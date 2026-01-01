Bir Günde Yüzde 1200: Şanslı Yatırımcı Binance Listeli Altcoin Sayesinde 1 Milyon Dolar Kazandı

Kripto para piyasası 2026 yılına sıra dışı bir fiyat hareketiyle girdi. BNB Chain üzerinde çıkarılan ve Changpeng Zhao’nun köpeğinden esinlenen Broccoli(714) adlı altcoin saatler içinde yaklaşık yüzde 1200 değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti. İlk bakışta güçlü bir yükseliş gibi görünen fiyat hareketi kısa sürede şüpheli işlemler ve olası bir güvenlik ihlali iddialarıyla gölgelendi. Sert fiyat hareketinin ortasında ise bir yatırım doğru zamanlama sayesinde yaklaşık 1 milyon dolarlık kazanç elde etti.

BROCCOLI(714) Fiyatında Olağanüstü Yükseliş Nasıl Yaşandı?

Piyasa verilerine göre Broccoli(714), düşük likiditeye sahip olması nedeniyle agresif alımlar karşısında hızla yukarı taşındı. Blockchain analiz platformu Lookonchain’in paylaştığı bilgilere göre ele geçirilmiş olduğu düşünülen bir piyasa yapıcı hesabı üzerinden spot piyasada yoğun alımlar gerçekleştirildi. Görece sınırlı sermaye sığ likidite ortamında çarpan etkisi yaratarak fiyatı kısa sürede katladı.

Altcoin birkaç saat içinde yaklaşık 0,012 dolar seviyesinden 0,16 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte işlem hacmi de olağanüstü biçimde artarak yaklaşık yüzde 4800 oranında sıçradı ve 500 milyon dolara yaklaştı. Bu rakam normal şartlarda küçük ölçekli bir altcoin için son derece sıra dışı kabul edilir.

Yükselişin gerçekleştiği ağ ise BNB Chain oldu. Emir defterinde beliren büyük alım duvarları fiyatın yapay biçimde desteklendiğine dair güçlü sinyaller verdi. Vadeli işlemler tarafında ise aynı ölçüde bir yükseliş görülmemesi spot piyasadaki hareketin doğal talep kaynaklı olmadığına dair şüpheleri artırdı.

Yaşananlar Sonrası Binance Harekete Geçti

İddialara göre saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler çalınan fonlarla spot piyasada alım yaparken eş zamanlı olarak farklı hesaplar üzerinden vadeli işlemlerde long pozisyonlar açtı. Fiyatın hızla yükselmesi hem fonların izini kaybettirmeyi hem de vadeli işlemlerden kazanç sağlamayı mümkün kıldı. Düşük likidite koşulları fiyatın kısa sürede kontrol altına alınmasını kolaylaştırdı.

Bu kaotik ortamda herkes zarar etmedi. Vida isimli bir yatırımcı otomatik alarm sistemleri sayesinde Broccoli(714)’teki olağandışı hareketi erken fark etti. Kısa sürede yüzde 30’dan fazla yükseliş uyarısı alan Vida, küçük bir altcoin’de yaşanan yoğun alımların doğal görünmediğini değerlendirerek pozisyona girdi. Büyük alım emirlerinin aniden ortadan kalkmasıyla yön değiştirerek çıkış yapan yatırımcı fiyatın geri çekilmesinden de faydalanarak yaklaşık 1 milyon dolarlık net kazanç elde etti.

Olayın ardından Binance inceleme başlattığını açıkladı. Borsa yönetimi şu aşamada doğrudan bir hack kanıtı bulunmadığını belirtirken sürecin devam ettiğini vurguladı. İnceleme sürerken Broccoli(714) fiyatı 0,018 dolar civarına kadar geriledi ve yükselişe geç kalan yatırımcıların büyük bölümü ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldı.