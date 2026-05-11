TON Coin için doğru zaman mı? Bitcoin nereye gidiyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • Jelle ayı piyasası dibinin belirlendiğini ancak Bitcoin'in yeni alım fırsatları vereceğini söylüyor.
  • On-Chain Mind: Uzun vadeli yatırımcılar, Bitcoin'deki bu yükselişte agresif bir şekilde kar realizasyonu yapmıyorlar. Bu önemli bir nokta. Satıyor olsalardı temkinli olurdum.
  • Sherpa TON Coin girişi için 2,15 doları bekleyecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
BitMine ve Strategy yeni kripto para alımlarını açıkladı. BTC 81 bin doların üzerinde alıcı bulsa da ETH 2.400 doları aşamadığı için altcoinler nispeten sakin. Peki kripto paralarda sıradaki hareket nereye olacak? BTC piyasaları nereye sürükleyecek? Uzun süredir kan kaybeden TON Coin almak için doğru zaman geldi mi?

Bitcoin (BTC)

İran’a sunulan son teklif de olumlu dönüş almadı ve buna rağmen Trump’ın ilan ettiği süresiz ateşkes devam ediyor. Süreç uzarken petrol fiyatı üç haneli seviyelerde ve bu hafta piyasalar enflasyon gerçeğiyle yüzleşecek. ÜFE’nin %4’lere yaklaşması beklenirken her yeni gün üretici maliyetlerinin enerji enflasyonu nedeniyle artışını sürdürmesinden endişe ediliyor.

Trump ve Xi görüşecek bu hafta Çin cephesinden de önemli haberler göreceğiz. Peki Bitcoin’de son durum ne? Jelle takma isimli analist ayı piyasası sona erse de Bitcoin’in yeni alım fırsatları vereceğini söylüyor.

“BTC ile ilgili planım değişmedi.  Ayı piyasasının dibi oluşsa bile, Bitcoin gerçekten hareketlenmeye başlamadan önce genellikle birkaç sağlam giriş fırsatı sunar. Dibin göründüğüne henüz ikna olmadım – ama eğer öyleyse, bir sonraki daha yüksek dipte bunun işaretleri olacaktır.

O zamana kadar sabırlı olalım. “

On-Chain Mind bugünkü raporunda uzun vadeli yatırımcıların son yükselişe rağmen agresif kar satışları yapmadığını söylüyor. Bu önemli çünkü uzun vadecilerin satışları hızlansaydı bu durum ayı piyasalarının daha derin bir diple neticelenebileceğine işaret ederdi.

“Uzun vadeli yatırımcılar, Bitcoin’deki bu yükselişte agresif bir şekilde kar realizasyonu yapmıyorlar. Bu önemli bir nokta.

Eğer uzun vadeli yatırımcılar bu noktada yoğun bir şekilde elindeki varlıkları satıyor olsaydı, ben çok daha temkinli davranırdım. Ancak şu ana kadar kar realizasyonu sınırlı düzeyde kalıyor. Güçlü eldeki yatırımcılar, bu hareketi büyük çaplı çıkış likiditesi olarak kullanmıyorlar… şimdilik.”

TON Coin

Sherpa bugün favori altcoinlerinden TON Coin’i ele aldı. Uzun süredir düşüş yaşayan TON Coin için henüz tepki zayıf olduğundan ve birçok kez bölge test edildiğinden bugünlerin giriş için mantıklı olmadığını söylüyor.

“Bu seviyeyi bir süredir takip ediyorum ama tepki zayıf + bu bölge zaten birkaç kez test edildi. Belki de denemeye değecek bir bölgedir ama sanırım 2,15 dolar civarı için biraz daha beklemeyi deneyeceğim.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
