplulaştırma yöntemi incelendi.

Ekip, kuantum bilgisayarların blokzincir ağlarına yakın vadede doğrudan risk teşkil etmediğini, ancak ileride ortaya çıkabilecek olası tehditlere karşı hazırlık amacıyla bu tür çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Laboratuvar koşullarında yapılan testlerde, yeni güvenlik protokolleriyle işlem boyutu yaklaşık 110 bayttan neredeyse 2,5 KB seviyelerine çıktı.

Ağ performansında ise bölgesel testlerde saniyede işlenen işlem sayısı 4.973’ten 2.997’ye geriledi. Buna karşın, pqSTARK imza toplama sayesinde altı validatöre ait toplam 14,5 KB büyüklüğündeki imzaların yaklaşık 340 bayta kadar sıkıştırıldığı vurgulandı. Uygulamaya geçilse bile mevcut BSC cüzdan adreslerinin değişmeyeceği ifade edildi.

Ayrıca BNB Chain, BEP-677 protokolünün ana ağa başarıyla entegre edildiğini açıkladı. Bu yenilik sayesinde, BEP-20 token’larının arayüzlerdeki miktar gösterimi ayarlanabiliyor; ancak bu değişiklik blokzincir üzerinde token bakiyelerini etkilemiyor. Bu da ekosistemde kullanım kolaylığı sağlamayı amaçlıyor.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel piyasa verilerine göre $BNB fiyatı hâlâ 644 dolar civarında seyrediyor ve yatırımcılar 663 dolar seviyesindeki direncin aşılmasını yakından takip ediyor.