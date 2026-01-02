Aster ve HYPE Coin Ocak Ayında Kaç Dolar Olabilir?

Günlük kapanışa kadar BTC 90 bin dolar üzerinde kalabilirse hafta sonu altcoinlerde yükselişin devamını görebiliriz. Şimdilik ABD piyasa kapanışına ilerlerken BTC de 90 bin doların altına inip çıkıyor. Ancak birçok altcoinde görülen çift haneli yükseliş kırkıncı boğa tuzağı değilse Ocak ayında Aster ve HYPE Coin’in daha büyük zirveler görmesini bekleri.

Aster Coin Fiyat Tahmin

DefiLlama verilerine göre perp hacmi toparlanırken TVL pek değişmedi ve ASTER açık pozisyonları 2,5 milyar dolarla dip seviyelerden çok uzaklaşmış değil. Gelir elde eden kripto paraların yeni yılda güçlü ralliler yapabileceğinden bahsetmiştik Aster Coin bunlardan biri ve gelirler toparlanıyor.

Hafta sonuna %4 artışla girmeye hazırlanan Aster bir türlü 0.78 dolara dönemedi. Eğer bu seviye kazanılırsa hedef 0.91 ve 1.39 dolar aralığı olacak. Ocak ayındaki havaya bağlı olarak Aster için tavan 1,39 dolar olabilir.

Hype Coin Fiyat Tahmini

Açık pozisyonlar Hyperliquid protokolünde artıyor ve DefiLlama verileri pozitif. Gelirler Aster’e göre oldukça iyi ve açık pozisyonlar 7,5 milyar dolara yakın. İlk yeni nesil DEX olmanın avantajını Hyperliquid bir süre daha yaşamaya devam edecek gibi görünüyor. 6 Ocak günü 12,46 milyon HYPE büyüklüğünde kilit açılışı olacak ve bu açılışlar yıl boyu devam edip dolaşım arzını 903 milyon seviyesine taşıyacak. Sirkülasyon arzı 339 milyon seviyesinde ancak yakımlar vesaire ile bunun dengelenmesi mümkün.

Eğer istikrarlı yakımlar görmeye devam ederse arzın %3,61’i büyüklüğündeki kilit açılışlarının fiyatı daha az baskılaması ve belki deflasyon görmemiz mümkün. Kilit açılışları asıl manada bu yıl başlayacağı için deflasyon zor gibi çünkü arz çok hızlı artacak, belki negatif etkisi sınırlanabilir.

Fiyata gelecek olursak 24 dolar hayranlık bırakacak türden savunuldu ve alıcıların iştahı heyecan verici. HYPE Coin için uzun vadede büyük hedefleri olan yatırımcılar kilitli arzın büyüklüğünü token yakımları motivasyonuyla göz ardı etse de bu bir risk. Birçok iyi altcoinin sorunu yıllık çift haneli enflasyondu.

Kısa vadede HYPE kilit açılış korkularını atlatıp 26.2 doları geri almaya çalışabilir. Eğer piyasa hissiyatı net pozitife dönerse 29.5 dolar iddialı bir hedef olmaktan çıkar. Düzenli ve büyük token yakım müjdeleriyle hedeflenecek noktaysa 35 dolar olur. Yani HYPE için odak grafikteki teknik yapılardan ziyade token ekonomisindeki dinamikler.