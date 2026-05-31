XRP’de borsalara en büyük yıl içi girişin ardından 25,24 milyon coin hızlıca çekildi

Hafta sonu gerçekleşen işlemlerle, zincir üstü veri analiz platformu Santiment’e göre, 25,24 milyon XRP kripto para borsalarından kısa sürede çekildi. Bu hareket, özellikle daha önce yaşanan yüksek hacimli girişlerin hemen arkasından kaydedildi ve yatırımcıların dinamik strateji değişimine işaret etti.

XRP’de büyük borsa hareketlilikleri

Santiment’in verilerine göre, 29 ve 30 Mayıs’ta toplam 25,24 milyon adet XRP borsalardan çıkarıldı. Dikkat çeken bu çıkış, yalnızca bir gün önce, yılın en büyük XRP borsa girişinin yaşanmasının ardından gerçekleşti. 28 Mayıs’ta ise 22,8 milyon XRP borsalara yatırılmıştı; böylece çok kısa bir sürede toplamda yaklaşık 48 milyon adetlik ciddi bir akış meydana geldi.

Veriler, bu büyük çıkışların fiyat diplerinin hemen ardından geldiğini ve birçok bireysel yatırımcının piyasanın en düşük seviyelerinde satış yaptığı dönemde gerçekleştiğini gösteriyor.

Satış baskısı sonrası fiyat hareketleri

28 Mayıs’ta yapılan büyük XRP transferleri, işlem hacimlerinin dip seviyesindeyken meydana geldi. Analizlere göre, borsalara böylesine yüksek miktarda XRP aktaran yatırımcılar, son 15 haftanın en düşük fiyatlarından satış yaparak dikkat çekici bir hızlı karar süreci yaşadı. Bu işlemlerin ardından XRP fiyatı yaklaşık yüzde 5 oranında yükseldi ve piyasadaki satış baskısının geçici olarak hafiflediği gözlendi.

Santiment verilerine göre, son 30 gün içinde aktif işlem yapan ortalama XRP yatırımcısı yüzde 47 oranında zararla karşı karşıya kaldı. Özellikle son düşüş döneminde birçok yatırımcı en düşük seviyelerde satış yapmayı tercih etti.

Zincir üstü analizler, XRP’nin 30 günlük piyasa değeri/gerçekleşen değer (MVRV) oranının Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyesine indiğini gösterdi. Bu düşüş, yatırımcılar arasında korku ve umutsuzluğun yaygınlaştığı bir döneme denk geldi.

Mini sözlük: MVRV oranı, bir kripto paranın piyasa değerinin, yatırımcılar tarafından ödenen ortalama fiyata oranıdır. Düşük MVRV, yatırımcıların çoğunluğunun zararına satış yaptığı bir ortamı işaret eder ve tarihi olarak olası toparlanma sinyali olarak değerlendirilir.

Duygu bakımından aşırı negatiflik ve olası dönüş

Yatırımcı davranışlarını inceleyen Santiment, topluluk duyarlılığının sert şekilde negatife döndüğünü, piyasa yorumlarında ise her olumlu yoruma karşı yaklaşık bir olumsuz yorum kaydedildiğini ortaya koydu. Bu tablo, piyasada tedirginliğin zirveye çıktığı ve satış dalgasının güçlendiği noktaları işaret ediyor.

Tarihsel verilere göre, böyle dönemlerde görülen yoğun olumsuzluk, çoğu zaman bir toparlanma hareketinin öncüsü olabiliyor. Santiment, daha önce de benzer yükseliş hareketlerinin yaşandığını hatırlatıyor.

Fiyat beklentileri ve teknik değerlendirmeler

Habere göre, yazının hazırlandığı sırada XRP’nin son 24 saatlik süreçte yüzde 0,33 düşüşle 1,33 dolara indiği görülüyor. Kripto analisti Ali, yükselen kanalın dip bölgesini 1,34 dolar civarında önemli alım alanı olarak izlediğine dikkat çekti ve bu seviyenin korunması halinde, fiyatın kısa vadede 1,37 ve 1,40 doları hedefleyebileceğini belirtti.