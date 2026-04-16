Dogecoin kritik 0,10 dolar direncine bir kez daha yaklaştı

Dogecoin, son dönemde dalgalı bir seyir izledikten sonra yeniden önemli bir fiyat seviyesine ulaşmak üzere hareketlendi. 24 saatlik süreçte yüzde 3,39 oranında yükselen popüler kripto para, kısa süreliğine 0,098 doları görse de bu seviyenin hafif altında denge buldu. Söz konusu hamle, DOGE için 0,10 dolar bandına yaklaşmayı ve şubat ayından bu yana güçlü bir direnç görevi gören noktaya bir kez daha temas etmeyi sağladı.

Yatırımcı ilgisi toparlanıyor

Dogecoin’in bu son performansı, alıcıların piyasaya yeniden dönüş sinyali verdiğine işaret ediyor. Özellikle son aylarda 0,10 doların üzerinde tutunmakta zorlanan kripto para, bu bölgede birkaç kez satış baskısı görmüş ve boğa hareketlerinin gücünü kaybetmesine neden olmuştu. Fakat son yükseliş, piyasa dinamiklerinde yeni bir dönüş yaşanabileceğine dair beklentileri artırıyor.

Haftalık işlem hacmi istikrarlı görünümünü korurken, genel meme coin piyasası da yaklaşık 31,62 milyar dolarlık bir toplam değerle yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösterdi. Kısa vadede görülen dip seviyelerden daha yukarıda taban oluşumu, çoğunlukla direnç üstündeki baskının arttığı sinyalini verirken, bu tablo traderları yeni bir sıçrama olasılığını yeniden değerlendirmeye yöneltti.

Teknik göstergeler umut veriyor

Teknik analiz tarafında öne çıkan bazı sinyaller de yükseliş beklentilerini desteklemeye başladı. Özellikle daha geniş zaman dilimlerinde incelenen DOGE grafikleri, fiyat sıkışmasının önemli bir harekete zemin hazırlayabileceğini gösteriyor. Analistler, mevcut koşulların kritik bir değişim öncesine işaret ettiğini düşünüyor.

Sosyal medya platformu X’te sıkça paylaşılan bir analizde, haftalık grafikte Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) daralan bir üçgen formasyonu oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu yapının, azalan volatilite ile beraber güçlenen bir kırılma potansiyeli barındırdığı ifade edildi.

Haftalık RSI’daki sıkışma modeli, fiyat hareketinin önümüzdeki süreçte belirgin bir yöne ivme kazanabileceğine dair beklentileri artırıyor. Analizlere göre, güçlü bir kırılma gerçekleşirse, trendde kalıcı bir dönüş başlayabilir.

Fiyat hedefleri ve belirsizlikler

Kaynak analizlerde, DOGE için başarılı bir çıkışın önünü açabilecek yeni fiyat hedeflerine de değiniliyor. Bazı tahminler, uzun vadede 1,40 dolara kadar uzanan yükseliş senaryolarını kapsıyor. Elbette böyle bir hareketin gerçekleşmesi için fiyatın direnç noktasını net biçimde aşması ve piyasa şartlarının uygun olması gerekiyor.

Tüm bu iyimserliğe karşın, tablo henüz tamamen netleşmiş değil. Haftalık RSI formasyonu gelişimini sürdürüyor ve henüz direnç seviyesinin aşılmasıyla ilgili kesin bir işaret alınamadı. Fiyatın 0,10 dolar üzerinde kalıcı olması ve yeni zirve oluşturması, yükseliş beklentilerini destekleyecek en önemli gelişme olarak görülüyor. Aksi durumda, tekrar bir satış baskısı ile karşılaşılması mümkün.