ADA 5 yılın dibine indi! Cardano cephesinde neler yaşandı?

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ağ ekosisteminde bir başarısızlık dalgasının gelebileceği uyarısının ardından bir süre ara verdiğini açıkladı. Bu açıklamalar, ADA fiyatının 5 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez 0,20 doların altına gerilediği dönemde geldi. CoinDesk verilerine göre ADA, haberin ardından yaklaşık %10 değer kaybetti. Tokenın son 12 aydaki düşüşü ise %70’e yaklaştı.

Ekosistemde artan baskı

Gelişmelerin odağında, Cardano ekosisteminde faaliyet gösteren analiz platformu TapTools yer aldı. Dört yıl boyunca ağ üzerinde çalışan platform, faaliyetlerini durduracağını duyurdu. Hoskinson, bu kararın ardından paylaştığı videoda mevcut tabloyu ekosistemin geldiği noktanın bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Mini sözlük: TapTools, Cardano ağına yönelik piyasa verileri, cüzdan hareketleri ve token analizleri sunan bir veri platformuydu. Bu tür servisler, ekosistemdeki kullanıcılar ve geliştiriciler için ağ faaliyetini takip etmede önemli araçlar arasında görülüyor.

Charles Hoskinson, yılın başında piyasa koşullarının ciddi ölçüde bozulduğunu söylediğini hatırlatarak, bu nedenle çok sayıda projenin ayakta kalamayabileceğini ve ekosistemde bir başarısızlık dalgası görülebileceğini belirtti.

Hoskinson daha önce de zayıflayan piyasa şartlarının bazı girişimleri kapanma noktasına sürükleyebileceği yönünde uyarıda bulunduğunu ifade etti. Son açıklamalarında, ekosistemin bu baskıyı artık daha görünür biçimde hissetmeye başladığını savundu.

Topluluk fonları tartışması

Cardano’nun kurucusu, ekosistemin büyümesi için hazine kaynaklarının kullanılması konusunda topluluktan yeterli destek gelmediğini de dile getirdi. Ona göre topluluk içinde, mevcut girişimlerin bir sonraki aşamaya taşınması için gerekli harcamalara güçlü bir istek oluşmadı.

Cardano, akıllı sözleşme odaklı bir blokzincir ağı olarak geliştiricilere merkeziyetsiz uygulama altyapısı sunuyor. Ağın büyüme stratejisinde topluluk oylamaları ve hazine fonları önemli yer tutuyor. Bu nedenle bütçe kararları, ekosistemdeki projelerin devamlılığı açısından yakından izleniyor.

Zirve kararı da dikkat çekti

Hoskinson’ın açıklamaları, Cardano topluluğunun 2026 Zirvesi için talep edilen finansmanı reddetmesinden kısa süre sonra geldi. Singapur’da düzenlenmesi planlanan etkinlik, oylama sonucunda gerekli desteği alamadığı için iptal edildi. Bu karar, ekosistemde kaynak tahsisi ve öncelikler konusundaki görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.

Son gelişmeler, Cardano ekosisteminde yalnızca fiyat tarafında değil, proje sürdürülebilirliği ve topluluk desteği başlıklarında da baskının arttığına işaret etti. TapTools’un kapanma kararı, zirvenin iptali ve Hoskinson’ın mesajları, ağın mevcut durumuna ilişkin tartışmaları daha da yoğunlaştırdı.