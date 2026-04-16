Drift Protocol’e 147,5 milyon dolarlık yeni paket, USDT ile vites artırdı

Drift Protocol, geçtiğimiz nisan ayında Kuzey Kore bağlantılı bir siber saldırının hedefi olmuş ve büyük çaplı zarara uğramıştı. Şimdi ise platform, Tether öncülüğünde hazırlanan ve toplamda 147,5 milyon dolara ulaşan bir finansman paketiyle yeniden kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Platformdaki zarar gören kullanıcıları kurtarma amacı taşıyan bu destek, Tether’in USDT’sini yerleşim aracı olarak merkeze alacak şekilde planlandı.

Yeni başlangıç: Drift yeniden yapılanıyor

Tether, kurtarma programı kapsamında 127,5 milyon dolar doğrudan, diğer ortaklar ise ek olarak 20 milyon dolar fon sağlayacak. Bu destek, Drift’in 1 Nisan’da yaşamış olduğu 270 milyon dolarlık istismarın ardından kullanıcıların kayıplarını telafi etmek ve platformu USDT tabanlı kalıcı vadeli işlemler borsası olarak Solana ağında yeniden faaliyete geçirmek üzere oluşturuldu. Öncesinde ise platformda Circle’ın USDC’si yerleşim katmanı olarak kullanılıyordu.

Tether’in öncülük ettiği bu paket, gelir endeksli kredi olanakları, ekosistemde büyümeyi hedefleyen hibeler ve likidite sağlayıcılarına verilecek kredilerden oluşuyor. Ayrıca, işlem ücretlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümü ve taahhüt edilen sermaye, kullanıcı kayıplarını zamanla karşılamayı amaçlayan özel bir kurtarma fonuna aktarılacak. Toplam kaybın ise yaklaşık 295 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Kritik saldırı ve pazar rekabeti

Drift Protocol, 6 ay boyunca kendini nicel işlem şirketi gibi gösteren Kuzey Kore bağlantılı bir grup tarafından hedef alınmış, Nisan başındaki saldırı sonucu 270 milyon doları aşan bir kayıp yaşanmıştı. Olayın ardından, Drift’in yönetim token’i olan DRIFT, değerinin yüzde 70’ini kaybetti.

Saldırının ardından, Circle’ın tepkisi kripto para topluluğunda tartışma yarattı. Çünkü saldırganlar, Circle’ın zincirler arası transfer protokolünü kullanarak Solana’dan Ethereum’a yaklaşık 232 milyon USDC taşımıştı. Buna karşın, bazı araştırmacılar ve kripto topluluğunun önde gelen isimleri, Circle’ın hızlı davranıp şüpheli cüzdanları kara listeye alma ve fonları dondurma konusunda yavaş kaldığını savundu.

Circle CEO’su Jeremy Allaire, şirketin cüzdanları ancak güvenlik güçleri ya da mahkemeler tarafından resmi olarak talep edilirse dondurduklarını, siber saldırı sırasında gerçek zamanlı olarak böyle bir adım atmadıklarını belirtti.

Tether ise siber saldırılarda ilgili adresleri daha hızlı dondurmasıyla öne çıkıyor ve bu alanda daha çevik bir tavır izliyor.

Drift’in Solana’daki yeri ve stablecoin yarışındaki son durum

2021 yılında kurulan Drift, Solana üzerindeki en büyük merkeziyetsiz kalıcı vadeli işlemler borsası konumunda. Takriben 175 bin kullanıcıya ulaşan platformda bugüne kadar 150 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleşti. Vadeli işlemlerle birlikte spot ticaret, kredi verme, borçlanma ve çapraz teminatlı alım-satım gibi farklı ürünler sunuluyor.

Stablecoin piyasasında rekabet kızışmaya devam ediyor. Özellikle borsalar, finans teknolojisi şirketleri ve geleneksel finans kurumları dijital varlık ekosistemine entegrasyon için altyapı, likidite ve ödeme ağlarını hızla genişletmeye çalışıyor. Son dönemde Circle’ın USDC’si hem regülasyonlarla uyum hem de kurumsal talepteki artışla Tether’in uzun süredir elinde bulundurduğu pazar liderliğine yaklaşmaya başladı.

CoinDesk verilerine göre Tether’in toplam arzı hâlâ USDC’ye göre oldukça yüksek olsa da, Circle’ın işlem hacmi son dönemlerde ilk kez Tether’i geçti ve USDC’nin piyasa payında belirgin bir artış yaşandı.

Tether’in yeni kurtarma paketiyle birlikte, Drift’in USDT’ye geçişi sırasında platform komisyonlarında indirimler ve kullanıcı odaklı çeşitli teşvikler de verilecek. Ayrıca fonun bir bölümü piyasa yapıcı kurumlara likidite desteği sağlanması için aktarılacak, böylece yeniden açıldığında platformda derinlikli bir ticaret ortamı hedefleniyor.

Drift’in yeni yol haritası, USDT’nin platformun çekirdeğine yerleşmesini sağlarken, kullanıcı kayıplarının karşılanması ve platformun yeniden işlem açabilmesi için kritik bir adım olarak görülüyor.