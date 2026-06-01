Cardano zirvesi 2026’da iptal edildi! Topluluk oylaması ne gösteriyor?

Cardano ekosisteminin amiral gemisi etkinliği olarak görülen Cardano Summit, 2026’da düzenlenmeyecek. Cardano Foundation’ın hazineden kaynak talep eden teklifi, onay için gereken nitelikli çoğunluğa ulaşamadı. Bu sonuç, ağın yeni yönetişim sisteminin şimdiye kadarki en görünür sınavlarından biri olarak öne çıktı.

Oylama eşiği aşılamadı

Vakıf, Singapur’da planlanan etkinliğin iptal edileceğini ve hazırlıkların kademeli olarak durdurulacağını açıkladı. Teklif, yetki devredilmiş temsilcilerin çoğunluğundan destek alsa da, hazine harcamaları için gerekli üçte iki eşiği geçemedi.

Cardano’da büyük bütçeli harcamalar artık doğrudan vakıf takdiriyle yapılamıyor. Voltaire yönetişim süreciyle birlikte, hazineden önemli miktarda kaynak çıkışı için topluluk onayı zorunlu hale geldi. Bu yapı, diğer bazı kripto ekosistemlerinden farklı olarak bütçe kararlarını daha doğrudan oylamaya bağlıyor.

Cardano Foundation, oylama sonucuna saygı duyacağını ve Summit hazırlıklarını sonlandırmaya başlayacağını belirtirken, bu süreci etkili yönetişimin gerektirdiği dikkatli katılımın bir örneği olarak değerlendirdi.

Voltaire sürecinin görünür testi

Delegated Representatives olarak bilinen DRep yapısı, 2024’te devreye alınan Voltaire güncellemesinin parçası olarak sisteme eklendi. Bu modelle ADA sahipleri, hazine harcamaları ve protokol kararlarında oy kullanacak temsilcileri seçebiliyor. Cardano Summit teklifi de bu mekanizmanın en büyük ve en dikkat çeken denemelerinden biri haline geldi.

Teklifte, ekosistemin yıllık ana buluşması için milyonlarca ADA harcanması isteniyordu. Ancak süreç, daha geniş bir yönetişim tartışmasının ardından şekillendi. Cardano Foundation ile EMURGO daha önce Summit ve TOKEN2049 Singapur’daki geniş katılımı birlikte finanse etmek için 14 milyon ADA’nın üzerinde kaynak talep etmişti.

Mini sözlük: DRep, Cardano’da ADA sahiplerinin oy hakkını devredebileceği temsilcileri ifade eder. Voltaire ise ağın yönetişim aşamasını tanımlar ve hazine kullanımı ile protokol kararlarının topluluk oylamasıyla alınmasını hedefler. Bu model, zincir üstü yönetişimi daha kurallı hale getirmeyi amaçlar.

EMURGO teklifi onay aldı

DRep’lerin talep edilen bütçeyi yüksek bulmasının ardından organizatörler girişimi iki ayrı teklife böldü ve konferans sponsorluğunun kapsamını daralttı. Buna rağmen yenilenen Summit teklifi gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

Buna karşılık EMURGO’nun TOKEN2049 için sunduğu bağımsız teklif kabul edildi. Söz konusu başvuruda, Singapur’daki konferansta Cardano markalı bir pavyon, geliştirici vitrini sahnesi ve ekosistem programları için 3,3 milyon ADA talep edildi. Dosyada kullanılan kura göre bu tutar yaklaşık 793 bin dolara karşılık geliyor.

EMURGO, Cardano ekosisteminin kurucu kuruluşlarından biri olarak ticari ürün geliştirme ve iş ortaklıkları tarafında faaliyet gösteriyor. Oylama sonucu, topluluğun büyük ölçekli etkinlik harcamalarında daha seçici davrandığına işaret ederken, ekosistem görünürlüğüne yönelik daha sınırlı bütçeli girişimlere destek verebildiğini de ortaya koydu.