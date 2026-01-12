Beş Cüzdan, Yüz Milyonlarca Dolar ve Tek Bir Gün: Dev Altcoin Kilidi Vurdu

Tether, 11 Ocak’ta Tron Blockchain‘i üzerinde yer alan beş ayrı cüzdan adresinde toplam 182 milyon dolardan fazla USDT’yi dondurarak stablecoin piyasasında dikkat çeken bir denetim hamlesine imza attı. Blockchain içi veriler ve Whale Alert tarafından paylaşılan bilgilere göre aynı gün içinde gerçekleşen işlemlerle her biri yaklaşık 12 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında bakiyeye sahip adresler kara listeye alındı. Son aylarda Tron ağında açıklanan en yüksek tek günlük kısıtlamalardan biri olarak kayda geçen gelişme şirketin küresel uyum politikalarının kapsamını yeniden gündeme taşıdı.

Tether’in Tron Ağındaki Dondurma Kararının Arka Planı

Söz konusu cüzdan kısıtlamaları Tether’ın Aralık 2023’te resmen devreye aldığı gönüllü adres dondurma politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, kullanım şartlarında, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Office of Foreign Assets Control tarafından yayımlanan Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler (SDN) listesiyle uyum amacıyla gerekli gördüğü durumlarda adresleri dondurabileceğini açıkça belirtiyor. Politikaya göre, yetkili makamların talebi üzerine veya şirketin makul ve gerekli gördüğü hallerde kullanıcı bilgileri paylaşılabiliyor.

Dondurma işlemlerinin Tron ağı üzerinde gerçekleşmesi, USDT transferlerinin önemli bir bölümünün bu ağ üzerinden yapılmasıyla ilişkilendiriliyor. Tron, düşük işlem maliyetleri ve yüksek hacmi nedeniyle özellikle stablecoin işlemlerinde yoğun şekilde kullanılıyor. Bu özellik, denetim ve izleme faaliyetlerinin de ağırlıklı olarak bu ekosistemde yürütülmesine yol açıyor.

Stablecoin Denetiminde Piyasa Dengeleri Değişiyor

Tether, bugüne kadar dünya genelinde 62 farklı yargı alanında faaliyet gösteren 310’dan fazla kolluk kuvvetiyle iş birliği yaptığını ve bu süreçte 3 milyar doların üzerinde USDT’yi bloke ettiğini açıklıyor. Temmuz 2025 itibarıyla yalnızca ABD kurumları için 2.380 cüzdanda yaklaşık 1,14 milyar dolarlık varlığın dondurulmasına destek verildi; FBI ve ABD Gizli Servisi bu kurumlar arasında yer aldı.

Bu ölçek, rakip stablecoin ihraççılarını geride bırakıyor. Aralık 2025 tarihli AMLBot raporuna göre, 2023’ten bu yana Tether tarafından dondurulan toplam USDT tutarı, Circle’ın aynı dönemde dondurduğu 109 milyon dolarlık USDC miktarının yaklaşık 30 katına ulaştı. Piyasa payı açısından da USDT öne çıkıyor; dolaşımdaki arz 187 milyar doların üzerinde ve toplam stablecoin piyasasının yüzde 64’ünü oluşturuyor.

Öte yandan Chainalysis verileri, stablecoin’lerin yasa dışı kripto para işlemlerinde baskın araç haline geldiğini ortaya koyuyor. 2025’te tahmini 154 milyar dolarlık yasa dışı kripto hacminin yüzde 84’ünün stablecoin’lerle gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu tablo sektör genelinde merkezi denetim ve uyum mekanizmalarının giderek daha kritik hale geldiğine işaret ediyor.