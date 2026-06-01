Kayıt Banner
ASTER

Aster DEX’te 5 kat kaldıraçlı yeni adım geldi! Yapay zeka hisselerinde neler değişiyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Aster DEX, Samsung ve SK Hynix için 5 kat kaldıraçlı zincir üstü kontratları işleme açtı.
  • 📌 Yeni yapı sayesinde yatırımcılar, $SKHYNIX ve Samsung fiyat hareketlerine ağ dışına çıkmadan erişebiliyor.
  • 📊 Samsung 2026 ilk çeyrekte 53,7 trilyon won, SK Hynix ise 52,6 trilyon won gelir açıkladı.
  • 🧠 Arz sıkışıklığının 2027’ye kadar sürebileceği uyarısı, yapay zeka belleği temasını yeniden gündeme taşıdı.
COINTURK
COINTURK

Aster DEX, Samsung ve SK Hynix için zincir üstünde işlem gören sürekli vadeli kontratları kullanıma açtı. Platform, yatırımcılara bu iki Güney Koreli teknoloji şirketine kadar 5 kat kaldıraçla erişim imkanı sundu. Böylece geleneksel hisse piyasalarında öne çıkan iki şirket, merkeziyetsiz finans altyapısı üzerinden daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılmış oldu.

İçindekiler
1 Geleneksel hisseler blokzincire taşınıyor
2 Yapay zeka belleğinde arz baskısı öne çıkıyor
3 Erişim, kaldıraç ve kısa pozisyon imkanı

Geleneksel hisseler blokzincire taşınıyor

Yeni ürünle birlikte kullanıcılar, ağ dışına çıkmadan Samsung ve SK Hynix fiyat hareketlerine bağlı pozisyon alabiliyor. Haberde aktarıldığına göre bu yapı, geleneksel sermaye piyasaları ile merkeziyetsiz işlem altyapısı arasında bir köprü kurmayı hedefliyor. Aster DEX, merkeziyetsiz türev işlemler sunan bir platform olarak biliniyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli kontratlar, belirli bir vade tarihi olmadan fiyat hareketlerini izleyen türev ürünlerdir. Sentetik yapı ise dayanak varlığın doğrudan elde tutulmasını gerektirmez; kontrat, ilgili varlığın fiyatını takip edecek şekilde tasarlanır. Bu sayede kullanıcılar yükseliş ve düşüş yönünde pozisyon açabilir.

Aster’in X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kore hisse kontratlarının platformda canlıya alındığı ve Samsung ile SK Hynix işlemlerinde 5 kata kadar kaldıraç sunulduğu belirtildi.

Kore hisse sürekli vadeli kontratlarının Aster üzerinde işleme açıldığı, Samsung ve SK Hynix için 5 kata kadar kaldıraç sağlandığı ve bu iki şirketin yapay zeka belleği temasının merkezinde yer aldığı duyuruldu.

Şirketlerin finansal sonuçları da bu ilginin arka planını oluşturuyor. Samsung’un yarı iletken biriminin 2026’nın ilk çeyreğinde 53,7 trilyon won faaliyet karı elde ettiği, SK Hynix’in ise aynı dönemde 52,6 trilyon won gelir açıkladığı aktarıldı. Her iki şirket de yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek alanında öne çıkıyor.

Yapay zeka belleğinde arz baskısı öne çıkıyor

Haberde, bellek çiplerinde arzın sıkılaşabileceğine dair işaretlerin güçlendiği de vurgulandı. Samsung’un bellek biriminden bir yöneticinin, önemli ürünlerde arz sıkışıklığının 2027’ye kadar sürebileceği uyarısında bulunduğu belirtildi. Bu durumun küresel teknoloji tedarik zincirleri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Goldman Sachs da DRAM tarafındaki arz ve talep dengesizliğini son 15 yılın en zorlu görünümü olarak tanımladı. Habere göre kıtlık riski taşıyan varlıklarda oynaklık artabiliyor ve bu tür fiyat hareketleri, zincir üstü işlem yapan yatırımcıların ilgisini çekebiliyor.

Erişim, kaldıraç ve kısa pozisyon imkanı

Sentetik sürekli vadeli kontratların öne çıkan yönleri arasında 7 gün 24 saat erişim, aracı kurum gerektirmemesi, coğrafi sınırlamaların azalması ve kısa pozisyon açılabilmesi yer alıyor. Böylece farklı bölgelerdeki kullanıcılar, Asya teknoloji hisselerindeki fiyat hareketlerine standart kripto teminatlarıyla erişebiliyor.

Aster ayrıca benimsenmeyi hızlandırmak için RWA Sprint Season 1 kampanyasını başlattı. Seçili gerçek dünya varlığı sürekli vadeli piyasalarında işlem ücretlerini düşürmeyi amaçlayan bu adımın, platformdaki likiditeyi desteklediği ifade edildi. Aster’in bugüne kadarki toplam sürekli vadeli işlem hacminin 1,26 trilyon dolara ulaştığı bilgisi de paylaşıldı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

HYPE Coin ve Aster 3 Nisan fiyat beklentileri yorum (Uzun vadede dikkat)

HYPE ve ASTER Coin İçin Sıradaki Hedefler Kaç Dolar?

ASTER İçin Kritik Eşik: 0,81 Dolar Hedefi Masada

HYPE Coin Rakibi Gelirinin Yüzde 80’ini Token Geri Alımına Harcayacak

Aster, HYPE Coin ve 2,3 Milyar Dolarlık Hareket

Aster ve HYPE Coin Ocak Ayında Kaç Dolar Olabilir?

Aster ve Hyperliquid (HYPE) Coin Grafikleri ve Bilmeniz Gereken Önemli Gelişmeler

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Coinbase Hindistan’da INR desteğini açtı! Kripto piyasasında dengeler nasıl değişecek?
Bir Sonraki Yazı Ethereum’da 1.825 dolar bölgesi öne çıktı! Sıradaki sinyal neyi gösterecek?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XLM yüzde 40’ın üzerinde sıçradı! Piyasada gözler bu gelişmeye çevrildi
Kripto Para
Cardano zirvesi 2026’da iptal edildi! Topluluk oylaması ne gösteriyor?
Cardano (ADA) Ekonomi
Ethereum’da 1.825 dolar bölgesi öne çıktı! Sıradaki sinyal neyi gösterecek?
Ethereum (ETH)
Coinbase Hindistan’da INR desteğini açtı! Kripto piyasasında dengeler nasıl değişecek?
COINBASE
BNB piyasa değerinde XRP’ye 12 milyar dolar fark atarak dördüncü sıraya yerleşti
BINANCE COIN (BNB)
Lost your password?