XRP, AVAX ve LINK Coin Hafta Sonu Tahminleri (3-4 Ocak)

Özet

  • AVAX kilit açılışları son ayı piyasasına kıyasla yavaşladı ve 2025 yılı berbat geçtiği için yükseliş onunla başladı. Hedef kısa vadede 14.75 dolar.
  • XRP Coin 2,08 ve 2,28 doları hedefliyor kilit 1,98 dolar desteği şimdi kazanıldı.
  • LINK Coin ETF girişleri çok yavaş. 13,6 ve 14,8 dolar hedeflenebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin 90 bin doları sallantıda da olsa korumaya çalışıyor ve günlük kapanışa ilerlerken epeydir görmediği tepeye dönmesi güzel. Ayılar fiyatı 80 bin doların altına itemedi ve son çeyrekte satış yapanlar henüz istedikleri dibi göremeden altcoinlerde çift haneli yükselişler başladı. Sevinmek için erken olsa epeydir beklenen kısa vadeli yükseliş evresi (en azından bu) başlamış olabilir. Peki XRP, AVAX ve LINK Coin kaç dolar olabilir?

1 Avalanche (AVAX)
2 XRP Coin ve LINK Coin

Avalanche (AVAX)

Altcoinlerde yükseliş AVAX öncülüğünde dün başladı ve bu çok sık görülen bir şey değil. 2026 yılında köklü layer1 çözümlerinin iyi performans gösterdiğini görebiliriz. 2025 yılı AVAX için adeta ayı piyasası koşullarındaydı ve 2026 yılında daha iyi performans göstermesi mümkün. İyi haber AVAX kilit açılış hızının yeni yılda biraz daha yavaşlamış olması yani 2022-2025 arasındaki hızlı arz büyümesi yerine daha dengeli bir süreç olacak. Arzın zaten %75’e yakını dolaşıma girdi.

Dünkü hızlı yükseliş mumu fiyatı 11 Aralık seviyelerine çekti ve hafta sonu 14.75 doların bir kez daha test edildiğini görebiliriz. Yükselişin devamı halinde 15.94 dolar desteği hedeflenecek. Olası geri çekilmede 13 dolar önemli destek noktası.

XRP Coin ve LINK Coin

Sürekli daha düşük diplerin ardından yatay hareket eden XRP Coin nihayet 2 dolara geri dönmek üzere. 1,98 doların destek olarak hafta sonundan evvel kazanılması fiyatın 2,08 dolara devam etme arzusunu yansıtıyor. 2.28 dolar da kazançların hızlandığı ortamda olası zirve.

XRP ETF girişleri 1,24 milyar doları aştı ve istikrarlı girişler sürüyor. Eğer bugünkü yükseliş ETF kanalında giriş rekoruna zemin hazırlarsa hafta sonu XRP fiyat artışı daha hızlı olabilir.

LINK Coin güzel ETF girişleri görse de buradaki ilgi epey yavaşladı. Belki bugün LINK Coin ETF girişi hızlanır çünkü fiyat yüzde 6 civarında artış gösterdi. 12 dolar tabanı korunduktan sonra 13,6 doları hedefleyen LINK Coin boğaları bu seviyeyi aşarak 14,8 direncine hafta sonunda ilerleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
