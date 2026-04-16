Son Dakika: İran’dan kötü sürpriz Bitcoin tekrar düşüşe geçti

ABD piyasa açılışıyla yakın zamanlı olarak servis edilen son dakika haberi Bitcoin fiyatının aniden düşüş yaşamasına neden oldu. En büyük 15 dakikalık düşüş mumlarından birini oluşturan Bitcoin 73 bin dolara ilerliyor. Altcoinlerde kayıpların artma riski var. Peki ama neden?

Bitcoin neden düşüyor?

BTC fiyatı aniden 2 bin dolara yakın düşüş yaşadı ve dünkü dibinin altına indi. Bu satış dalgası ISNA’nın Hürmüz Boğazından geçiş ücretleriyle ilgili yaptığı haberin ardından başladı. Buna göre geçiş ücretleri İran bankaları aracılığıyla ödenecek. Daha önce İranlı yetkililer ödemelerin yaptırımlardan kaçmak için Bitcoin ile yapılabileceğinden bahsetmişti. Senelik milyarlarca dolar talebe ve önemli bir kullanım anına kapı açabilecek bu hamle risk iştahını yukarı çekmişti. Şimdiyse olumlu yönde grafiğe katkı sağlayan bu gelişmenin fiyatlaması tersine dönüyor.

Şok düşüşünün ardından BTC 73.500 doları kazansa da volatilite sürecek. Bu arada İran, ABD’nin aşırı taleplerinden vazgeçmesini istedi eğer bir anlaşma görmek istiyorsak bazı maddelerde Trump’ın yumuşadığını görmemiz öncü sinyal olacaktır. FARS News ise ablukaya rağmen petrol ihracatının sürdüğünü duyurdu.

“Deniz ablukasından bu yana İran petrol tankerleri, Umman Denizi üzerinden varış noktalarına 11 milyon varil petrol taşıdı.”