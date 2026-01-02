Solana (SOL) Binance Hariç Hepsini Geçmeyi Başardı

Bir tarafta düşüş bekleyenler diğer yandan dipten artık dönüşün başladığını söyleyenler var. Henüz BTC 98 bin doları geri almadığı için düşüş bekleyenlerin şansı daha çok görünüyor. Ancak BTC hedef seviyeyi aştığında muhtemelen altcoinler çoktan yükselmiş olacak. Kriptodaki risk ve ödülün yüksek olma durumu budur. Öte yandan Solana ağında enteresan şeyler oluyor, 2025 verileri ilginç.

Solana Neden Daha İyi?

2025 ilk çeyreğinde Solana ağında memecoin çılgınlığı devasa hacimlerin oluşmasına neden oldu. Topluluk içinde öne çıkan ve yatırımcıları manipüle eden isimler bu hype döneminde yüz milyonlarca dolar haksız kazanç elde etti. Hacimler devasa ölçüde arttı. Dahası 2025 yılında Solana onchain spot hacmi o kadar arttı ki 2025 boyunca 1,6 trilyon doları aştı.

The Kobeissi Letter bu enteresan veriye dikkat çekip Solana ağının Binance hariç tüm merkezi borsaları devirdiğini yazdı;

“Solana onchain spot hacmi, 2025 yılında 1,6 trilyon dolar ile Binance hariç tüm offchain borsalarını resmi olarak geride bıraktı. JupiterExchange’e göre, 2022’den bu yana Solana onchain hacimleri toplam hacmin %1’inden %12’ye yükseldi. 2025 yılında Solana, toplam hacim açısından Bybit, Coinbase Global ve Bitget’i resmi olarak geride bıraktı. Bu arada, Binance borsasının payı 2022’den bu yana %80’den %55’e düştü. Kripto aktivitesi hızla onchain’e geçiyor.”

Kripto Paralar Yükselecek

Swissblock onchain analizleriyle tanınır ve kendi metrikleri de vardır. Son zamanlarda çok fazla düşüş psikolojisi baskın raporlar yayınladılar ancak işler değişiyor. Bugün risk endekslerindeki değişime dikkat çeken ekip Bitcoin’in dibi belirlediğini ve artık yükselişine devam edeceği günlerin geldiğini yazdı.

“2025 yılının Kasım ayında, Risk Endeksimiz aşırı seviyelere ulaştı ve o zamandan beri hala Yüksek Risk bölgesindeyiz. Tarihsel olarak, bu seviyeler kesin bir dip aşamasının oluşumunu işaret eder ve genellikle güçlü, uzun vadeli yükselişler izler. Şu an için Yüksek Risk bölgesinde kalmaya devam ediyoruz, ancak soru şu: ne zamana kadar? Yakın bir kırılma öncesindeki son hazırlıkları mı izliyoruz?”

Oyuna Swissblock da dahil olduğuna göre kripto paralar gerçekten yükselebilir.