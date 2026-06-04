Charles Schwab kripto işlemlerini 7 gün 24 saate taşıdı! Kurumsal cephede sırada ne var?

Charles Schwab, dijital varlık türevleri pazarındaki adımlarını genişleterek thinkorswim platformunda belirli kripto vadeli işlem sözleşmeleri için neredeyse kesintisiz alım satım imkanı sunmaya başladı. Düzenlemeyle birlikte Bitcoin, Ether, Solana ve XRP vadeli işlemleri, müşterilerin erişimine haftanın yedi günü ve günün büyük bölümünde açıldı.

Thinkorswim üzerinden yeni erişim

Şirketin duyurusuna göre bu genişleme, özellikle büyük dijital varlıklara yönelik vadeli işlem kontratlarında sürekli işleme daha yakın bir yapı kuruyor. Böylece geleneksel finans altyapısını kullanan yatırımcılar için kripto ekosistemine erişim daha kurumsal bir çerçevede ilerliyor. Charles Schwab, ABD merkezli en büyük aracı kurumlar arasında yer alıyor ve geniş bireysel yatırımcı tabanının yanı sıra profesyonel yatırım hizmetleri de sunuyor.

Bitcoin, Ether, Solana ve XRP vadeli işlemleri artık thinkorswim platformlarında haftanın yedi günü, günün neredeyse 24 saati boyunca işlem görebiliyor.

Şirketin kripto ürünlerine yönelimi yeni değil. Charles Schwab son yıllarda bu alana kademeli bir stratejiyle girdi ve her aşamada kapsamı biraz daha büyüttü. Son hamle, spot işlemlerin ötesine geçerek türev ürünlerde daha geniş zamanlı erişim sunması bakımından dikkat çekiyor.

Kademeli genişleme dikkat çekti

Schwab, 2022 yılında kurumsal kripto borsası EDX Markets’ın kurucu yatırımcıları arasında yer alarak ilk önemli adımlarından birini atmıştı. Söz konusu platform, Citadel Securities ve Fidelity Digital Assets gibi Wall Street odaklı büyük finans oyuncularının desteğiyle kuruldu.

EDX Markets, Haziran 2023’te işlemleri başlatmıştı. İlk aşamada platformda Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash gibi sınırlı sayıdaki varlık listelenmişti. Bu yapı, kurumsal tarafta kontrollü ve seçici bir açılım tercih edildiğine işaret etmişti.

Mini sözlük: Vadeli işlem sözleşmesi, bir varlığın belirli bir tarihte ve önceden belirlenmiş fiyattan alınıp satılmasını konu alan türev üründür. Spot işlemde yatırımcı varlığın kendisini doğrudan alırken, vadeli işlemlerde fiyat hareketine dayalı sözleşmeler işlem görür.

Spot işlemlerden saklama hizmetine uzanan plan

Şirket bu yılın başlarında Schwab Crypto hizmetini devreye almış ve uygun durumdaki ABD’li bireysel müşterilere Bitcoin ile Ethereum üzerinde doğrudan sahiplik sağlayan spot işlem erişimi sunmuştu. Yeni vadeli işlem adımı ise bu çizginin daha ileri bir aşamaya taşındığını gösteriyor.

Haberde yer alan bilgilere göre Schwab, 2027 yılının ortalarını kayıtlı yatırım danışmanlarına yönelik spot kripto alım satımı, transfer ve saklama hizmetleri için hedefliyor. Bu planın şirketin saklama platformu üzerinden hayata geçirilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Böylece Schwab’ın kripto stratejisi, kurumsal borsa yatırımıyla başlayan, bireysel spot işlemlerle devam eden ve şimdi de neredeyse 7 gün 24 saat açık vadeli işlem erişimiyle genişleyen çok aşamalı bir yapıya ulaştı.