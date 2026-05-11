XRP haftasonu %9 yükseldi hedef 2,05 dolar

XRP fiyatı, geride kalan haftasonunda yüzde 9’luk artışla 1,50 dolara ulaşarak dikkat çekici bir hareket sergiledi. Piyasadaki fiyatlamalar, hem teknik hem de zincir üstü verilerin güçlü bir yukarı yönlü kırılmaya işaret ettiği bir döneme denk geldi. Uzmanlara göre mevcut göstergeler, yükselişin hız kazanabileceğine dair güçlü sinyaller veriyor.

Teknik göstergeler kritik seviyede

TradingView verilerine göre XRP/USD paritesi, Temmuz 2025’te gördüğü çok yıllı zirve olan 3,66 dolar seviyesinin yüzde 60 altında işlem görüyor. Ayrıca, yıl başındaki 1,83 dolarlık açılışa göre de yüzde 21’lik düşük bir seviyede seyrediyor. Buna karşın son üç ayda yüzde 27’lik bir getiri sağladığı görülüyor.

Analist Darkfost, Binance borsasındaki finansman oranlarını inceleyerek yatırımcılara yükseliş sinyali verdi. Darkfost, XRP’nin finansman oranlarının yaklaşık üç aydır negatif bölgede kaldığını, ancak bu sürece rağmen fiyatın belirgin bir yükseliş kaydettiğini vurguladı.

“Geçmişte negatif finansman dönemi sonrasında toparlanan oranlar, XRP fiyatında keskin yükselişlere yol açtı. Nisan 2025’te de benzer şekilde, finansman normalleşirken fiyat 1,25 dolara tırmandı ve devamında yüzde 126’lık bir artış yaşandı.”

Öte yandan, Bollinger Bantları göstergesi de son 10 ayın en dar aralığına gerileyerek fiyat oynaklığında gözle görülür artış olabileceğini gösterdi. İki günlük grafikteki bantlar Temmuz 2025’ten bu yana en sıkışık seviyesine ulaşırken, bu durum teknik analizde genellikle önemli bir fiyat hareketinin habercisi olarak görülüyor.

Grafik formasyonları ve hedefler

Uzman Seth, XRP’nin günlük grafiğinde son yılların en dar Bollinger Band sıkışmasının oluştuğuna dikkat çekiyor. Benzer daralma Temmuz 2025’te yaşandığında, fiyat yüzde 90 yükselerek 3,66 dolar ile çok yıllı en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2024 Temmuz ayında ise yüzde 72’lik bir değer artışı kaydedilmişti.

Diğer teknik göstergeler de XRP’nin yakın dönemde dibe vurduğunu, potansiyel olarak 12 dolara kadar yükseliş için zemin hazırladığını gösteriyor. Özellikle günlük grafikte simetrik üçgen formasyonunun yukarı kırılması, daha büyük hareketlere işaret ediyor.

Şubat ayından bu yana fiyat, iki yakınsayan trend çizgisi arasında sıkışırken, üst bandın artık ana destek noktası olan 1,40 dolar civarında konumlandığı rapor edildi. Günlük kapanışların bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi halinde mevcut grafik yapısının öngördüğü yukarı hedef olan 2,05 dolara yol açılabilir. Bu hedef mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 41 üzerinde yer alıyor.

Trend dönüşü ve kritik seviyeler

MACD (hareketli ortalama yakınsama sapması) göstergesi de pozitif bölgeye yükseldi ve alış yönünde güçlü bir sinyal verdi. Tarihsel olarak XRP’de benzer MACD kesişimleri, önemli sıçramaların öncesinde görülmüştü.

Bir diğer analiz uzmanı CW8900, üç günlük grafikte uzun vadeli destek hattından sekmenin ardından XRP’de kapsamlı bir yükselişin yaklaştığı görüşünde. Fiyatın üzerinde kalması gereken kritik direnç alanı ise 1,40 ile 1,61 dolar bandı olarak öne çıkıyor. Yıllık dipten başlayan alımların devamı ve bu bölge üzerinde kalıcı seyir, uzmanlara göre XRP’nin trend değiştirdiğinin güçlü bir göstergesi olacak.

“Uzun vadeli düşüş eğilimi yavaş yavaş kırılırken, yatırımcı ilgisinin artışı XRP’de daha yüksek fiyatların önünü açabilir. Ancak 1,40–1,61 dolar geçilmeden kalıcı bir yön değişiminden söz etmek mümkün gözükmüyor.”