Kripto Piyasasında Tehlikeli Bir İyimserlik Mi Başlıyor? Uzmanlardan “FOMO” Uyarısı!

Kripto para piyasası yeni yıla güçlü bir sosyal medya iyimserliğiyle girerken, uzmanlar bu pozitif havanın sürdürülebilirliği konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Zincir üstü veri ve sosyal duyarlılık analizleriyle tanınan Santiment, piyasanın erken aşamada aşırı heyecana kapılmasının ilerleyen dönemde fiyat baskısı yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle bireysel yatırımcı davranışları, Bitcoin ve Ethereum gibi büyük varlıkların kısa vadeli yönü açısından kritik bir rol oynuyor.

Sosyal Medyada İyimserlik Alarmı

Santiment analisti Brian Quinlivan’a göre, kripto piyasasında sosyal medya kaynaklı duyarlılık 2026 yılına oldukça güçlü başladı. Quinlivan, YouTube’da yayınlanan değerlendirmesinde, bireysel yatırımcıların biraz daha temkinli, hatta kısmen karamsar kalmasının piyasa sağlığı açısından olumlu olacağını ifade ediyor. Tarihsel olarak bakıldığında, sosyal medyada aşırı iyimserliğin hâkim olduğu dönemlerin, genellikle fiyatlarda geri çekilmelerle sonuçlandığına dikkat çekiliyor.

Quinlivan, mevcut pozitif havanın her zaman olumsuz bir sinyal olmadığını, bunun kısmen tatil döneminden dönüş etkisiyle açıklanabileceğini belirtiyor. Ancak Bitcoin fiyatının kısa sürede 92 bin dolar seviyesine yaklaşması halinde, “kaçırma korkusu” olarak bilinen FOMO’nun hızla artabileceği uyarısında bulunuyor. Analiste göre asıl risk, bireysel yatırımcıların yalnızca fiyat yükseliyor diye piyasaya kontrolsüz biçimde para sokması. Bu durum, geçmiş döngülerde sert düzeltmelerin habercisi olmuştu.

Korku Endeksi Düşük, Ocak Ayı Umut Veriyor

Öte yandan piyasadaki genel duyarlılık göstergeleri, sosyal medyadaki iyimserlikle tam olarak örtüşmüyor. Crypto Fear & Greed Index, kripto piyasasının hâlâ “korku” bölgesinde olduğunu ortaya koyuyor. Endeks, Kasım 2025’ten bu yana korku ve aşırı korku aralığında seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların büyük bölümünün hâlâ temkinli davrandığını gösteriyor.

Buna karşın tarihsel veriler, Ocak aylarının kripto piyasası için genellikle güçlü geçtiğine işaret ediyor. CoinGlass verilerine göre, 2013’ten bu yana Bitcoin ocak aylarında ortalama yüzde 3,75, Ethereum ise yüzde 19’un üzerinde getiri sağladı. Bu tablo, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen yılın ilk ayında yukarı yönlü beklentilerin neden canlı kaldığını açıklıyor.

Ayrıca piyasada yalnızca Bitcoin odaklı bir iyimserlik yok. Son günlerde spot Ethereum ETF’lerine yönelik artan kurumsal ilgi ve bazı büyük fonların blokzincir tabanlı varlıklara yeniden ağırlık vermesi, piyasanın geneline yayılan bir toparlanma beklentisini güçlendiriyor. Bu gelişme, sosyal medya duyarlılığı ile kurumsal taraftaki sessiz ama istikrarlı hareketin birlikte okunması gerektiğini gösteriyor.

Mevcut tablo, kripto piyasasının hassas bir denge noktasında olduğunu ortaya koyuyor. Sosyal medyada yükselen iyimserlik, fiyatları destekleyici bir unsur olsa da, bireysel yatırımcıların aşırı coşkuya kapılması durumunda piyasanın yönü hızla tersine dönebilir. Ocak ayının tarihsel olarak güçlü geçmesi umut verse de, yatırımcıların kısa vadeli heyecan yerine veri odaklı ve disiplinli stratejilere bağlı kalması, 2026’nın geri kalanı için daha sağlıklı bir zemin oluşturabilir.