Binance’den Bitcoin Yatırımcılarını İlgilendiren Önemli Tarih Açıklaması: 2 Ocak 2026

Global kripto para borsası Binance, spot piyasadaki işlem paritelerine yönelik periyodik denetimleri kapsamında önemli bir düzenleme kararı açıkladı. Yapılan değerlendirme sonucunda Bitcoin ile Romanya leyi arasında işlem yapılmasını sağlayan BTC/RON paritesinin listeden çıkarılacağı bildirildi. Karar düşük likidite ve sınırlı işlem hacmi gibi piyasa kalite kriterlerine dayandırıldı. Söz konusu değişikliğin belirlenen tarihten itibaren yürürlüğe gireceği net bir takvimle kamuoyuna duyuruldu.

BTC/RON İşlem Paritesi Neden Kaldırılıyor?

Binance’in yaptığı resmi bilgilendirmeye göre BTC/RON spot işlem paritesi 2 Ocak 2026 tarihinde TSİ 06.00’da platformdan kaldırılacak ve paritede alım satım işlemleri tamamen durdurulacak. Borsa yönetimi spot piyasadaki tüm işlem paritelerini düzenli aralıklarla inceleyerek kullanıcı güvenliğini ve piyasa verimliliğini korumayı hedeflediğini vurguladı. İncelemelerde likidite derinliği, işlem hacmi ve genel piyasa ilgisi temel belirleyiciler olarak öne çıktı.

BTC/RON paritesinin kaldırılması Bitcoin veya RON‘un Binance üzerindeki varlığını sona erdirmiyor. Açıklamada RON’un yalnızca bir itibari para birimi olduğu ve başka bir kripto parayı temsil etmediği özellikle belirtildi. Kullanıcılar Bitcoin işlemlerini Binance’te listelenmeye devam eden diğer uygun işlem pariteleri üzerinden sürdürebilecek.

Borsa yetkilileri bu tür kararların piyasanın sağlıklı işleyişi açısından gerekli olduğunu ifade ederken, işlem hacmi düşük paritelerin zaman içinde platformdan çıkarılmasının olağan bir uygulama olduğunun altını çizdi. Böylece daha aktif ve derin piyasalara sahip paritelerin ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Kullanıcıları Bekleyen Teknik Değişiklikler

Kararın bir diğer önemli boyutu ise otomatik işlem araçlarını kullanan yatırımcıları ilgilendiriyor. Binance, BTC/RON paritesi için Spot Trading Bots hizmetlerinin de aynı tarih ve saatte sonlandırılacağını açıkladı. Hizmeti aktif olarak kullanan yatırımcıların olası kayıpların önüne geçmek adına bot ayarlarını güncellemeleri veya ilgili botları iptal etmeleri gerekiyor.

Açıklamada işlem paritesinin kaldırılmasının kullanıcı hesaplarındaki bakiyelere doğrudan bir etkisi olmayacağına dikkat çekildi. Bitcoin ve RON bakiyeleri platform üzerinde tutulmaya devam edilecek ve farklı paritelerde işlem yapılabilecek. Böylece yatırımcıların varlık erişiminde herhangi bir kısıtlama yaşanmayacak.

Binance ekibi kullanıcıları planlanan tarih ve saatten önce gerekli düzenlemeleri yapmaları konusunda uyarırken, destek kanallarının sürece ilişkin sorular için açık olacağını da belirtti.