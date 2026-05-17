Hoskinson yeniden ETHgate suçlamalarına hedef oldu Cardano Ripple gerilimi büyüyor

Cardano’nun kurucusu ve Input Output CEO’su Charles Hoskinson, XRP topluluğunda bir kez daha gündeme gelen “ETHgate” komplo iddialarına yönelik sert bir açıklama yaptı. Hoskinson, kendisine yöneltilen Ethereum cephesiyle iş birliği yapıp XRP’ye yönelik bir kısıtlama planında yer aldığı söylentilerini kesin dille reddetti.

ETHgate iddiaları yeniden yükselişte

ETHgate ifadesi, XRP ekosisteminde sıklıkla dile getirilen bir komplo teorisini tanımlıyor. Bu iddiaya göre, Ethereum ekibinin bazı üyeleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 2020’de Ripple’a açtığı dava öncesinde regülatörler üzerinde baskı kurdu ve Ethereum’a avantaj sağlamak için XRP’ye yönelik operasyon başlattı. Özellikle sosyal medyada bazı XRP destekçileri, Hoskinson’un Ethereum tarafıyla gizlice iş birliği yaptığına inanıyor.

Charles Hoskinson ise, hem Ethereum’daki geçmişi hem de Ripple ile kurduğu diyaloga dikkat çekerek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Hoskinson daha önce Ethereum’un kurucu ortakları arasında yer almış, ancak 2014’teki sancılı ayrılıktan sonra Cardano projesine yönelmişti. Kendisine yönelik suçlamaları hatırlatan Hoskinson, şu ifadeleri kullandı:

“2014 Haziran’ında Ethereum’dan ayrıldım ve o günden beri 12 yıldır bana karşı oldukça sert davrandılar. Şimdi ise yıllar sonra Ethereum’la iş birliği yapıp onların XRP’yi hedef almasına yardım ettiğim mi söyleniyor? Böyle bir şey mümkün değil.”

XRP topluluğuyla geçmişte yaşanan gerilim

SEC’in Ripple’a yönelik açtığı davanın ardından, XRP taraftarları özellikle Twitter’da (X) Ethereum’un içeriden bilgiyle avantaj elde ettiği yönündeki söylemleri sıkça paylaşıyor. Hoskinson ise bu anlatıyı başından beri reddetti ve herhangi bir rüşvet ya da önceden planlanmış saldırı olduğuna dair somut delil bulunmadığını birçok kez yineledi.

Hoskinson’ın bu eleştirilere verdiği tepki ise zaman zaman XRP topluluğu ile arasında büyük bir uçur okum oluşturdu. Kimi zaman kişisel saldırıların da yaşandığı tartışmalar, 2022 ve 2023 yıllarında zirveye ulaştı. Bu dönemde Hoskinson, XRP destekçilerini ‘toksik’ ve ‘kısır’ bulduğunu belirtmiş, bir süre XRP, Ripple veya SEC davası hakkında artık konuşmayacağını ilan etmişti.

Son gelişmeler ve ilişkilerin geleceği

Cardano ile Ripple arasındaki ilişkilerde, şirket düzeyinde son dönemde bir yumuşama yaşandı. 2024 yılında Charles Hoskinson, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ve Ripple CTO’su David Schwartz ile bazı önemli görüşmeler gerçekleştirerek, iki ekosistem arasındaki buzları eritmeye çalıştı. Buna karşın, sosyal medyada ETHgate tartışmalarının alevlenmesi, özellikle ‘XRP Army’ olarak anılan topluluğun önde gelen isimlerinin, bu tür iddiaları canlı tutmaya devam ettiğini gösteriyor.

Son yaşanan sosyal medya tartışmaları, XRP topluluğunun bazı kesimlerinde komplo iddialarına yönelik inancın hala güçlü olduğunu ortaya koysa da, Hoskinson tarafında bu iddialara yönelik tavır değişmiş değil. Özellikle Ethereum’dan ayrıldıktan sonraki süreçte yaşananların, bu tür teorilerin aksine bir tablo çizdiği belirtiliyor.

Cardano ve Ripple’ın üst düzey yönetimleri diyalog zeminini güçlendirmeye çalışsa da, topluluklar nezdinde tam bir uzlaşma sağlandığı söylenemiyor. Özellikle sosyal medyada devam eden tartışmalar, eski defterlerin kolayca kapanmayacağına işaret ediyor.

Sonuç olarak, Charles Hoskinson’ın ETHgate iddialarına yönelik net duruşunu koruması ve Ripple ile kurumsal düzeyde iletişimi sürdürmesi, iki önemli proje arasındaki yapıcı ilişkilerin temeli olarak görülüyor. Ancak toplulukların önyargıları ve geçmişte yaşananlar, bu sürecin bir süre daha gündemde kalmasına yol açacağa benziyor.