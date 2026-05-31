XRP günlük grafikte 1,34 dolar desteğine yakın seyretti

XRP, 31 Mayıs 2026 tarihinde Bitstamp borsasında 1,336 dolar seviyesine oldukça yakın işlem gördü ve analistler 1,34 dolar seviyesindeki yükselen kanal desteğine dikkat çekti. Alım yönlü beklentileri sürdüren piyasa takipçileri, bu desteğin korunması halinde kısa vadede 1,37 dolar ve 1,40 dolar seviyelerini yeni hedef olarak değerlendiriyor.

Fiyat Desteği ve Kısa Vadeli Hedefler

Kripto para analiz platformlarında yayınlanan son grafiklerde, XRP’nin 1,34 dolar bandında hareket ettiği gözlendi. Bu seviye, teknik anlamda yükselen bir kanalın alt sınırı olarak öne çıkıyor. Analist Ali Charts’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1,34 dolardaki kanal tabanına özellikle dikkat çekildi ve bu bölgenin alıcılar için fırsat sunabileceğine işaret edildi.

Ali Charts, 1,34 dolardaki yükselen kanalın alt sınırını potansiyel bir alım bölgesi olarak değerlendirdiğini belirtti. Analiste göre, bu seviye korunursa kısa vadeli hedefler 1,37 dolar ve 1,40 dolar olacak.

Eğer fiyat bu seviyenin altında kapanış yaparsa, yükseliş beklentisinin zayıflayabileceği ve 1,30 dolara kadar geri çekilme ihtimalinin artabileceği görüşü paylaşıldı.

Fibonacci Seviyeleri ve Direnç Bölgeleri

TradingView üzerinde yapılan teknik analizde XRP’nin, 1,4655 dolar civarındaki Fibonacci direncinin altında hareket ettiği görüldü. Fibonacci düzeltme seviyeleri, teknik analizde fiyatın olası geri dönüş ve direnç noktalarını belirlemek için kullanılır.

Mini sözlük: Fibonacci düzeltme seviyeleri, fiyatların belirli oranlarda geri çekilmesini öngören ve yatırımcılar tarafından destek veya direnç noktalarını tespit etmekte kullanılan teknik analiz aracıdır. Özellikle volatil piyasalarda yatırım kararlarını şekillendiren önemli göstergeler arasında yer alır.

1,4655 doların yanı sıra, XRP fiyatı 0,786 Fibonacci seviyesinin de altında kaldı. Talepte belirgin bir zayıflamanın işaretlerine rastlanırken, 1,30 dolar ve altındaki 1,25 ile 1,20 dolar seviyeleri yeni destek bölgeleri olarak öne çıktı. Eğer fiyat 1,30 doların altına inerse, satış baskısının artma ihtimali artacağı kaydedildi.

Daha güçlü bir toparlanma için fiyatın yeniden 1,4655 doları aşması ve ardından 1,8461, 2,1449 ve 2,3548 dolar seviyelerine yönelmesi bekleniyor.

MACD ve RSI’de Temkinli Görünüm

Teknik göstergeler, kripto paranın alıcılar için henüz güçlü bir sinyal vermediğini işaret ediyor. Günlük grafikte MACD göstergesi, düşüş eğilimini korudu ve MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında kaldı. Bu durum, piyasada hâlâ negatif eğilimin sürdüğüne işaret ediyor.

Histogram değerlerinin de negatif seyretmesinin, alıcıların zayıf kaldığını gösterdiği aktarıldı. RSI ise 42,87 seviyesindeydi ve nötr seviye olan 50’nin altında kalmayı sürdürdü. Bu rakam, XRP’nin aşırı satılmış olmadığını ancak kısa vadede satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu ortaya koydu.

Sonuç olarak, analistler 1,34, 1,37 ve 1,40 dolar seviyelerine odaklandı ve günlük kapanışların XRP’nin fiyat hareketinde belirleyici rol oynayacağını belirtti.

Seviye Durum 1,34 $ Kanal desteği 1,37 – 1,40 $ Kısa vadeli hedef 1,4655 $ Fibonacci direnci 1,30 $ Destek 1,8461 – 2,3548 $ Orta-uzun vade dirençler