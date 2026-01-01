Herkes Satarken O Toplamaya Devam Ediyor: 8.888 Bitcoin’den Oluşan Transferin Perde Arkası

en büyük stablecoin USDT’nin ihraççısı Tether, 2025’in son çeyreğinde Bitcoin hazinesini agresif biçimde büyüterek piyasa oynaklığının gölgesinde dikkat çekici bir sermaye tercihi ortaya koydu. Yılın kapanış günlerine denk gelen işlemlerle şirket yüksek tutarlı alımlarını rezerv cüzdanlarında topladı. Kurumsal bilançolarda kripto paraların rolü yeniden tartışılırken, atılan adımlar piyasa fiyatlamasından bağımsız uzun vadeli bir yaklaşımı işaret etti. Gelişmeler kurumsal Bitcoin birikiminin yalnızca fiyat döngülerine bağlı kalmadığını gösterdi.

Tether’in Bitcoin Hazinesi 96.000 Adet BTC’yi Aştı

Tether, 2025’in dördüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği iki büyük transferle Bitcoin rezervini kayda değer ölçüde artırdı. Blockchain içi verilere göre Kasım ayının ilk haftasında 961 adet BTC, yılın kapanışını izleyen günlerde ise 8.888,8 adet BTC rezerv cüzdanlarına aktarıldı. Söz konusu işlemlerin toplam değeri yaklaşık 876 milyon dolar seviyesinde ve tek seferlik en büyük transferin karşılığı 778 milyon dolar olarak kayda geçti.

Alımların zamanlaması şirketin Mayıs 2023’te ilan ettiği kar bazlı Bitcoin biriktirme politikasına uyumlu ilerledi. Tether her çeyrek elde edilen karın yüzde 15’ini BTC alımına ayırma prensibini benimseyerek işlemleri çeyrek sonlarında ya da hemen sonrasında rezerv cüzdanlarında birleştiriyor. Son eklemelerle birlikte ana Bitcoin hazinesi 96.185 adet BTC’ye çıktı ve bu BTC’lerin toplam değeri 8.4 milyar dolar düzeyine geldi. Rakamlar Tether’i dünyadaki en büyük bilinen Bitcoin cüzdanları arasına taşıdı.

Maliyet tarafında ortalama alım fiyatı yaklaşık 51.100 dolar seviyesinde. Mevcut piyasa fiyatları dikkate alındığında portföyün gerçekleşmemiş kazancı 3.5 milyar doların üzerinde. Görünüm şirketin fiyat dalgalanmalarına karşı sabırlı ve bilanço odaklı bir strateji izlediğini ortaya koyuyor.

Kurumsal Alımlar Fiyattaki Düşüşe Rağmen Sürüyor

Tether’in sermaye dağılımı yalnızca kripto paralarla sınırlı değil. Şirket, kripto para faaliyetlerinden elde edilen karların bir bölümünü altın tedarik zincirine yönlendirme planını geçen yıl duyurdu. Madencilikten rafinasyona ve ticarete uzanan bu hat İsviçre’de tutulan fiziki altın rezervleriyle destekleniyor. Finansal açıklamalar Bitcoin ve altın varlıklarının geçen yılın ilk yarısında karlılığı anlamlı katkı sunduğunu gösterdi.

Kurumsal cephede benzer birikim eğilimi sürüyor. Strategy, son haftada ortalama 88.568 dolar maliyetle 1.229 adet BTC satın alarak 108.8 milyon dolarlık yeni bir ekleme yaptı. Japonya merkezli Metaplanet ise birkaç aylık aranın ardından 2025’in son çeyreğinde 4.279 adet BTC alımıyla yeniden piyasaya döndü. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 35.102 adet BTC’ye yükselerek 3 milyar dolar eşiğini aştı.

Fiyat cephesinde Bitcoin, yazının hazırlandığı sırada 88.000–90.000 dolar aralığında yatay hareketine devam ediyor. Kurumsal alımların devamı kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vadeli değer saklama ve bilanço güçlendirme hedeflerinin öne çıktığına işaret ediyor.