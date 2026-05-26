Solana açık pozisyonlarda 200 milyon doları aştı, fiyat hareketi 98 dolar direncinde sıkıştı

Solana, mayıs ayının son haftasında 85 ila 86 dolar aralığında işlem görüyor. Son haftalarda bu kripto para biriminin fiyatı 75 ile 98 dolar aralığında dalgalandı ve net bir yön belirleyemedi. Piyasa değeri yaklaşık 49,5 milyar dolar olarak açıklanırken, gün içi işlem hacmi 2,5 ile 3,3 milyar dolar arasında değişiyor. Yatırımcıların ilgisine rağmen fiyat, belirgin bir yukarı ya da aşağı kırılım göstermedi.

Teknik göstergeler ve likidite seviyeleri

Teknik açıdan, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 45,34 seviyesinde ve bu, mevcut durumda hafifçe satıcılı bir havaya işaret ediyor. MACD göstergesi ise, -0,52 değeriyle sinyal çizgisinin altında kalmaya devam ediyor ve histogramdaki negatif çubuklar da satış baskısının sürmekte olduğunu ortaya koyuyor. Bu veriler, yatırımcıların büyük risk almak istemediğini ve temkinli davrandığını gösteriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Solana 97 dolar civarında yerel bir zirve denese de, buradan güçlü bir satışla geri çekildi ve kısa süreliğine 83,91 dolara kadar düştü. Sonrasında kısmi bir toparlanma yaşansa da, 86–88 dolar bandının üzerinde kalıcı olmayı başaramadı.

Sahada öne çıkan analistlerden Ted Pillows, 86–88 dolar aralığında geniş bir likidite yoğunluğu olduğuna dikkat çekerek, fiyatın bir süre daha bu seviyeler etrafında hareket edebileceğini belirtti. 83–85 dolar bölgesinde desteğin çözülmesi halinde ise, pozisyonların 80 dolara yakın taşınabileceği öngörülüyor.

Mini sözlük: MACD göstergesi, finansal piyasalarda trendin ve momentumun yönünü tespit etmek için kullanılan teknik bir analiz aracıdır. İki hareketli ortalama arasındaki ilişkiye dayanarak trend değişimlerini öngörmeye yardımcı olur.

Destek/Direnç Kritik Bölge Likidite Yoğunluğu 80 $ 83–85 $ (destek) Yüksek (uzun pozisyonlar) 98 $ 86–88 $ (likidite) Yüksek (işlem hacmi) 102,77–146,69 $ 98 $ üzeri (direnç ve yeni hedefler) Potansiyel ivme

Piyasa beklentileri ve teknik analiz

Teknik analiz yapan Satoshi Flipper, Solana’nın yükselen destek trendini koruduğunu hatırlatırken, fiyatın 98 dolar direncini aşması halinde sırayla 102,77 dolar, 111,16 dolar, 119,55 dolar, 131,48 dolar ve 146,69 dolar seviyelerini hedefleyebileceğini öngörüyor. Customized Trader ise, 100 günlük hareketli ortalama ve düşen trend çizgisinin aşılmasıyla birlikte, fiyatın bu bölgeleri test ettiğini ve görülecek tepkinin belirleyici olacağını ifade ediyor.

Sosyal medyada öne çıkan trader CryptoCurb ise, “Solana’da çıkış yaklaşıyor. Sabırlı olun. 100 dolar üzeri çok yakında,” şeklindeki paylaşımıyla yükseliş beklentisinin yaygınlaştığını gösterdi.

Kısa vadede yatırımcıların gözü, 98 dolarlık seviyede kalıcı bir yükseliş olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Yatay banda sıkışan hareket, çok sayıda yatırımcıyı bekle-gör pozisyonunda tutuyor.

Türev piyasalar ve temel göstergeler

Solana’nın kalıcı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyon hacmi ilk kez 200 milyon doları geçti. Bu seviye, özellikle türev piyasada faaliyetin ve yatırımcı ilgisinin ne kadar yüksek olduğuna işaret ediyor. Türev işlemlerde bu denli yoğunlaşma, fiyat yukarı ya da aşağı hareket ettiğinde volatilitenin artmasına neden olabiliyor; özellikle kaldıracın kullanıldığı pozisyonlar ani dalgalanmalarda hızla tasfiye edilebiliyor.

Spot piyasanın sıkışıklığı devam ederken, hem yukarıda hem aşağıda önemli likidite kümeleri bulunuyor ve bu durum fiyatın her iki tarafa da sert hareket edebileceği bir tablo çiziyor. Zincir üstü verilere göre, Solana nisan ayında merkeziyetsiz uygulamalardan elde edilen gelirlerde, rakip blockchain ağlarının önünde yer aldı. Bunda düşük işlem maliyetleri ve hızlı transfer süreleri etkili oldu.

Mini sözlük: Kalıcı vadeli işlemler (perpetual futures), belirli bir vade tarihi olmadan sürekli olarak işlem gören vadeli sözleşmelerdir. Bu ürünler kripto paralarda kaldıraçlı alım-satım fırsatı sunar.

Uzun vadeli teknik analistler arasında yer alan ChiefraFba ise, sonraki boğa döngüsünde Solana’nın 500 ile 675 dolar arasında bir değere ulaşabileceği yönünde iddialı bir hedef belirledi. Bu beklenti, piyasada uzun süredir görülen yatay akümülasyonun, güçlü bir yükselişle sonuçlanabileceği varsayımına dayanıyor.

Sonuç olarak, Solana hem teknik hem de türev piyasalarla ilgili göstergelerde kritik seviyelerden geçiyor. Kısa vadede hacmin ve likiditenin hangi yöne kayacağı, fiyat hareketinde belirleyici rol oynayacak.