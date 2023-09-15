Sıkıcı kripto para piyasaları yatırımcıların çok daha temkinli hareket etmesine hatta büyük ölçüde kenara çekilmesine neden oldu. Hacimlerin 30 milyar doların altına gerilemesiyle birlikte piyasadaki isteksizliğin devam ettiğini görüyoruz. Ancak bazı altcoinler büyük hareketlerin eşiğinde gibi görünüyor. Güncel kurulum yatırımcılar için dikkat çekici.

Cardano (ADA) Coin

Cardano‘nun fiyatı düzeltici bir formasyon içinde işlem görüyor ve çift dipli bir yükseliş formasyonu oluşturdu. Yükseliş görünümü belirgin olsa da popüler kripto para önemli bir yatay destek seviyesinin altına düştü.

Fiyatın 0,26 dolar seviyesini geri alması önemli. 10 Haziran tarihinden bu yana destek olarak kritik görev üstlenen bu bölge bir sıçramayı da tetiklemişti. Yazı hazırlandığı sırada fiyat 0,25 dolar desteğinin hemen üstünde. ADA Coin yatırımcıları 14 Temmuz’dan bu yana fiyat hareketi azalan bir paralel kanalın içinde tutuyor. Bu kanallar genellikle düzeltici formasyonlar içerir. Eğer öyleyse, bu 14 Temmuz’dan bu yana yaşanan düşüşün yeni bir aşağı yönlü hareketin başlangıcından ziyade düzeltici olduğu anlamına gelecektir. Bu durumda kanaldan yukarı yönlü bir kopuş görülebilir.

ADA Coin Fiyat Tahmini

Yukarıda bahsettiğimiz kanaldan kopuş tahminine ek olarak fiyat 14 Ağustos’tan bu yana bir çift dip formasyonu oluşturuyor. İkili dip aynı zamanda bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilir ve RSI’daki yükseliş sapması tarafından da destekleniyor. Fiyat düşüşü momentum artışıyla birleştiğinde yükseliş sapması meydana gelir. Genellikle yükseliş trendinin tersine dönmesine yol açar ve bir yükseliş formasyonuyla çakıştığı için bu daha da olasıdır.

Olası fiyat kırılması yüzde 30’luk artışla 0,32 dolara bir hareket başlatabilir. Ancak fiyat tersi senaryoda 0,2 dolarlık destek hattına %20’lik bir düşüş görebiliriz.

Altı saatlik kısa vadeli grafik okumaları ise hem yükseliş hem de düşüş sinyalleri gönderiyor. ADA kısa vadeli azalan direnç çizgisinden çıkarken, hala küçük 0,25 dolarlık yatay alanın altında işlem görüyor. Bir yükseliş eğilimi düşünmek için onu geri kazanması gerekiyor.

Sonuç olarak ADA Coin yatırımcıları için sıradaki şey 0,26 dolar altında ikna edici kapanışlar yapılıp yapılmayacağına bağlı olacak. Yukarı yönde kırılma yüzde 30 artış getirirken tersi senaryoda yüzde 20 kayıp yaşanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.