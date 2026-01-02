Son Dakika: AAVE Müjdesiyle Başlayan Yükseliş

Yeni yılın ilk iş günü hızlı geçti ve AAVE günün son müjdesini veren kripto para devi oldu. DeFi dünyasının en büyük oyuncularından olan AAVE yeni yönetim oylamasını duyurdu. Bu duyur altcoine talebi artıracak türden detaylar içerdiği için fiyat %5’ten fazla artışla güne 161 doların üzerinde devam ediyor.

AAVE Son Dakika

2026 yılı için hedefler ve güncel durumun değerlendirilmesi adına paylaşılan duyuruda gelir paylaşımı müjdesi yer alıyor. Stani kısa süre önce paylaştığı duyuruda protokol dışı gelirlerin topluluğa dağıtılması için oylama yapılacağı açıklandı.

“Toplulukta son zamanlarda yapılan görüşmeler ışığında, Aave Labs olarak protokol dışında elde edilen geliri token sahipleriyle paylaşmaya kararlıyız. Uyum, bizim ve AAVE sahipleri için önemlidir ve bunun nasıl işleyeceğine dair belirli yapıları içeren resmi bir öneriyi yakında sunacağız.”

Token dağıtımı veya gelir paylaşımı gibi şeyler altcoinlere talebi artırdığı için AAVE fiyatının yükselmesi anlamlı. Önümüzdeki günlerde detayları gelecek oylama duyurusuyla yükselişin hızlandığını görebiliriz.

Duyuruda sadece müjde yoktu, Stani geleceğe dair endişelerinden de bahsetti ve hızlı hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Onun kafasındaki şey kripto dışındaki alanlarda daha hızlı büyümeyle hedeflerine ulaşabilecekleri yönünde.

“Bir dönüm noktasındayız. Aave, DeFi içinde büyüdü ve bu temel, başarımız için çok önemli, ancak gelecekteki büyüme eğilimimiz konusunda endişeliyim. Mevcut DeFi pazarı büyümeye devam edecek ve biz de bu pazara hizmet etmeye ve bu pazarda yenilikler yapmaya devam edeceğiz. Ancak, aynı anda peşinden gitmemiz gereken çok daha büyük fırsatlar var. Aave ekosistemindeki yeniliklerin hızı konusunda da endişeliyim. Kârlı olmasına rağmen, önümüzdeki fırsatların sadece bir kısmını temsil eden bir pazar için optimizasyon yapıyoruz. Bugün, Aave’nin kredilerinin çoğu ETH, BTC veya kripto piyasa döngüleriyle ilişkili kaldıraç odaklı döngü stratejileri etrafında yoğunlaşıyor. 2017’de Aave’yi (başlangıçta ETHLend olarak) kurduğumda, vizyonum akıllı sözleşmeleri kullanarak neredeyse tüm varlık sınıfları ve kullanım durumlarında kredilendirmeyi desteklemekti. Bu vizyondan hala çok uzağız. Aave’nin önümüzdeki on yıllarda RWA’lar ve diğer varlıklar aracılığıyla 500 trilyon dolarlık bir varlık tabanını destekleme ve Aave Uygulaması aracılığıyla on milyonlarca kullanıcıyı bünyesine katma potansiyeli olduğuna inanıyorum. Sermayesi güçlü TradFi şirketleri ve kurumları kripto pazarına giriyor ve biz de yeni pazarlara açılırken DeFi’de hakimiyetimizi sürdürmeliyiz. Yalnızca mevcut pazarımıza odaklanmak, protokol ve token sahipleri için en iyi uzun vadeli sonucu getirmeyecektir. Bu aşılmaz bir sorun değil, ancak öncelik verilmesi ve ele alınması gerekiyor.”