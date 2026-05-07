BINANCE COIN (BNB)

Bnb chain aylık aktif adreslerde 50 milyon barajını aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 BNB Chain 30 günde 50,3 milyon aktif cüzdan adresine ulaştı.
  • 🌍 $BNB ’deki yükseliş küresel kullanıcı ilgisindeki artışa bağlanıyor.
  • 📊 Solana, Tron ve Bitcoin ise aktif adres sayısında geride kaldı.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken, düşük işlem ücretlerinin yeni kullanıcıları hızla ağa çekmesi.
BNB Chain, son dönemde kripto ekosistemindeki en fazla kullanıcıya ulaşan blok zincir olmaya devam etti. Ağın 30 günlük aktif cüzdan sayısı geçtiğimiz ay 50 milyonun üzerine çıktı. BNB Chain’in operasyonlarını sürdüren ekip tarafından X’te yayımlanan son zincir üstü verilere göre, ağ özelinde 50,3 milyon gibi yüksek bir rakama ulaşıldı.

Aktif Adreslerde Rekor Artış

Bu yeni seviye, BNB Chain’in kullanıcı ilgisinin ciddi şekilde arttığını ve büyük rakiplerini geride bıraktığını ortaya koyuyor. Solana, aynı dönemde 32,7 milyon aktif kullanıcı adresi ile ikinci sıraya yerleşirken; Tether ve Tron’un da sırasıyla 15,5 milyon, opBNB’nin ise 15,2 milyon aktif adres kaydettiği açıklandı.

Aynı zaman aralığında Bitcoin ve Ethereum’un ise 9,6 milyon aktif adresle daha alt sıralarda kaldığı dikkat çekti. Bu veriler, zincir üstü etkileşim bakımından BNB Chain’in uzun süredir pazar liderliğini sürdürdüğünü ve yeni kullanıcıları sisteme çekme konusundaki başarısını gösteriyor.

Küresel Kullanıcı Tabanı

Son dönemde kaydedilen aktif cüzdan sayısındaki artışta, Binance etkisi açıkça görülüyor. Binance, dünyanın işlem hacmi bazında en büyük kripto borsası olarak biliniyor ve özellikle gelişmekte olan pazarlardan yoğun bir kullanıcı ilgisi alıyor. BNB Chain, Binance ekosisteminin önemli bir parçası olarak farklı projelere ve uygulamalara ev sahipliği yapıyor.

Teknoloji tarafında ise düşük transfer ücretleri ve yüksek işlem hızı, BNB Chain’in tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Ağ geliştiricileri, kullanıcıların işlem maliyetlerini minimize etmeye odaklanırken, daha fazla kişinin zincire dahil olmasını sağlayan teknik altyapı yatırımlarının da sürdüğünü belirtiyor.

Kullanıcı Artışının Arkasındaki Etkenler

Uzmanlara göre, BNB Chain’in topluluk desteği ve yeni projelere sağladığı platform olanakları da kullanıcı sayısındaki büyümeyi destekliyor. Ağ üzerinde farklı sektörlere hitap eden merkeziyetsiz uygulamalar, likidite havuzları ve oyun tabanlı projeler hızlıca çoğalıyor.

Bunun yanında, gelişmiş ölçeklenebilirlik çözümleri ve ekosistemi sürekli güçlendiren teşvik programları, BNB Chain’in kripto dünyasında rekabetçi kalmasına yardımcı oluyor. Yılın ilk yarısında görülen bu büyük artış, ekosisteme olan güvenin de bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Diğer yandan, kullanıcı sayılarının bu kadar ciddi seviyelere ulaşmasının beraberinde kimi zaman ağda yoğunluk ve kapasite sınırlarını test eden yeni kullanım senaryoları da getirdiği biliniyor. BNB Chain ekibi, bu süreçte hem teknik altyapı geliştirmelerine hem de kullanıcı deneyimini artırıcı yeniliklere odaklanmaya devam ediyor.

BNB Chain’in yetkilileri, artan kullanıcı katılımının en önemli nedenleri arasında düşük işlem ücretleri ile hızlı işlem onay süreçlerinin yer aldığını vurguluyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
