Ethereum (ETH)

Kimse Fark Etmedi: En Büyük Altcoin’de Sessiz Tarihi Rekor

Özet

  • Altcoin devi Ethereum’da çeyreklik akıllı sözleşme dağıtımı 8.7 milyonla tüm zamanların rekorunu kırdı.
  • Layer 2 çözümleri, RWA ve stablecoin faaliyetleri altcoin'de geliştirici ilgisini yeniden canlandırdı.
  • İşlem sayıları artarken ortalama işlem ücretleri tarihi dip seviyelere geriledi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

En büyük altcoin Ethereum’un fiyat cephesinde yatay seyir sürerken ağın teknik omurgasında dikkat çekici bir canlanma yaşanıyor. Ethereum, 2025’in son çeyreğinde geliştirici faaliyetlerinde tarihi bir eşiği geride bırakarak tek bir çeyrekte 8.7 milyon akıllı sözleşme dağıtımına ulaştı. Veriler piyasa beklentilerinin aksine ağın kullanım ve geliştirme tarafında güçlü bir ivmenin oluştuğunu gösteriyor. Ortaya çıkan tablo fiyat hareketlerinden bağımsız olarak Ethereum ekosisteminde uzun vadeli bir yeniden yapılanmaya işaret ediyor.

İçindekiler
1 Ethereum’un Geliştirici Aktivitesinde Tarihi Kırılım
2 Ağ Kullanımı Artarken Maliyetler Düşüyor

Ethereum’un Geliştirici Aktivitesinde Tarihi Kırılım

Söz konusu rekor rakamları analist Joseph Young X hesabından paylaştı ve rakamlar Token Terminal verilerine dayanıyor. Analistin paylaşımına göre 8.7 milyonluk sözleşme sayısı 2021’in ikinci çeyreğinde kaydedilen yaklaşık 6 milyonluk önceki zirveyi açık farkla geride bıraktı. Young, birden fazla çeyreğe yayılan düzenli artışın manipülasyonla yaratılmasının zor olduğuna dikkat çekerek ortaya çıkan tablonun spekülatif dalgalanmalardan ziyade organik talebi yansıttığını vurguladı.

Ethereum Akıllı Sözleşme

Geliştirici cephesindeki bu toparlanmanın arkasında özellikle rollup çözümleri ve Layer 2 ağlarının hızlı yayılması yer alıyor. Buna ek olarak gerçek dünya varlıklarının (RWA’lar) tokenizasyonu, stablecoin ihraçları ve niyet-temelli (intent-based) cüzdan altyapıları da sözleşme sayısını yukarı taşıyan temel unsurlar arasında öne çıkıyor. Geliştiricilerin artan şekilde ölçeklenebilirlik ve kullanıcı deneyimi odaklı ürünlere yönelmesi ekosistemin teknik derinliğini artırıyor.

Bu sıçrama önceki döneme kıyasla ters bir görüntüye karşılık geliyor. 2024 boyunca çeyreklik sözleşme sayıları 1.5 milyon seviyesini aşmakta zorlanmış, yılın son çeyreğinde ise yalnızca 528.000 yeni sözleşme dağıtılmıştı. 2025’in ilk çeyreğinde yaklaşık 6 milyon olan rakam üçüncü çeyrekte 3.1 milyona gerilemişti. Güncel artışla birlikte Ethereum’da bugüne kadar dağıtılan toplam sözleşme sayısı yaklaşık 91.7 milyona çıktı.

Ağ Kullanımı Artarken Maliyetler Düşüyor

Teknik hareketlilik yalnızca geliştirici istatistikleriyle sınırlı kalmadı. Blockchain içi kullanım tarafında da belirgin bir artış söz konusu. Etherscan verilerine göre Ethereum’un ana ağı yakın zamanda tek bir günde yaklaşık 2.2 milyon işlemi işleyerek yeni bir rekora imza attı. Aynı dönemde ortalama işlem ücreti yaklaşık 0,17 dolar seviyesine kadar geriledi.

Söz konusu rakamlar Mayıs 2022’de tek bir işlemin maliyetinin 200 doların üzerine çıktığı dönemle karşılaştırıldığında dramatik bir değişimi ortaya koyuyor. 2025 yılında hayata geçirilen Pectra ve Fusaka güncellemeleri doğrulayıcı verimliliğini artırarak gas limitinin artmasına katkı sağladı ve daha yüksek işlem hacminin düşük maliyetle taşınmasına olanak tanıdı.

Blockchain içi hareketliliğin bir diğer göstergesi de transfer sayıları oldu. CryptoQuant verilerine göre 29 Aralık’ta toplam transfer sayısı 1.06 milyona yükseldi ve Ekim 2023’ten beri görülmeyen seviyelere çıktı. 2025’in son çeyreğinde artan oynaklık ağ üzerindeki ekonomik aktivitenin yeniden hızlandığını ortaya koyarken, ETH coin’in fiyatı yıllık zirvelerin altında kalmaya devam etti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

