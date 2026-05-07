Monero stressnet ile FCMP++ testini başlattı Cardano van Rossem hard fork’u testnet’e taşıdı

Kripto para piyasasında gizlilik odaklı varlıkların önde gelenlerinden Monero, uzun zamandır üzerinde çalışılan Full-Chain Membership Proofs (FCMP++) ve CARROT adlı teknolojilerin ikinci testnet aşamasına geçti. Bu gelişme, Monero topluluğu ve gizlilik temelli blockchain çözümlerini yakından takip edenler tarafından tarihi bir adım olarak görülüyor.

Monero’da FCMP++ ve CARROT testnet süreci

Monero ekibi uzun süredir blockchain gizliliğini artırmak adına FCMP++ ve CARROT adlı yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışıyor. 6 Mayıs’ta, blok 2.997.100’de, bu teknolojilerin halka açık şekilde denenmesini sağlayacak ikinci ve kapsamlı testnet (“beta stressnet”) kullanıma açıldı. Bu ağ üzerinde, ilgili protokollerin gerçek dünya koşullarında nasıl işlediği gözlemlenecek.

FCMP++, Monero’nun mevcut halka imza (ring signature) sistemi yerine tüm zinciri kapsayan üyelik kanıtları getirmeyi hedefliyor. Böylece, bir kişinin sahipliğini kanıtlaması için geleneksel 16 çıkışlı halka imzası yerine, blockchain üzerindeki 150 milyondan fazla Monero çıkışı içinden biri için sahiplik kanıtlanmış olacak.

Bu iki teknolojinin geliştirilmesi geçtiğimiz iki yılı aşan kapsamlı bir süreçten geçti. Ar-Ge, güvenlik incelemeleri ve dış denetimler eş zamanlı yürütüldü. Şimdi halka açık bu yeni testnet, topluluğun ve geliştiricilerin sistemi deneyimleyebilmesine imkân tanıyor.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, söz konusu adımı “büyük bir geçiş” ve Monero için önemli bir yükseltme olarak nitelendirdi. Hoskinson ayrıca, Monero ekibinin yıllardır bu hedef için tutarlı bir şekilde çalışmasından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

Cardano ağı van Rossem hard fork’u için hazırlıkta

Monero tarafında yaşanan bu gelişmelerle paralel şekilde, Cardano ağı da van Rossem hard fork’una yönelik önemli bir adım attı. 5 Mayıs’ta, van Rossem hard fork’u Preview test ağına gönderilerek kritik bir eşik aşıldı.

Cardano ekosisteminin önemli bileşenlerinden Intersect, ADA ağı üzerindeki yönetişim sürecinin testnet ortamında bir sonraki devir sınırında tamamlanacağını duyurdu. Bu da 8 Mayıs 00.00 UTC itibarıyla, hard fork yönetişiminin resmen onaylanabileceği anlamına geliyor.

Bu gelişmenin Cardano ekosisteminde hem teknik hem de yönetişim tarafında yeni dönemin başlangıcı olacağı vurgulanıyor. Yükseltmelerin odağında ölçeklenebilirliğin ve işlevselliğin artırılması hedefleniyor.

Teknik altyapıda yeni sürümler

Cardano ağında yapılan diğer duyurular arasında Cardano Node 11.0.1’in ön sürümü ve DB-Sync 13.7.0.5’in ilk kullanıma sunulması yer alıyor. DB Sync’in bu yeni versiyonu, 11.0.1 node sürümünü ve aynı sürümdeki protokol güncellemelerini destekliyor. Ayrıca, ufak hata iyileştirmeleriyle birlikte bir üst sürüme geçiş sağlıyor.

Sonuç olarak, gizlilik ve yönetişim odaklı blok zincirlerinde iki ayrı büyük projede aynı günlerde yaşanan bu yenilikler, sektörde dikkat çekici bir eş zamanlılık ortaya koydu.