Shiba Inu, Toncoin ve ZEC’de önemli destek seviyeleri test ediliyor

Kripto para piyasası son günlerde belirgin bir dalgalanma yaşıyor. Özellikle Zcash (ZEC), Toncoin (TON) ve Shiba Inu (SHIB) özelinde kritik teknik seviyeler öne çıkıyor. Hem yükseliş momentumu hem de kısa vadeli düzeltme eğilimleri, yatırımcılarda belirsizlikleri artırdı.

ZEC teknik göstergelerle sınanıyor

Zcash, son dönemdeki hızlı yükselişiyle 680 dolar bölgesini test etti. Ancak bu seviyelerde yoğun satış baskısının devreye girmesiyle fiyat, üst fitilli mumlarla yukarıda tutunmakta zorlandı. Teknik göstergeler, özellikle RSI’ın haftalarca aşırı alım seviyesinde kaldıktan sonra düşmeye başlamasıyla birlikte, piyasada bir yorgunluk sinyali verdi. Buna karşın, fiyat halen yükselen 20 günlük hareketli ortalamasının ve diğer ana göstergelerin üzerinde seyrediyor. 50 ve 100 günlük ortalamalarda da toparlanmalar gözleniyor.

Yükselişlerin bu denli dik geçtiği dönemlerde, düzeltme gelmesi beklenen bir durum. Son rallide hacim artışı dikkat çekerken, fiyat eski zirvelere yaklaşınca alıcıların iştahında azalma başladı. ZEC’in 600-620 dolar arası kritik destek bölgesinde tutunması önemli. Eğer burada geri çekilme olursa, ilk olarak 530 dolar civarındaki 20 günlük ortalama, ardından da 430-450 dolar bandı gündeme gelebilir.

Kripto Para Kritik Destek Noktası Önemli Hareketli Ortalama ZEC $600–$620 20 günlük: $530 TON $1.75–$1.80 200 günlük: $1.75–$1.80 SHIB $0.00000540–$0.00000550 200 günlük: daha altında

Toncoin kritik sınırda

Toncoin, mayıs ayındaki sert ralliyle 3 dolara yaklaşmış; fakat bu yükselişin hemen ardından hızlı bir düzeltmeye girmişti. Şu anda fiyat 1.75-1.80 dolar bantındaki 200 günlük hareketli ortalamada tutunmaya çalışıyor. Bu seviyenin geçmişte uzun vadeli düşüş ile toparlanma arasındaki ayrımı belirlemesi açısından kritik olduğu belirtiliyor.

Ralli sırasında işlem hacminin ve spekülatif hareketlerin yoğun olduğu görüldü. Ancak satışların artmasıyla birlikte hem momentum hem de hacim ciddi şekilde geriledi. Son oluşan tepede, RSI’ın aşırı alımdan keskin şekilde dönmesiyle baskılar arttı. Yine de fiyat, 50 ve 100 günlük ortalamaların üstünde kalmayı sürdürüyor; bu da genel yapının tamamen olumsuz olmadığını gösteriyor.

Piyasa analistlerine göre, 200 günlük ortalama üzerinde kalıcılık sağlanırsa, kısa süreli konsolidasyonun ardından fiyatın yeniden 2.40 dolar seviyesine hareket etmesi mümkün. Aksi takdirde, ana destek kaybedilirse daha derin düzeltmeler beklenebilir.

Mini sözlük: Hareketli Ortalama (Moving Average), belirli bir zaman dilimindeki fiyatların ortalamasını alarak trendin yönünü ve mevcut momentumunu tespit etmeye yarayan teknik analiz göstergesidir. Farklı zaman dilimleri kullanılarak (örneğin 20, 50, 100, 200 günlük) kısa ve uzun vadeli trendler analiz edilir.

Shiba Inu’da zayıf görünüm hâkim

Shiba Inu cephesinde ise olumlu görünüm yerini kısa vadede sert bir satış dalgasına bıraktı. Mart ayından itibaren süren kademeli toparlanma, kısa vadeli yükselen kanaldan aşağı yönde kırıldıktan sonra kayboldu. Fiyat, kısa vadeli ortalamalarının ve destek trendinin altına sarkarak teknik açıdan negatif bir sinyal verdi.

Yükseliş yapılarını korumak için üst üste daha yüksek diplerin kalıcı şekilde tutulmasının önemli olduğu, ancak SHIB’in bu noktada zayıf kaldığı öne sürülüyor.

RSI göstergesi yukarı yönlü bir ayrışma göstermeyip nötr seviyelere yakın bir noktaya çekildi. Mevcut grafik, 0.00000540-0.00000550 dolar bölgesi korunamazsa mart ayındaki dip seviyelerin yeniden test edilebileceğine işaret ediyor. Ancak bu, ani ve derin bir çöküşün habercisi olarak değerlendirilmekten çok, piyasanın dinlenme ve yeniden taban oluşturma ihtiyacıyla açıklanıyor.

Shiba Inu için yükseliş ihtimalini hızlıca artıracak bir tetikleyici şu an için görünmüyor. Uzun vadeli 200 günlük ortalamanın da kayda değer şekilde fiyatın altında olması, uzun süredir SHIB üzerindeki zayıflığın sürdüğünü gösteriyor.