BINANCE

Binance’den Bitcoin Yatırımcılarını İlgilendiren Önemli Tarih Açıklaması: 2 Ocak 2026

Özet

  • Binance, BTC/RON spot işlem paritesini 2 Ocak 2026’da listeden çıkaracağını duyurdu.
  • Karar, düşük likidite ve sınırlı işlem hacmi gerekçelerine dayanıyor.
  • Bitcoin ve RON işlemleri diğer pariteler üzerinden devam edecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Global kripto para borsası Binance, spot piyasadaki işlem paritelerine yönelik periyodik denetimleri kapsamında önemli bir düzenleme kararı açıkladı. Yapılan değerlendirme sonucunda Bitcoin ile Romanya leyi arasında işlem yapılmasını sağlayan BTC/RON paritesinin listeden çıkarılacağı bildirildi. Karar düşük likidite ve sınırlı işlem hacmi gibi piyasa kalite kriterlerine dayandırıldı. Söz konusu değişikliğin belirlenen tarihten itibaren yürürlüğe gireceği net bir takvimle kamuoyuna duyuruldu.

İçindekiler
1 BTC/RON İşlem Paritesi Neden Kaldırılıyor?
2 Kullanıcıları Bekleyen Teknik Değişiklikler

BTC/RON İşlem Paritesi Neden Kaldırılıyor?

Binance’in yaptığı resmi bilgilendirmeye göre BTC/RON spot işlem paritesi 2 Ocak 2026 tarihinde TSİ 06.00’da platformdan kaldırılacak ve paritede alım satım işlemleri tamamen durdurulacak. Borsa yönetimi spot piyasadaki tüm işlem paritelerini düzenli aralıklarla inceleyerek kullanıcı güvenliğini ve piyasa verimliliğini korumayı hedeflediğini vurguladı. İncelemelerde likidite derinliği, işlem hacmi ve genel piyasa ilgisi temel belirleyiciler olarak öne çıktı.

BTC/RON paritesinin kaldırılması Bitcoin veya RON‘un Binance üzerindeki varlığını sona erdirmiyor. Açıklamada RON’un yalnızca bir itibari para birimi olduğu ve başka bir kripto parayı temsil etmediği özellikle belirtildi. Kullanıcılar Bitcoin işlemlerini Binance’te listelenmeye devam eden diğer uygun işlem pariteleri üzerinden sürdürebilecek.

Borsa yetkilileri bu tür kararların piyasanın sağlıklı işleyişi açısından gerekli olduğunu ifade ederken, işlem hacmi düşük paritelerin zaman içinde platformdan çıkarılmasının olağan bir uygulama olduğunun altını çizdi. Böylece daha aktif ve derin piyasalara sahip paritelerin ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Kullanıcıları Bekleyen Teknik Değişiklikler

Kararın bir diğer önemli boyutu ise otomatik işlem araçlarını kullanan yatırımcıları ilgilendiriyor. Binance, BTC/RON paritesi için Spot Trading Bots hizmetlerinin de aynı tarih ve saatte sonlandırılacağını açıkladı. Hizmeti aktif olarak kullanan yatırımcıların olası kayıpların önüne geçmek adına bot ayarlarını güncellemeleri veya ilgili botları iptal etmeleri gerekiyor.

Açıklamada işlem paritesinin kaldırılmasının kullanıcı hesaplarındaki bakiyelere doğrudan bir etkisi olmayacağına dikkat çekildi. Bitcoin ve RON bakiyeleri platform üzerinde tutulmaya devam edilecek ve farklı paritelerde işlem yapılabilecek. Böylece yatırımcıların varlık erişiminde herhangi bir kısıtlama yaşanmayacak.

Binance ekibi kullanıcıları planlanan tarih ve saatten önce gerekli düzenlemeleri yapmaları konusunda uyarırken, destek kanallarının sürece ilişkin sorular için açık olacağını da belirtti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sharpe oranı Kripto Paralarda zamanı geldi diyor

Bir Günde Yüzde 1200: Şanslı Yatırımcı Binance Listeli Altcoin Sayesinde 1 Milyon Dolar Kazandı

Herkes Satarken O Toplamaya Devam Ediyor: 8.888 Bitcoin’den Oluşan Transferin Perde Arkası

2026’nın İlk Bitcoin Analizi

Son Dakika: Marker Maker Hacklendi Binance’deki Altcoin Yüzde 1141 Arttı

Düşüşü Bilen Analistin Yılbaşı Tavsiyesi

Kripto Paralar Yükselecek Mi?: 2 Büyük On-Chain Analisti Piyasanın Röntgenini Çekti

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bir Günde Yüzde 1200: Şanslı Yatırımcı Binance Listeli Altcoin Sayesinde 1 Milyon Dolar Kazandı
Bir Sonraki Yazı Ünlü Avukat John Deaton’ın Sessiz Hamlesi XRP’yi Tarihe Geçirdi: Neler Yaşandı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Coin (SHIB), Cardano (ADA) ve PEPE 2 Ocak Fiyat Hedefleri
Meme Token Teknik Analiz
Dogecoin (DOGE) Grafiğinde Kırılma, Fiyat Hedef Koşuyor, AVAX’a Ne Oluyor?
Avalanche (AVAX) DOGECOIN (DOGE)

Lost your password?