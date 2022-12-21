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  •   Müşterilerin 900 Milyon Doları İçeride Kaldı! İşlemlerin Durduğu Borsadan Yeni Açıklama!

Müşterilerin 900 Milyon Doları İçeride Kaldı! İşlemlerin Durduğu Borsadan Yeni Açıklama!

ABD merkezli dev kripto para borsası Gemini'nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, para çekme işlemlerinin askıya alındığı borsanın Earn Programı müşterileri için yeni bir açıklama yaptı.
09:10
21 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Gemini‘nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, para çekme işlemlerinin askıya alındığı borsanın Earn Programı müşterileri için yeni bir açıklama yaptı. Winklevoss, Genesis’ten dolayı içeride kalan yaklaşık 900 milyon dolarlık müşteri varlığını geri almak için önemli bir adım atıldığını aktardı.

Kurtarma Planı Sunuldu

Gemini’nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss, bugün attığı bir tweet’te, yakın zaman önce kurulan ve kripto para borsasının da kapsayan Alacaklı Komitesi’nin Genesis ve Digital Currency Group‘daki (DCG) varlıkların kurtarılması için bir yol sunmak üzere bir plan sunduğunu belirtti. Alacaklı Komitesi’nin ilgili taraflardan bu hafta içinde bir yanıt alması bekleniyor.

Boğa piyasasının zirve yaptığı 2021’in Şubat ayında Gemini, müşterilerinin kripto paraları için yüzde 7,4’e kadar faiz sunan Gemini Earn’ı oluşturmak için Genesis ile işbirliği yapmıştı. Bu yılın Kasım ayının ortasında Genesis, çökerek iflas eden kripto para borsası FTX kaynaklı piyasa kargaşayı gerekçe göstererek platformundaki para çekme işlemlerini askıya almış ve bu süreçte Gemini Earn‘deki müşteri fonlarının tamamı (yaklaşık 900 milyon dolar) dondurulmuştu.

DCG’nin iletişim ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Amanda Cowie, o dönemde yaptığı bir açıklamada, “Bu karar, FTX‘in çöküşünün neden olduğu piyasa kargaşası ve sektöre olan güvendeki kayba yanıt olarak alındı. Bu karar Genesis’teki kredi verme işini etkilemekte olup Genesis’in alım satım veya saklama işlerini etkilememektedir. Daha da önemlisi, bu kararın DCG’nin ve tamamına sahip olduğumuz diğer iştiraklerimizin ticari faaliyetleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.” açıklamasında bulunmuştu.

Komite 1.8 Milyar Doları Kurtarmak İçin Çalışıyor

DCG’nin alacaklılar grubuna olan toplam borcunun 1.8 milyar dolar olduğunu, Gemini’nin Earn Programı müşterilerine ise 900 milyon dolar seviyesinde borçlu olduğunu biliniyor. Söz konusu alacaklılar grubu için kurulan Alacaklılar Komitesi adına mali danışman olarak yatırım bankası Houlihan Lokey görev alırken, hukuk şirketi Proskauer Rose bir danışman olarak görev yapıyor.

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