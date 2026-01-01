ALTCOIN

Bir Günde Yüzde 1200: Şanslı Yatırımcı Binance Listeli Altcoin Sayesinde 1 Milyon Dolar Kazandı

Özet

  • Altcoin Broccoli(714), düşük likidite ve şüpheli alımlar nedeniyle saatler içinde yüzde 1200 yükseldi.
  • Olası bir piyasa yapıcı hesabı hack'i altcoin'in fiyatının yapay biçimde şişmesine yol açtı.
  • Bir yatırımcı hızlı refleks göstererek yaklaşık 1 milyon dolar kazanç sağladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasası 2026 yılına sıra dışı bir fiyat hareketiyle girdi. BNB Chain üzerinde çıkarılan ve Changpeng Zhao’nun köpeğinden esinlenen Broccoli(714) adlı altcoin saatler içinde yaklaşık yüzde 1200 değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti. İlk bakışta güçlü bir yükseliş gibi görünen fiyat hareketi kısa sürede şüpheli işlemler ve olası bir güvenlik ihlali iddialarıyla gölgelendi. Sert fiyat hareketinin ortasında ise bir yatırım doğru zamanlama sayesinde yaklaşık 1 milyon dolarlık kazanç elde etti.

İçindekiler
1 BROCCOLI(714) Fiyatında Olağanüstü Yükseliş Nasıl Yaşandı?
2 Yaşananlar Sonrası Binance Harekete Geçti

BROCCOLI(714) Fiyatında Olağanüstü Yükseliş Nasıl Yaşandı?

Piyasa verilerine göre Broccoli(714), düşük likiditeye sahip olması nedeniyle agresif alımlar karşısında hızla yukarı taşındı. Blockchain analiz platformu Lookonchain’in paylaştığı bilgilere göre ele geçirilmiş olduğu düşünülen bir piyasa yapıcı hesabı üzerinden spot piyasada yoğun alımlar gerçekleştirildi. Görece sınırlı sermaye sığ likidite ortamında çarpan etkisi yaratarak fiyatı kısa sürede katladı.

Altcoin birkaç saat içinde yaklaşık 0,012 dolar seviyesinden 0,16 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte işlem hacmi de olağanüstü biçimde artarak yaklaşık yüzde 4800 oranında sıçradı ve 500 milyon dolara yaklaştı. Bu rakam normal şartlarda küçük ölçekli bir altcoin için son derece sıra dışı kabul edilir.

Yükselişin gerçekleştiği ağ ise BNB Chain oldu. Emir defterinde beliren büyük alım duvarları fiyatın yapay biçimde desteklendiğine dair güçlü sinyaller verdi. Vadeli işlemler tarafında ise aynı ölçüde bir yükseliş görülmemesi spot piyasadaki hareketin doğal talep kaynaklı olmadığına dair şüpheleri artırdı.

Yaşananlar Sonrası Binance Harekete Geçti

İddialara göre saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler çalınan fonlarla spot piyasada alım yaparken eş zamanlı olarak farklı hesaplar üzerinden vadeli işlemlerde long pozisyonlar açtı. Fiyatın hızla yükselmesi hem fonların izini kaybettirmeyi hem de vadeli işlemlerden kazanç sağlamayı mümkün kıldı. Düşük likidite koşulları fiyatın kısa sürede kontrol altına alınmasını kolaylaştırdı.

Bu kaotik ortamda herkes zarar etmedi. Vida isimli bir yatırımcı otomatik alarm sistemleri sayesinde Broccoli(714)’teki olağandışı hareketi erken fark etti. Kısa sürede yüzde 30’dan fazla yükseliş uyarısı alan Vida, küçük bir altcoin’de yaşanan yoğun alımların doğal görünmediğini değerlendirerek pozisyona girdi. Büyük alım emirlerinin aniden ortadan kalkmasıyla yön değiştirerek çıkış yapan yatırımcı fiyatın geri çekilmesinden de faydalanarak yaklaşık 1 milyon dolarlık net kazanç elde etti.

Olayın ardından Binance inceleme başlattığını açıkladı. Borsa yönetimi şu aşamada doğrudan bir hack kanıtı bulunmadığını belirtirken sürecin devam ettiğini vurguladı. İnceleme sürerken Broccoli(714) fiyatı 0,018 dolar civarına kadar geriledi ve yükselişe geç kalan yatırımcıların büyük bölümü ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Coin (SHIB), Cardano (ADA) ve PEPE 2 Ocak Fiyat Hedefleri

Dogecoin (DOGE) Grafiğinde Kırılma, Fiyat Hedef Koşuyor, AVAX’a Ne Oluyor?

Chainlink 2025’te Destan Yazdı Peki 2026’da LINK Coin Kaç Dolar Olacak?

Vitalik Buterin 2026 ve Sonrası İçin Ethereum (ETH)’un Gerçek Hedefini Açıkladı

XRP Coin 2026’da 5 Dolar Olacak Mı?

SEI Coin Kısa Vadeli Hedef ve 2026 Fed Sürprizi

2026’ya Meydan Okuyan Çıkış: Dev Altcoin’den “Büyük Yıl” Mesajı Geldi

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Kimse Fark Etmedi: En Büyük Altcoin’de Sessiz Tarihi Rekor
Bir Sonraki Yazı Binance’den Bitcoin Yatırımcılarını İlgilendiren Önemli Tarih Açıklaması: 2 Ocak 2026
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Coin (SHIB), Cardano (ADA) ve PEPE 2 Ocak Fiyat Hedefleri
Meme Token Teknik Analiz
Dogecoin (DOGE) Grafiğinde Kırılma, Fiyat Hedef Koşuyor, AVAX’a Ne Oluyor?
Avalanche (AVAX) DOGECOIN (DOGE)

Lost your password?