Bitcoin ETF’lerde iki günde 600 milyon doları aşan güçlü giriş

ABD’de Bitcoin spot borsada işlem gören fonlarda (ETF) ikinci gün üst üste yüksek miktarda para girişi yaşandı. Çarşamba günü fonlara toplam 186,1 milyon dolar ek yatırıldı. Bir önceki gün ise bu rakam 411,5 milyon dolar olarak kaydedilmişti; böylece son iki günde fonların çektiği toplam net giriş 600 milyon dolar sınırını geçti.

Fonlarda net varlık büyüklüğü yükseldi

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgi, yıl başından bu yana istikrarlı şekilde artmaya devam ediyor. 13 farklı fonun yönetimindeki toplam net varlık miktarı 15 Nisan itibarıyla 97,6 milyar dolara yükseldi. Ocak 2024’te piyasaya sürülen bu yatırım ürünlerine şimdiye kadar 57,1 milyar dolarlık net giriş oldu. Güncel verilere göre, fonların elindeki varlıklar Bitcoin’in piyasa değerinin yaklaşık yüzde 6,5’ine denk geliyor.

Çarşamba günü itibarıyla yalnızca iki fon net giriş açıkladı. BlackRock’ın IBIT fonu, ay başından bu yana en yüksek günlük yatırımını görerek tek başına 291,9 milyon dolar çekti. Listenin ikinci sırasında ise Morgan Stanley’nin MSBT fonu 19,3 milyon dolar net giriş elde etti.

Morgan Stanley fonu ilk haftasında rakibini geride bıraktı

Morgan Stanley’nin spot Bitcoin ETF’si MSBT, piyasadaki ilk haftasında dikkat çekici bir başarıya imza attı. MSBT, sadece altı işlem gününde 103 milyon doların üzerinde net giriş barajına ulaşarak, WisdomTree Bitcoin fonunun toplamda sahip olduğu 86 milyon doları geride bıraktı. Morgan Stanley, ABD’nin en büyük bankalarından biri olarak finans piyasalarındaki ağırlığıyla biliniyor; bu fon da açıldığı günden bu yana yatırımcılardan ciddi ilgi topladı.

Söz konusu dönemde sekiz fonun hiçbir para giriş veya çıkışı olmadı. Buna karşılık Fidelity’nin FBTC fonunda 47,4 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Dikkate değer bir diğer gelişme ise Ark Invest ve 21Shares ortaklığındaki ARKB ile Grayscale’in GBTC fonlarında yaşanan sırasıyla 42,2 milyon ve 23,4 milyon dolarlık geri çekilmeler oldu. Bitwise’ın BITB ve VanEck’in HODL fonlarında da benzer şekilde, daha küçük ölçekli olmakla birlikte, sırasıyla 8,5 milyon ve 3,7 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

Bitcoin fiyatında hareketlilik sürüyor

Öte yandan Bitcoin fiyatında da önemli oynaklık gözlendi. The Block verilerine göre, perşembe günü Bitcoin 74.600 doların üzerinde işlem gördü. Haftalık bazda fiyat yüzde 3 değer kazanırken, 6 Şubat’ta 60.000 dolara kadar geriledikten sonra bugüne kadar yüzde 23’lük artış kaydetti. Ancak mevcut fiyat, 6 Ekim 2025’teki yaklaşık 126.000 dolarlık rekorun halen yüzde 41 altında bulunuyor.

Fonlara yapılan bu yeni yatırımların, özellikle Morgan Stanley ve BlackRock gibi dev kurumların liderlik etmesiyle öne çıktığı; diğer büyük fonlarda ise çıkışların devam ettiği bildirildi.

Yatırımcıların ilgisi BlackRock ve Morgan Stanley gibi önde gelen kurumlara yoğunlaşırken, diğer ETF’lerde çıkışların son günlerde hızlandığı gözlemlendi. Analistler, fonlar arasındaki bu farkın ilerleyen dönemlerde daha da belirgin hâle gelebileceğini düşünüyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinin toplam portföy büyüklüğü giderek piyasa üzerinde daha fazla etki yaratabilir. Özellikle yeni açılan fonların kısa sürede gösterdiği performans, sektörde dikkatle izleniyor.

Son olarak, piyasa hareketlerinin hem fonlara hem de Bitcoin fiyatına yansımaları, önümüzdeki günlerde yatırımcıların odağında kalmaya devam edecek.