Ada fiyatı kanal direncinden döndü 0,22 dolara gerileme riski arttı

Cardano’nun (ADA) fiyatı 0,25 dolar seviyelerinde işlem görürken yüksekten gelen satış baskısının etkisiyle aşağı yönlü risk artmaya başladı. Son 24 saatte yüzde 1,61’lik bir düşüş kaydeden ADA’da, geri çekilme hareketinin kanal direncinden alınan red sonrasında ivme kazandığı görüldü.

Teknik baskı devam ediyor

ADA, ana düşüş trendi kanalının üst sınırından reddedildikten sonra yeniden aşağı eğilimli yapı içine sıkıştı. Bu fiyat davranışı, günlük grafikte olumsuz bir tabloya işaret ediyor.

Piyasa analisti, ADA’nın kısa vadede kanalın alt desteği olan 0,22 doları test edebileceğini belirtti. Bitcoin fiyatındaki son düşüşlerin, Cardano’da da benzer bir baskı yarattığı değerlendirildi.

Piyasa analisti, “Bitcoin’deki düşüş sürerse ADA da benzer şekilde hareket edebilir. Cardano kanalın üst sınırından tam olarak reddedildi, bu nedenle fiyatın 0,22 dolar civarında tekrar dip yapma ihtimali var” görüşünü paylaştı ve bunun toparlanma öncesi son bir geri çekilme olabileceğini ekledi.

Fibonacci bölgelerine göre direnç ve destekler

Cardano, şu an hem ana Fibonacci düzeltme bölgesinin hem de 2025 için öngörülen yüksek seviyelerin oldukça altında bulunuyor. 0,39132 dolar seviyesi, artık potansiyel bir direnç noktası olarak takip ediliyor. Yükseliş beklentisi için, fiyatın önce bu seviyenin üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Daha yukarıda ise 0,50618 ve 0,59636 dolar seviyeleri bir sonraki direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

En yakın destek ise 0,24 dolar ile 0,25 dolar aralığında oluştu. Cardano’nun işlem gördüğü bu bölge, aşağı yönlü hareketlerin güçlenmesi halinde 0,22 dolara kadar yeni bir geri çekilmenin zemini olabilir. Eğer satış baskısı derinleşirse 0,20 dolar psikolojik sınırı gündeme gelebilir.

Momentum göstergeleri zayıf seyrediyor

Teknik göstergeler düşüş eğiliminin sürdüğünü işaret ediyor. MACD göstergesinde ana çizgi 0,00158, sinyal çizgisi ise 0,00360 seviyelerinde bulunuyor. Histogramda ise eksi 0,00202 değeri ile negatif ivme devam ediyor. Bu göstergeler, kısa vadede alıcıların zayıf kaldığına dikkat çekiyor.

RSI, yani Göreli Güç Endeksi ise 43,66 seviyesinde; hareketli ortalamasının da altında. Bu da piyasada güçsüzlük ve aşağı yönlü baskının sürdüğünü gösteriyor. Grafik analizine göre ADA satış bölgesine tam olarak ulaşmamış olsa da, desteklerin kırılması halinde ilave düşüş potansiyeli bulunuyor.

Günlük grafikte 0,39132 doların üzerinde bir günlük kapanış gelmedikçe, Cardano’da iyileşme işaretlerinden söz etmek mümkün görünmüyor. Eğer fiyat 0,24–0,25 dolar desteğinin altına iner ve tutunamazsa 0,22 dolara ve sonrasında 0,20 dolara yeni bir sarkma görülebilir.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre ADA, 0,25 dolar civarında işlem gördü ve kritik destek seviyesine oldukça yakın seyrediyor.