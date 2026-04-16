BITCOIN (BTC)

Son Dakika: İran’dan kötü sürpriz Bitcoin tekrar düşüşe geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • İran'ın planladığı Hürmüz geçiş ücreti İran bankaları aracılığıyla ödenecek - ISNA.
  • Daha önce İranlı yetkililer ödemelerin yaptırımlardan kaçmak için Bitcoin ile yapılabileceğinden bahsetmişti.
  • İran, ABD’nin aşırı taleplerinden vazgeçmesini istedi eğer bir anlaşma görmek istiyorsak bazı maddelerde Trump’ın yumuşadığını görmemiz öncü sinyal olacaktır.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
ABD piyasa açılışıyla yakın zamanlı olarak servis edilen son dakika haberi Bitcoin fiyatının aniden düşüş yaşamasına neden oldu. En büyük 15 dakikalık düşüş mumlarından birini oluşturan Bitcoin 73 bin dolara ilerliyor. Altcoinlerde kayıpların artma riski var. Peki ama neden?

Bitcoin neden düşüyor?

BTC fiyatı aniden 2 bin dolara yakın düşüş yaşadı ve dünkü dibinin altına indi. Bu satış dalgası ISNA’nın Hürmüz Boğazından geçiş ücretleriyle ilgili yaptığı haberin ardından başladı. Buna göre geçiş ücretleri İran bankaları aracılığıyla ödenecek. Daha önce İranlı yetkililer ödemelerin yaptırımlardan kaçmak için Bitcoin ile yapılabileceğinden bahsetmişti. Senelik milyarlarca dolar talebe ve önemli bir kullanım anına kapı açabilecek bu hamle risk iştahını yukarı çekmişti. Şimdiyse olumlu yönde grafiğe katkı sağlayan bu gelişmenin fiyatlaması tersine dönüyor.

Şok düşüşünün ardından BTC 73.500 doları kazansa da volatilite sürecek. Bu arada İran, ABD’nin aşırı taleplerinden vazgeçmesini istedi eğer bir anlaşma görmek istiyorsak bazı maddelerde Trump’ın yumuşadığını görmemiz öncü sinyal olacaktır. FARS News ise ablukaya rağmen petrol ihracatının sürdüğünü duyurdu.

“Deniz ablukasından bu yana İran petrol tankerleri, Umman Denizi üzerinden varış noktalarına 11 milyon varil petrol taşıdı.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
