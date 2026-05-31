Solana (SOL)

Solana fiyatı direnç altında kalırken BNB aynı seviyeyi geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 BNB kritik direnç çizgisini aştı, Solana ise hala altında işlem görüyor.
  • 🦾 Piyasada teknik analistler Solana’da kırılım bekliyor ve 125 dolar hedefini ön plana çıkarıyor.
  • 🔍 $SOL için üçgen formasyonu önemli destek ve direnç seviyelerini işaret ediyor.
  • 🔔 Mayıs ayı sonrası BNB’de görülen yükseliş, Solana yatırımcılarını da heyecanlandırdı.
Solana fiyatı, son dönemde izlenen teknik analizlere göre önemli bir çıkış seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Diğer yandan BNB, aynı direnç bölgesini aşarak piyasada dikkat çeken bir performans sundu. CryptoCurb tarafından paylaşılan karşılaştırmalı grafikte, her iki kripto varlığın son aylardaki hareketleri yakından incelendi.

İçindekiler
1 Solana ve BNB fiyat hareketleri karşılaştırılıyor
2 Teknik analiz: Solana üçgen formasyonu ve yükselme hedefi
3 Solana ve BNB arasında fiyat hareketleri karşılaştırması

Solana ve BNB fiyat hareketleri karşılaştırılıyor

CryptoCurb’un X platformunda yayımladığı analizde; Solana ve BNB fiyatlarının Ekim 2025’teki tepe seviyeden itibaren oldukça benzer ve birbirine paralel bir seyir izlediği gösterildi. Grafik üzerinde, BNB Mayıs ayı sonunda kırmızı renkle işaretlenen önemli direnç çizgisinin üzerine çıkarken yüzde 10’dan fazla değer kazandı. Buna karşılık Solana ise aynı direnç seviyesinin altında kalmayı sürdürdü ve yükseliş ivmesi yakalayamadı.

CryptoCurb, “Solana, BNB’ye kıyasla henüz bu belirgin direnci aşamadı. BNB’de görülen hareketin ardından SOL’un da benzer bir atak yapması mümkün olabilir; ancak şu anda net bir kırılım gerçekleşmedi” değerlendirmesini yaptı.

Yapılan analizde, özellikle iki coinin fiyatlarının tarihsel olarak birbirini takip eden bir yapıda hareket ettiğine vurgu yapıldı. Ancak teknik olarak, Solana’nın grafiklerde belirlenen direnç bölgesinin üzerine çıkması gerektiği belirtildi.

Mini sözlük: CryptoCurb, kripto para piyasasına yönelik teknik analiz ve karşılaştırmalı grafikler paylaşan anonim bir sosyal medya analistidir. Paylaşımları genellikle yatırımcıların piyasa eğilimlerini anlamalarına destek olur.

Teknik analiz: Solana üçgen formasyonu ve yükselme hedefi

Ray isimli bir diğer teknik analist de, Solana grafiğinde üçgen formasyonunu ön plana çıkardı. Son paylaşıma göre, SOL fiyatı 82,79 dolar civarında üçgenin alt bandında tutunuyor. Bu yapı dahilinde, fiyatın Şubat ayında gerçekleşen sert düşüşten sonra birbirine yaklaşan dip ve zirve noktaları oluşturduğu kaydedildi.

Analistler; 91,20 dolar, 94,02 dolar, 97,67 dolar, 90,74 dolar ve 98,39 dolar gibi önemli zirvelerin, 67,70 dolar, 75,67 dolar, 76,76 dolar ve 81,42 dolar gibi taban seviyelerle birlikte belirginleştiğini aktardı. Fiyat, kısa vadeli alçalan direnç çizgisi ile yükselen ana destek bandı arasında sıkışmış durumda bulunuyor.

Ray, güncel analizinde “Yükseliş gerçekleşirse, $SOL için bu sıçrama unutulmaz olabilir” değerlendirmesinde bulundu ancak yeni bir ivme için üçgenin üst trend çizgisinin kırılması gerektiğinin altını çizdi.

Ray’in belirlediği yükseliş hedefinin ise 125 dolar olduğu vurgulandı. Ancak mevcut duruma göre bu seviyenin test edilebilmesi için öncelikle teknik olarak belirlenen dirençlerin aşılması bekleniyor.

Mini sözlük: Üçgen Formasyonu, teknik analizde fiyat hareketlerinin birbirine yaklaşan destek ve direnç çizgileri arasında sıkıştığı ve sonunda güçlü bir kırılım potansiyeli taşıyan grafik yapısıdır. Sıklıkla kırılım yönüne doğru yüksek hacimli hareketler görülür.

Solana ve BNB arasında fiyat hareketleri karşılaştırması

Fiyat karşılaştırmalarında, BNB’nin kırılımı sonrası kısa sürede yüzde 10’un üzerinde bir yükseliş yakaladığı, Solana’nın ise direnç altında yatay kaldığı görüldü. Analistler, BNB’de yaşanan çıkışın ardından gözler Solana’nın hareketlerine çevrildi.

Kripto varlıkKırılım durumuGüncel fiyat (yaklaşık)Yükseliş hedefi
Solana (SOL)Direnç altında82,79 dolar125 dolar
BNBDirenç üzerindeKırılım sonrası +%10Belli değil
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
