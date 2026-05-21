Cardano ADA kritik 0,246 dolar desteğinde, hedef 0,255 dolar

Cardano’nun yerel kripto varlığı ADA, son günlerde yaşanan düzeltme sonrası 0,246 dolar seviyesinde önemli bir destekle karşı karşıya. Analistler, mevcut seviyenin korunup korunamayacağının kısa vadeli fiyat hareketleri için belirleyici olacağını vurguluyor. Son on gün içinde yaklaşık yüzde 15’lik bir değer kaybı yaşayan ADA, böylece kısa sürede güçlü bir satış baskısıyla karşılaşmıştı.

0,246 dolar kritik destek olarak izleniyor

0,246 dolar civarındaki fiyat aralığı daha önce de önemli bir taban işlevi görmüştü. Eğer ADA bu seviyede tutunmayı başarırsa, ilk yukarı hedef olarak 0,255 dolar, ardından ise 0,262 dolar dirençleri gündeme gelecek. Kısa vadede ise 0,24 ila 0,25 dolar arası alan hem alıcılar hem de satıcılar için referans seviyesi olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz haftalarda gözlenen sert düşüşün temelinde, 10 Mayıs tarihinde ortaya çıkan TD Sequential satış sinyali yer aldı. Bu teknik gösterge sonrası fiyatta hızlı bir gerileme gerçekleşmiş oldu. Bugün ise aynı gösterge günlük grafikte alış yönlü sinyal üretiyor; bu, düşüş ivmesinin zayıflayabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: TD Sequential, teknik analizde trendin yön değiştirmesi veya yorgunluğunu tespit etmekte kullanılan, sayısal basamaklara dayalı popüler bir göstergedir. Sıkça fiyat hareketlerinde olası dönüş bölgelerini öngörmekte kullanılır.

“Cardano ADA boğaları, 0,246 dolar desteği korunursa 0,255 dolara toparlanma bekliyor. Şu anda fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıp kalmayacağı yakından izleniyor.”

Analistler özellikle destek seviyesinin günlük kapanışta korunmasına dikkat çekiyor. Yukarı yönlü bir hareket halinde, 0,255 doların aşılması durumunda 0,262 dolar hedef olarak öne çıkarken, alt bölgelerden güçlü bir talep gelmezse tekrar zayıflık yaşanabilir.

Kısa vadeli teknik göstergeler ve dirençler

Piyasa görünümü teknik açıdan da hâlâ temkinli. MACD göstergesi, halen negatif bölgede olmasına rağmen sıfır çizgisine yakın seyrediyor. Bu tablo, ADA’daki momentumu nötr kılıyor. Eğer MACD hattı sinyal hattını yukarı yönlü geçerse, yükseliş olasılığı güçlenebilir. Yine de fiyatlardan net bir teyit bekleniyor.

RSI ise 41 seviyesinde ve hareketli ortalaması yaklaşık 54 civarında. Bu da ADA’nın derin bir aşırı satım bölgesine inmediğini, fakat alıcı gücünde ciddi bir sıçrama olmadığını gösteriyor. RSI’ın 50-55 aralığının üzerine çıkması, toparlanmayı hızlandırabilir.

Yukarı yönlü olası ataklarda sırasıyla 0,262 ardından ise 0,268-0,270 dolar arası yeni direnç bölgeleri oluşturabilir. Güçlü bir momentumda, 0,30 ve 0,35 dolar seviyeleri yeniden öne çıkabilir. Uzun vadede ise 0,40, 0,50, 0,60 ve 0,79 dolar seviyeleri ana direnç noktaları olarak takip edilmeye devam ediyor.

Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri 0,246 USD 0,255 USD 0,240–0,250 USD 0,262 USD – 0,268–0,270 USD – 0,30–0,35–0,40–0,50–0,60–0,79 USD

Kısaca Cardano ve ADA

Cardano, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve akıllı sözleşme altyapısı amacıyla geliştirilen bir blokzincir projesi, ADA ise bu ağdaki yerel dijital para birimi. Sistem katmanlı yapısı ve akademik araştırmalara dayalı geliştirme modeliyle biliniyor. Günümüzde geniş bir kullanıcı topluluğu tarafından takip ediliyor ve sistematik olarak güncelleniyor.