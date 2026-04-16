Solana (SOL)

Solana’da kritik 85 dolar seviyesinde sert hamle sinyali

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana 85 dolarda sert dirençle karşılaştı, kırılım beklentisi tırmanıyor!
  • Kısa vadede 87–88,7 dolar hedefi öne çıkıyor; aşağıda ise 81,6 dolarlık destek kritik.
  • 🔍 $SOL üzerinde 150 dolarlık boyun çizgisi, uzun vadeli büyük sıçrama için ana eşik.
Solana fiyatında son günlerde belirgin bir sıkışma, yatırımcıların dikkatini 85 dolar civarına çevirdi. Kısa vadeli ivme ve teknik yapıların aynı noktada birleşmesi nedeniyle 85–86,5 dolar aralığında kritik bir direnç alanı oluştu. Analistler, bu bölgenin önümüzdeki dönemin yönünü belirleyecek bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

1 85 dolar bandında kritik mücadele
2 Uzun vadede yapısal dönüşüm ve formasyonlar
3 Tekrar eden döngü ve yüksek hedefler

85 dolar bandında kritik mücadele

Fiyat kısa zaman önce 81,65 dolardan yukarı yönlü tepki aldı ve bu hareket, teknik olarak bir düzeltmenin ikinci dalgası niteliğinde. Şu anda Solana, 85 doların hemen altında, sıkışık bir direnç kümesine baskı yapıyor. Analizlerde bu bölge aşılırsa ilk olarak 87 ve 88,7 dolara doğru bir sıçrama bekleniyor. Aşağı yönlü risklerde ise 81,6 ve 80,4 dolarlık destekler ön plana çıkıyor; daha sert bir gerilemede 78–75 dolar aralığı hedef olabilir.

CryptoAppsy verilerine göre, Solana basın saati itibarıyla 85,40 dolardan işlem görüyor ve kısa vadeli kazançlarını sürdürüyor. Fiyatın yükselmesiyle birlikte piyasada alıcıların yeni bir atak başlatıp başlatamayacağı merak konusu.

Uzun vadede yapısal dönüşüm ve formasyonlar

Analist DonWedge, geniş perspektiften bakıldığında Solana’nın büyük bir taban oluşturduğunu düşünüyor. Uzun süren satış dalgası sonrası, 80–90 dolar aralığındaki talebin devam etmesi bu görüşü destekliyor. Grafikler üzerinde ters omuz-baş-omuz formasyonunun belirginleşmeye başladığı da gözleniyor; bu yapının boyun çizgisi ise 150 dolar seviyesinde bulunuyor. 150 doların üzerinde kalıcı hareket gerçekleşirse, yükselişin hızlanacağı tahmin ediliyor. Hedef olarak 239 dolara odaklanılırken, mevcut destek kaybedilirse bu olumlu senaryonun bozulacağı ifade ediliyor.

Tekrar eden döngü ve yüksek hedefler

Bir diğer analist Crypto Patel, Solana grafiğinde geçmişte görülen döngüsel yapıya dikkat çekiyor. Fiyat hareketinde yaşanan düşüş, birikim ve erken yükseliş evrelerinin ardından yeniden yukarı ivme kazanıldığı görülüyor. 80–90 dolar aralığının yeniden üzerine çıkılması önemli bir eşik teşkil ediyor. Direnç noktalarında ise 110 ve 170 dolar öne çıkıyor.

Patel’in değerlendirmelerine göre, fiyatın 270 dolar seviyesinin net olarak aşılması durumunda, çok daha yüksek değerlere ulaşılması gündeme gelebilir. Geçmişteki büyük rallilerden önce de benzer örüntüler görüldüğü hatırlatılıyor. Uzun vadede 500 dolar ve üzerine dair beklentiler artarken, özellikle düşük seviyelerde kararsız kalan yatırımcıların bu fırsatı kaçırabileceği düşünülüyor.

“Fiyat hareketi, 80–90 dolar bölgesindeki alımların önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İlk atağın 87 ve 88,7 dolara olabileceği belirtilirken, 150 dolar bandı ise esas yükselişin önündeki en kritik eşik olarak gösteriliyor.”

Özetle Solana için hem kısa vadede hem de uzun vadede kritik kırılma seviyeleri gündemde. Önümüzdeki günlerde 85 dolar bandında yaşanacak fiyat hareketleri, yön arayışında belirleyici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
