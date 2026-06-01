Aster DEX’te 5 kat kaldıraçlı yeni adım geldi! Yapay zeka hisselerinde neler değişiyor?

Aster DEX, Samsung ve SK Hynix için zincir üstünde işlem gören sürekli vadeli kontratları kullanıma açtı. Platform, yatırımcılara bu iki Güney Koreli teknoloji şirketine kadar 5 kat kaldıraçla erişim imkanı sundu. Böylece geleneksel hisse piyasalarında öne çıkan iki şirket, merkeziyetsiz finans altyapısı üzerinden daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılmış oldu.

Geleneksel hisseler blokzincire taşınıyor

Yeni ürünle birlikte kullanıcılar, ağ dışına çıkmadan Samsung ve SK Hynix fiyat hareketlerine bağlı pozisyon alabiliyor. Haberde aktarıldığına göre bu yapı, geleneksel sermaye piyasaları ile merkeziyetsiz işlem altyapısı arasında bir köprü kurmayı hedefliyor. Aster DEX, merkeziyetsiz türev işlemler sunan bir platform olarak biliniyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli kontratlar, belirli bir vade tarihi olmadan fiyat hareketlerini izleyen türev ürünlerdir. Sentetik yapı ise dayanak varlığın doğrudan elde tutulmasını gerektirmez; kontrat, ilgili varlığın fiyatını takip edecek şekilde tasarlanır. Bu sayede kullanıcılar yükseliş ve düşüş yönünde pozisyon açabilir.

Aster’in X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kore hisse kontratlarının platformda canlıya alındığı ve Samsung ile SK Hynix işlemlerinde 5 kata kadar kaldıraç sunulduğu belirtildi.

Şirketlerin finansal sonuçları da bu ilginin arka planını oluşturuyor. Samsung’un yarı iletken biriminin 2026’nın ilk çeyreğinde 53,7 trilyon won faaliyet karı elde ettiği, SK Hynix’in ise aynı dönemde 52,6 trilyon won gelir açıkladığı aktarıldı. Her iki şirket de yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek alanında öne çıkıyor.

Yapay zeka belleğinde arz baskısı öne çıkıyor

Haberde, bellek çiplerinde arzın sıkılaşabileceğine dair işaretlerin güçlendiği de vurgulandı. Samsung’un bellek biriminden bir yöneticinin, önemli ürünlerde arz sıkışıklığının 2027’ye kadar sürebileceği uyarısında bulunduğu belirtildi. Bu durumun küresel teknoloji tedarik zincirleri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Goldman Sachs da DRAM tarafındaki arz ve talep dengesizliğini son 15 yılın en zorlu görünümü olarak tanımladı. Habere göre kıtlık riski taşıyan varlıklarda oynaklık artabiliyor ve bu tür fiyat hareketleri, zincir üstü işlem yapan yatırımcıların ilgisini çekebiliyor.

Erişim, kaldıraç ve kısa pozisyon imkanı

Sentetik sürekli vadeli kontratların öne çıkan yönleri arasında 7 gün 24 saat erişim, aracı kurum gerektirmemesi, coğrafi sınırlamaların azalması ve kısa pozisyon açılabilmesi yer alıyor. Böylece farklı bölgelerdeki kullanıcılar, Asya teknoloji hisselerindeki fiyat hareketlerine standart kripto teminatlarıyla erişebiliyor.

Aster ayrıca benimsenmeyi hızlandırmak için RWA Sprint Season 1 kampanyasını başlattı. Seçili gerçek dünya varlığı sürekli vadeli piyasalarında işlem ücretlerini düşürmeyi amaçlayan bu adımın, platformdaki likiditeyi desteklediği ifade edildi. Aster’in bugüne kadarki toplam sürekli vadeli işlem hacminin 1,26 trilyon dolara ulaştığı bilgisi de paylaşıldı.