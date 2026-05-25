Bitcoin rezervlerinde hızlı artış Binance borsasına 16 bin BTC girişi

Kripto piyasasında geçen hafta yaşanan sert satış sonrası, Bitcoin ve genel piyasa değerinde kısmi bir toparlanma dikkat çekti. Toplam piyasa değeri 2,57 trilyon dolar seviyesinde seyrediyor, işlem hacmi ise 24 saat içinde 60 milyar dolar olarak ölçüldü. Bitcoin kısa süreli bir düşüşün ardından yeniden 77.000 dolara tırmandı.

Binance’e büyük miktarda Bitcoin girişi

Binance borsasında yaklaşık 10 gündür aralıksız olarak büyük miktarda Bitcoin yatırıldığı gözlendi. Kripto araştırmacısı Darkfost’un paylaştığı verilere göre, Binance’e giren Bitcoin miktarının haftalık ortalaması 16 Mayıs’ta 378 BTC iken bu rakam 25 Mayıs’ta 1.190 BTC’ye yükseldi. 18 Mayıs’ta ise bir günde 3.600’ün üzerinde BTC yatırıldığı bildirildi.

Söz konusu girişler, son bir ayda Binance cüzdanlarındaki Bitcoin rezervini ciddi şekilde artırdı. Nisan sonunda 616.000 civarında olan rezerv, 25 Mayıs itibarıyla yaklaşık 632.000 BTC’ye çıktı. Böylece bir ayda borsaya toplam 16.000 BTC taşınmış oldu.

Borsalara yönelik Bitcoin transferleri genellikle satış baskısı ihtimaline işaret ettiği için analistler bu süreci yakından takip ediyor.

Piyasa duyarlılığı ve ETF çıkışları

Bitcoin son 24 saatte küçük bir yükseliş gösterirken, 7 günlük endeks yeniden pozitife döndü. Ancak yıl başından bu yana bakıldığında yüzde 12 düşüş devam ediyor. Yazı yayına alındığında Bitcoin 77.101 dolardan işlem görüyordu.

Öte yandan, kısa süre önceye kadar hızlı biçimde toparlanan Bitcoin ETF’lerinde yeniden büyük miktarda çıkışlar yaşandı. Sosovalue tarafından aktarılan verilere göre, son bir haftada Bitcoin ETF’lerinden toplamda 1,2 milyar doların üzerinde çıkış kaydedildi. Mayıs ayı toplamında ise 1 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu.

Analistler, ETF’lere girişlerin yeniden istikrara kavuşup kavuşmayacağına odaklanmış durumda. Eğer çıkış ivmesi gelecek haftada devam ederse, bu durum piyasa için olumsuz bir tablo yaratabilir.

Tarih Aralığı BTC Girişi (Binance) Bitcoin ETF Çıkışı 1 ay 16.000 BTC 1 milyar dolar Son 1 hafta Birkaç bin BTC 1,2 milyar dolar

Büyük yatırımcıların (balinaların) hareketleri

Alphractal’ın “Whale vs Retail Delta” verileri piyasada kayda değer bir ayrışmaya işaret etti. Bu metrik Kasım 2024’ten beri görülen en güçlü pozitif ayrışmayı gösterdi ve büyük yatırımcıların piyasaya yeniden ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

Yakın zamanda Strategy adlı fon, Bitcoin pozisyonunu 24.869 BTC artırarak elindeki toplam BTC’yi yaklaşık 2 milyar dolar daha yükseltti. Bu alımların ortalama fiyatı ise 80.985 dolar olarak hesaplandı.

Buna ek olarak, 2013 yılından beri hareketsiz olan bir balina cüzdanından yaklaşık 500 BTC’lik transfer yapıldığı, 1.000 BTC ve üzerinde tutan cüzdanların son iki haftada toplam 47.000 BTC daha biriktirdiği aktarıldı.

Mini sözlük: “Whale vs Retail Delta”, balina ve perakende yatırımcıların alım-satım eğilimleri arasındaki farkı ölçen piyasa metriğidir. Pozitif ayrışma, büyük oyuncuların toplamda daha fazla alım yaptığı durumlarda görülür.

Piyasadaki ikili sinyaller

Uzmanlar piyasada bir yanda artan borsa girişleri ve ETF çıkışları, diğer tarafta ise büyük yatırımcıların alım yapması nedeniyle çelişkili sinyallerin güçlendiğini belirtiyor. Küçük yatırımcılar zararlarını sınırlamaya odaklanırken, uzun vadeli yatırımcılar ve varlıklı trader’lar mevcut fiyat seviyesini fırsata çevirmeye çalışıyor. Makro ekonomik riskler azaldığı takdirde, bu ayrışmanın piyasa yönünü belirlemesi bekleniyor.